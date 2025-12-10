Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,24%299,02
  • OMX Riga0,14%932,73
  • OMX Tallinn0,26%1 975,53
  • OMX Vilnius0,09%1 293,46
  • S&P 500−0,06%6 836,26
  • DOW 300,26%47 683,22
  • Nasdaq −0,39%23 483,95
  • FTSE 1000,2%9 661,69
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,68
  10.12.25, 14:43

Эстонский производитель лаков для ногтей вышел на рынки Саудовской Аравии и Ирака

Компания Careria, занявшая в этом году восьмое место в ТОПе химической промышленности по версии Äripäev и производящая бренд лаков для ногтей Wild and Mild, смогла в прошлом году увеличить выручку на 18% и прибыль на 34%.
Лаки для ногтей Wild and Mild.
  • Лаки для ногтей Wild and Mild.
  • Foto: Neeme Korv
По словам члена правления компании Марко Нурмика, причина столь хороших результатов прежде всего в постоянной разработке продукции. В прошлом году компания вывела на рынок новые товары с более высокой маржой, и продажи экспортным клиентам были успешными.
ТОП
  • 04.12.25, 16:18
ТОП стоматологических клиник: у двух компаний прибыль превысила миллион
Инфобанк Äripäev составил ТОП эстонских стоматологических клиник – всего в рейтинг вошло 133 компании. Прибыль двух из них превысила миллион евро, а девять клиник работали с убытком.
ТОП
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
В нынешний ТОП химической промышленности вошли 49 компаний. По сравнению с прошлым годом совокупный оборот отрасли остался примерно на том же уровне — около миллиарда евро, однако суммарная прибыль резко выросла — с 6,6 млн до 49,7 млн евро.
ТОП
  • 04.12.25, 14:16
ТОП сельского хозяйства: молочные хозяйства выбились в лидеры
Первые три места в рейтинге самых успешных компаний сектора сельского хозяйства по версии Äripäev заняли производители молока. Всего в списке в этом году – 144 сельскохозяйственные компании.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

1
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
2
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
3
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
4
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
5
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
6
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила

Новости
  • 10.12.25, 17:53
Мэром Кохтла-Ярве стал центрист Макс Каур
Новости
  • 10.12.25, 17:34
Бизнесмен Йоаким Хелениус купит новый бизнес в Украине: «Большой и интересный проект».
Новости
  • 10.12.25, 16:58
Крупный промышленник Юри Кяо – о старте в бизнесе: «Заложен был даже родительский дом»
Новости
  • 10.12.25, 16:46
Херем: России понадобится меньше года, чтобы подготовиться к нападению на страны Балтии
Новости
  • 10.12.25, 16:44
Стартап-сектор с оптимизмом смотрит в новый год: «Мы чертовски хороши!»
Новости
  • 10.12.25, 15:43
Банкротный управляющий, присвоивший деньги строительной компании, признан судом виновным
Новости
  • 10.12.25, 14:43
Эстонский производитель лаков для ногтей вышел на рынки Саудовской Аравии и Ирака
Новости
  • 10.12.25, 14:00
Недавно основанный бизнес по созданию убежищ уже движется к банкротству

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, динамика ставок Euribor отражает усилившуюся неопределенность.
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Избирательная комиссия из числа членов Нарвского горсобрания пересчитывает бюллетени на выборах мэра: 15 за Райк, 15 за Тоотса, один бюллетень – за обоих кандидатов сразу.
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево (слева), предложение Еврокомиссии об использовании замороженных активов России как залога под репарационный кредит Украине, ставит Бельгию под угрозу банкротства. Угрозой же Эстонии, которую на встречах в НАТО представляет его коллега Маргус Цахкна (в центре), может стать новая стратегия национальной безопасности США.
Mнения
  • 09.12.25, 07:00
Грецкий: такие страны, как Венгрия, уже не играют в европейской команде
Пассажирское сообщение между Таллинном и Петербургом в ближайшее время не прекратится.
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
Юри Мыйз приводит пример из номера газеты Postimees, где Пеэтер Раудсепп был назван персоной недели – с большим материалом и крупной фотографией, тогда как модельер Кристина Вийрпалу – с маленьким фото и небольшой статьей. По его словам, должно быть наоборот.
Новости
  • 08.12.25, 19:28
Юри Мыйз: Пеэтер Раудсепп – маленький человек на маленькой должности
Обычно на последнем заседании года в Рийгикогу приходил Дед Мороз, однако в этом году от такой традиции решили отказаться.
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

