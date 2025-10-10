Назад 10.10.25, 06:00 Сколько стоит хорошее образование и где взять на него денег Для любого гимназиста один из главных определяющих его будущую жизнь вопросов – куда пойти учиться. Однако вопрос, где на это взять денег – не менее животрепещущий, правда, зачастую он больше касается родителей будущего абитуриента. Особенно остро он встает, если выбор пал на зарубежный вуз. Но, по мнению специалиста, в мире сегодня достаточно возможностей получить хорошее образование недорого.

Обучение в США и Великобритании – одно из самых дорогих в мире, поэтому часто даже не рассматривается студентами и их родителями.

Foto: Pixabay

Мия уже давно мечтала пойти учиться на кинорежиссуру. «Она сначала изучала анимацию, но где-то к 14 годам решила, что хочет поступать на режиссуру. Мы думали, что это может измениться – когда ребёнок в итоге становится совсем взрослым, он кардинально меняет что-то. Но она осталась верна своему выбору», – рассказывает мама Мии Александра Казанина.

За год до окончания школы Мия начала изучать университеты, куда можно было бы поступить и где обучение было бы на английском языке. «Список был большой. У неё было семь или восемь университетов», – рассказывает мама.

Эстонский BFM семья также рассматривала, однако именно на режиссуру в этом году набора не было. «Это был запасной вариант, что, если вдруг ребенку не понравится жить за границей, жить одной и учиться в выбранном университете, то верну ее домой, и в следующем году она будет пробовать поступать в BFM», – говорит Александра, отмечая, что в Эстонии тоже достаточно сильная конкуренция и поступить на бюджетное место непросто.

В итоге, получив положительные ответы из всех выбранных зарубежных вузов, семья оказалась перед новым выбором. «Я знаю, что в Шотландии дети учатся бесплатно. Возможно, если ты говоришь на немецком языке и поступаешь в государственный университет Германии, то, в принципе, ты поступаешь туда наравне с местными, так как ты гражданин Евросоюза. Тогда у тебя обучение бесплатное. Но, к сожалению, это была не наша история – во всех университетах, которые выбрал ребенок, обучение было платным и не давали никаких стипендий», – рассказывает мама Мии, отмечая, что они даже не рассматривали Великобританию и США, где стоимость обучения может доходить до 65 тысяч евро в год. В итоге, уже в сентябре Мия уехала в Берлин, где поступила в частный университет на режиссуру. «Я вам все посчитала», – говорит мама Мии, предвосхищая следующий вопрос о расходах. Она приводит свои расчеты: обучение – 13 000 евро в год, аренда жилья, телефон и интернет – 550 евро, проездной на месяц – 55 евро, на еду примерно 50 евро в неделю. «Все вместе получается 1960 евро в месяц. Это приличная сумма, к которой стоит готовиться. Мы копили и продолжаем откладывать. Ребенок готов даже подрабатывать», – констатирует мама. С чего начать? По словам Ольги Пышкиной, лидера проекта Dream Scholar, где помогают с подбором программ, формированием стратегий, и сопровождают при в поступлении в зарубежные вузы, в мире их насчитывается около 50 тысяч, поэтому выбрать действительно непросто.

Одним из отправных критериев для поиска может быть рейтинг вуза. «Рейтинги бывают общие мировые, по странам и по направлениям, предметам. Обычно учитываются исследования о качестве образования и трудоустройстве выпускников», – объясняет Пышкина.

Она выделяет три преимущества, которые дает окончание рейтингового вуза: пожизненные связи через сообщество выпускников, более простой вход в индустрию, так как проще попасть на стажировки и программы для выпускников, и дополнительные карьерные возможности.

Лучшее может оказаться под боком

Другая студентка по имени Мия хотела пойти учиться на криминалиста, однако этой специальности в Эстонии не обучают.

