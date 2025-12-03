ТОП стоматологических клиник: у двух компаний прибыль превысила миллион

Инфобанк Äripäev составил ТОП эстонских стоматологических клиник – всего в рейтинг вошло 133 компании. Прибыль двух из них превысила миллион евро, а девять клиник работали с убытком.
Самую большую прибыль в 2024 году показала Maxilla AS (1,3 млн евро), при этом и год назад прибыль компании превышала миллион евро (1,1 млн евро).
На втором месте по прибыльности – Läänemere Hambakliinik OÜ (1,2 млн евро), на третьем – Meliva AS (865 291 евро).
В первую тройку ТОПа стоматологических предприятий вошли Reinesberg Grupp OÜ, Lõuna-Eesti Kliinik OÜ и Riiamäe Hambakliinik OÜ. Показавшая наибольшую прибыль Maxilla заняла в общем рейтинге четвертое место.
Единственным владельцем Reinesberg Grupp OÜ является Екатерина Рейнесберг, а оборот компании в прошлом году составил 1,7 млн евро.
Владельцами Lõuna-Eesti Kliinik OÜ, занявшей второе место, значатся Юри Кескюла (20%), Сиви Кескюла (20%) и Индрек Труйя (80%). Оборот компании составил 3,7 млн евро.
