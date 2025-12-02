Назад 02.12.25, 11:35 ЕЦБ отказался поддержать «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по «репарационному кредиту» в размере 140 миллиардов евро Украине, который предполагается обеспечить замороженными в западных странах активами российского Центробанка.

Foto: Shutterstock

По словам собеседников газеты, европейские чиновники обратились к банку с просьбой выступить в качестве кредитора для бельгийского депозитария Euroclear, где хранится основная часть активов. Но ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат, передает «Медуза» со ссылкой на Financial Times.

Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году. Большая часть этих денег (около 193 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear. Дискуссии об их использовании для помощи Украине европейские страны ведут уже почти четыре года. Они активизировались в последнее время – после того, как в Европе появилась идея «репарационного кредита» Киеву на 140 миллиардов долларов под залог российских денег. Против этого выступает Бельгия, в чьей юрисдикции находится основная часть средств.

В мирном плане администрации Трампа из 28 пунктов, появившемся в прессе в середине ноября, предполагалось, что 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в восстановление Украины, а США получат 50% прибыли от этой операции (при этом в Америке хранится всего около пяти миллиардов долларов российских активов). Позже этот план в ходе обсуждений между украинской и американской делегациями был значительно переработан.

Статья продолжается после рекламы

Россия категорически возражает против конфискации своих активов и называет воровством любые потенциальные решения, которые предусматривают использование этих денег.