При выборе зарубежного вуза она ориентировалась не только на рейтинг университета, но смотрела, на какую работу и годовую зарплату можно рассчитывать с такой степенью. «"Нет, мам, я не пойду историю изучать, хоть мне и очень интересно. Там очень мало платят, я все-таки хочу нормально зарабатывать". Я бы до такого не додумалась», – рассказывает мама Мии Эва Высоцкая.

Высоцкая рекомендует будущему студенту готовиться к поступлению уже в одиннадцатом классе, особенно, если выбранная профессия требует знаний по физике, химии, биологии. «Потому что у нас в очень многих гимназиях не хватает этих предметов. У нас же курсами, и если за все три года гимназии ты прошел четыре-пять курсов, то на какие-то биофаки необходимо шесть», – рассказывает она о том, что для поступления в университет Маастрихта дочке пришлось дополнительно заниматься по этим предметам. По словам мамы, университет также предлагал подготовительные курсы по этим предметам, стоимость которых превышала 1000 евро за каждый курс.

В итоге семья Высоцких досконально изучила систему образования в Ирландии, мама с дочкой посетили Болонский университет в Италии, Мию также приняли в голландские и шведский университеты, а вот Великобританию и США они не рассматривали из-за дороговизны.

Мама, а зачем я так далеко поеду? Вот тут все есть. студентка

Но в итоге Мия поехала изучать генную инженерию в Тарту.

По словам ее мамы, они выяснили, что эта специальность открывает возможность поступить в магистратуре на любую профессию, в том числе на криминалистику. «Она посмотрела возможности программы Erasmus и сразу воспряла духом, потому что на два семестра она может уехать за границу. Плюс она может проходить какую-то практику за границей. И это все частично или полностью оплачивается. И тут она такая: "Мама, а зачем я так далеко поеду? Вот тут все есть”», – рассказывает Высоцкая, поясняя, что обучение на бакалавра в Эстонии даст возможность подготовить почву за рубежом для дальнейшего поступления в магистратуру.

Несмотря на то, что вопрос денег для семьи Мии не стоял остро, тем не менее, обучение в Тартуском университете в сумме будет обходиться семье дешевле.

По словам Высоцкой, в Ирландии, на которую они рассчитывали в первую очередь, очень дорогое проживание. «В три университета мы подали, но общежитие нам так и не подтвердили. Оно стоит от 800 до 1100 евро. Комнатушку снимать около 1300, а если покупать, то скромное жилье будет стоить в районе 240 000 евро», – приводит она цифры и добавляет, что в Тарту они даже не узнавали про общежитие.

«Съемную квартиру мы нашли за 500 евро плюс коммунальные, билеты ей туда-сюда – это около 20 евро в неделю, плюс на еду, наверное, 50 в неделю. Получается около 1000 евро», – подводит она итог.

Можно ли получить стипендию

По словам лидера проекта Dream Scholar Ольги Пышкиной, качественное образование доступно каждому, вопрос в подготовке. «Сейчас в мире достаточно возможностей для того, чтобы учиться бюджетно и не брать кредиты, если ты не являешься ребенком богатых родителей», – говорит она.

Сама Пышкина окончила магистратуру одного из самых престижных в мире Бирмингемского университета в Великобритании. Стипендия Chevening покрывала ей стоимость программы, которая на тот момент составляла более 36 000 фунтов в год, а также ей ежемесячно выплачивалось 1300 фунтов на проживание.

«Сейчас учусь во второй магистратуре в государственном вузе Франции за 253 евро в год», – приводит она свой личный пример и добавляет, что получение стипендии очень сложно спрогнозировать, поскольку каждый год конкурсы и конкуренция разные.

Пышкина также отмечает, что стипендий больше в магистратуре, поскольку на этом этапе уже более очевидно, насколько человек планирует связывать свою жизнь с той или иной профессией и какие у него уже есть достижения.

«Без стипендий самые доступные варианты – это государственные университеты Европы, где обучение стоит от 300 до 2500 евро в год. И обучение может быть как на английском, так и на языке страны», – говорит Пышкина.

Именно в европейские государственные вузы, по ее словам, самый высокий конкурс, поэтому к поступлению туда лучше начинать готовиться уже за два года.

