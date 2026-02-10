Назад 10.02.26, 13:57 Saku Õlletehas рассматривает возможность инвестиций в Индию Руководитель Saku Õlletehas Яан Хярмс рассказал, что благодаря соглашению о свободной торговле между Индией и Европой и снижению налоговой нагрузки импортные товары в Индии становятся более конкурентоспособными по сравнению с местными.

Объемы продаж Saku в Эстонии из-за плохой летней погоды и повышения налогов в основном оставались стабильными, даже немного снизились, рассказал руководитель Saku Õlletehas Яан Хярмс.

Foto: Andras Kralla

Индия, которая в прошлом году вошла в число экспортных рынков Saku Õlletehas, по словам Яана Хярмса, очень интересный рынок из-за большого населения, более молодого населения и растущего благосостояния общества.

В отличие от их обычной экспортной модели, когда расходы несет местный партнер, в случае Индии производитель напитков рассматривает возможность самостоятельно инвестировать в этот рынок. К этому подталкивает партнер, который уже представляет несколько международных брендов и обладает широкой сетью контактов.

Кроме того, Хярмс рассказал о финансовых результатах Saku Õlletehas за прошлый год и потенциале индийского рынка.

Статья продолжается после рекламы