  OMX Baltic0,44%297,63
  OMX Riga0,17%932,35
  OMX Tallinn0,41%1 962,8
  OMX Vilnius0,26%1 289,49
  S&P 500−0,03%6 847,34
  DOW 30−0,03%47 866,5
  Nasdaq −0,12%23 426,4
  FTSE 1000,21%9 712,05
  Nikkei 2252,33%51 028,42
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%89,01
  04.12.25, 16:18

ТОП стоматологических клиник: у двух компаний прибыль превысила миллион

Инфобанк Äripäev составил ТОП эстонских стоматологических клиник – всего в рейтинг вошло 133 компании. Прибыль двух из них превысила миллион евро, а девять клиник работали с убытком.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Самую большую прибыль в 2024 году показала Maxilla AS (1,3 млн евро), при этом и год назад прибыль компании превышала миллион евро (1,1 млн евро).
На втором месте по прибыльности – Läänemere Hambakliinik OÜ (1,2 млн евро), на третьем – Meliva AS (865 291 евро).
В первую тройку ТОПа стоматологических предприятий вошли Reinesberg Grupp OÜ, Lõuna-Eesti Kliinik OÜ и Riiamäe Hambakliinik OÜ. Показавшая наибольшую прибыль Maxilla заняла в общем рейтинге четвертое место.
Единственным владельцем Reinesberg Grupp OÜ является Екатерина Рейнесберг, а оборот компании в прошлом году составил 1,7 млн евро.
Владельцами Lõuna-Eesti Kliinik OÜ, занявшей второе место, значатся Юри Кескюла (20%), Сиви Кескюла (20%) и Индрек Труйя (80%). Оборот компании составил 3,7 млн евро.