Комментируя историю двух девушек из Эстонии, Пышкина отмечает, что обучение креативным специальностям, таким как кино, режиссура и т.д., действительно практически всегда платное: «Очень сложно найти программы на английском языке в государственных вузах и получить финансирование».

В то же время она добавляет, что на технические специальности получить стипендию значительно проще. «Есть так называемые STEM degrees, то есть наука, технология, инжиниринг и математика. Это приоритетные области для государств. И на них выделяется намного больше средств», – говорит она.

Пышкина добавляет, что сегодня также большое преимущество имеют девушки, которые занимаются точными науками: «Если у девушки в школе хорошо с математикой, с физикой, химией, то для нее сейчас очень много возможностей».

Специалист выделяет четыре типа стипендий: 1. Стипендия, которые дает университет. То есть это внутренний бюджет вуза. Здесь все зависит от того, какой университет по каким направлениям хочет больше студентов и какими свободными денежными средствами вуз располагает. 2. Стипендии за академическую успеваемость, то есть, когда вы отличник, победитель в олимпиадах. Либо спортивные стипендии, когда вы показываете высокие результаты в спорте. 3. Стипендии по лидерскому потенциалу, когда, например, поступающий очень много занимается внеклассной деятельностью: создал какое-то комьюнити, некоммерческую организацию, запустил волонтерский проект, ведет активную политическую или социальную деятельность. У вас могут быть не отличные оценки, но при этом вы яркая личность. 4. Стипендия по финансовому показателю. То есть это стипендия, когда смотрят на то, какой доход у вашей семьи и почему вы нуждаетесь в финансовой поддержке.

Запасная опция – кредит

Если абитуриент выбрал университет, однако денег на обучение или проживание в другом городе или стране нет, то студенческий кредит может оказаться спасательным кругом.

Руководитель сферы малого финансирования для частных клиентов Swedbank Энели Найрис приводит условия для получения такого кредита: «Для клиента, обучающегося за границей, если он выполнил все условия (предоставил справку из иностранного учебного заведения и заявление) и признан Министерством образования и науки Эстонии имеющим право на получение студенческого кредита, действуют точно такие же кредитные условия, как и для студента, обучающегося в Эстонии: процентная ставка 1,99 % + шестимесячный Euribor, сумма до 6000 евро за учебный год, обеспечение – либо поручительство физического лица, либо ипотека на эстонскую недвижимость».

Она поясняет, что клиент, который учится в зарубежном учебном заведении, должен отправить в банк соответствующие документы, после чего банк пересылает их Министерству образования и науки, откуда должно прийти подтверждение, что клиент имеет право на получение студенческого кредита. «Это решение основывается на определенных критериях, которые должны быть выполнены и которые указаны в законе (ÕÕS, § 15, часть 1, пункт 3)», – говорит Найрис и поясняет, что основной критерий – учебное заведение за рубежом должно быть эквивалентным эстонским заведениям, где обучаются местные студенты.

По ее словам, некоторые клиенты обращаются в министерство заранее, чтобы быть уверенными, что иностранная школа или университет, где они планируют учиться, соответствует уровню образования и критериям для получения кредита.

Руководитель отдела частного финансирования LHV Кятлин Ватсель приводит те же условия кредитования студентов, за исключением процентной ставки, которая в LHV составляет 1,95% + шестимесячный Euribor. «Кстати, если общий процент по кредиту превысит 5%, то государство покрывает превышающую часть», – добавляет она.

Еще одним преимуществом такого кредита является то, что в период обучения заемщик должен платить только набежавшие проценты, выплата же основной суммы кредита начинается только после завершения учебы.

Ватсель также предлагает еще одну альтернативу – родители могут финансировать обучение своего ребенка, взяв кредит под залог жилья. «Поскольку у многих семей ипотека была оформлена уже некоторое время назад и стоимость имущества выросла, это часто позволяет взять дополнительный кредит под существующую недвижимость, чтобы покрыть, например, расходы на обучение за границей», – поясняет она.