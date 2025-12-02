Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,25%297,28
  • OMX Riga0,4%927,87
  • OMX Tallinn−0,14%1 946,32
  • OMX Vilnius0,31%1 284,42
  • S&P 500−0,53%6 812,63
  • DOW 30−0,9%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,17%9 718,9
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,85
  • 02.12.25, 11:35

ЕЦБ отказался поддержать «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по «репарационному кредиту» в размере 140 миллиардов евро Украине, который предполагается обеспечить замороженными в западных странах активами российского Центробанка.
  • Foto: Shutterstock
По словам собеседников газеты, европейские чиновники обратились к банку с просьбой выступить в качестве кредитора для бельгийского депозитария Euroclear, где хранится основная часть активов. Но ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат, передает «Медуза» со ссылкой на Financial Times.
Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году. Большая часть этих денег (около 193 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear. Дискуссии об их использовании для помощи Украине европейские страны ведут уже почти четыре года. Они активизировались в последнее время – после того, как в Европе появилась идея «репарационного кредита» Киеву на 140 миллиардов долларов под залог российских денег. Против этого выступает Бельгия, в чьей юрисдикции находится основная часть средств.
В мирном плане администрации Трампа из 28 пунктов, появившемся в прессе в середине ноября, предполагалось, что 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в восстановление Украины, а США получат 50% прибыли от этой операции (при этом в Америке хранится всего около пяти миллиардов долларов российских активов). Позже этот план в ходе обсуждений между украинской и американской делегациями был значительно переработан.

Россия категорически возражает против конфискации своих активов и называет воровством любые потенциальные решения, которые предусматривают использование этих денег.
