Урмас Сыырумаа нанял менеджера, который ранее работал у конкурента
Бизнесмен Урмас Сыырумаа нанял нового председателя правления для своей компании US Real Estate – им стал Каарел Лойгу, который до июля этого года в течение четырех лет работал в конкурирующей фирме Capital Mill.
Каарел Лойгу, избранный председателем правления, ранее занимал должность исполнительного директора в компании Capital Mill, работающей в сфере недвижимости.
Foto: US Real Estate
У Каарела Лойгу более 25 лет опыта в банковском и финансовом секторе, он возглавлял девелоперскую компанию Capital Mill, а ранее занимал руководящие должности в различных банках в сфере финансирования корпоративных клиентов.
