  • OMX Baltic0,62%291,56
  • OMX Riga−0,02%907,62
  • OMX Tallinn0,89%1 940,53
  • OMX Vilnius0,5%1 242,47
  • S&P 5000,08%6 694,07
  • DOW 30−0,08%46 358,47
  • Nasdaq 0,25%22 716,33
  • FTSE 1001,03%9 446,43
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,69
  • 01.10.25, 17:51

Урмас Сыырумаа нанял менеджера, который ранее работал у конкурента

Бизнесмен Урмас Сыырумаа нанял нового председателя правления для своей компании US Real Estate – им стал Каарел Лойгу, который до июля этого года в течение четырех лет работал в конкурирующей фирме Capital Mill.
Каарел Лойгу, избранный председателем правления, ранее занимал должность исполнительного директора в компании Capital Mill, работающей в сфере недвижимости.
  Каарел Лойгу, избранный председателем правления, ранее занимал должность исполнительного директора в компании Capital Mill, работающей в сфере недвижимости.
  • Foto: US Real Estate
У Каарела Лойгу более 25 лет опыта в банковском и финансовом секторе, он возглавлял девелоперскую компанию Capital Mill, а ранее занимал руководящие должности в различных банках в сфере финансирования корпоративных клиентов.
