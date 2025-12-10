Эстонский производитель лаков для ногтей вышел на рынки Саудовской Аравии и Ирака
Компания Careria, занявшая в этом году восьмое место в ТОПе химической промышленности по версии Äripäev и производящая бренд лаков для ногтей Wild and Mild, смогла в прошлом году увеличить выручку на 18% и прибыль на 34%.
По словам члена правления компании Марко Нурмика, причина столь хороших результатов прежде всего в постоянной разработке продукции. В прошлом году компания вывела на рынок новые товары с более высокой маржой, и продажи экспортным клиентам были успешными.
В нынешний ТОП химической промышленности вошли 49 компаний. По сравнению с прошлым годом совокупный оборот отрасли остался примерно на том же уровне — около миллиарда евро, однако суммарная прибыль резко выросла — с 6,6 млн до 49,7 млн евро.
