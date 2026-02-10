Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,42%318,21
  • OMX Riga0,06%894,55
  • OMX Tallinn0,46%2 079,31
  • OMX Vilnius0,09%1 405,07
  • S&P 5000,00%6 964,82
  • DOW 300,00%50 135,87
  • Nasdaq 0,9%23 238,67
  • FTSE 100−0,34%10 350,88
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,1
  • OMX Baltic0,42%318,21
  • OMX Riga0,06%894,55
  • OMX Tallinn0,46%2 079,31
  • OMX Vilnius0,09%1 405,07
  • S&P 5000,00%6 964,82
  • DOW 300,00%50 135,87
  • Nasdaq 0,9%23 238,67
  • FTSE 100−0,34%10 350,88
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,1
  • 10.02.26, 13:57

Saku Õlletehas рассматривает возможность инвестиций в Индию

Руководитель Saku Õlletehas Яан Хярмс рассказал, что благодаря соглашению о свободной торговле между Индией и Европой и снижению налоговой нагрузки импортные товары в Индии становятся более конкурентоспособными по сравнению с местными.
Объемы продаж Saku в Эстонии из-за плохой летней погоды и повышения налогов в основном оставались стабильными, даже немного снизились, рассказал руководитель Saku Õlletehas Яан Хярмс.
  • Объемы продаж Saku в Эстонии из-за плохой летней погоды и повышения налогов в основном оставались стабильными, даже немного снизились, рассказал руководитель Saku Õlletehas Яан Хярмс.
  • Foto: Andras Kralla
Индия, которая в прошлом году вошла в число экспортных рынков Saku Õlletehas, по словам Яана Хярмса, очень интересный рынок из-за большого населения, более молодого населения и растущего благосостояния общества.
В отличие от их обычной экспортной модели, когда расходы несет местный партнер, в случае Индии производитель напитков рассматривает возможность самостоятельно инвестировать в этот рынок. К этому подталкивает партнер, который уже представляет несколько международных брендов и обладает широкой сетью контактов.
Кроме того, Хярмс рассказал о финансовых результатах Saku Õlletehas за прошлый год и потенциале индийского рынка.

Статья продолжается после рекламы

Hommikuprogramm
Saku Õlletehas kaalub Indiasse investeerimist
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

В центре — премьер-министр Индии Нарендра Моди, справа — председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, слева — председатель Европейского совета Антонио Коста.
  • 27.01.26, 19:08
Кто выиграет от торгового соглашения ЕС и Индии: пиво, автопром и сталь
Вадим Штепа.
  • 12.12.25, 09:28
Станет ли Индия союзником России?
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
2
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
3
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
4
Эпицентр
  • 09.02.26, 08:36
Обанкротившемуся деревообработчику придется выплатить крупный налоговый долг из своего кармана
5
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
6
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота

Последние новости

Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
Эпицентр
  • 10.02.26, 15:02
Единая внешняя политика под давлением: эксперты о последствиях высказываний Кариса
Новости
  • 10.02.26, 13:57
Saku Õlletehas рассматривает возможность инвестиций в Индию
Новости
  • 10.02.26, 12:46
Frankenburg заключила соглашение с южнокорейским гигантом оборонной промышленности
Новости
  • 10.02.26, 12:04
Исключение из санкций помогает России производить взрывчатку в больших объемах
Биржа
  • 10.02.26, 10:26
Цена на нефть выросла после предупреждения США
Биржа
  • 10.02.26, 10:19
Результаты LHV за четвертый квартал превзошли ожидания
Новости
  • 10.02.26, 08:53
В гостиницах стало чуть больше туристов
В декабре превысили показатели рекордного года

Сейчас в фокусе

Хотя на здании заводоуправления все еще красуется вывеска Kohimo, сам завод уже несколько лет как прекратил работу в Ласнамяэ, съехав на другие монтажные участки и продав прежнюю недвижимость на Пунане, 24. Теперь на ее месте появятся новые коммерческие здания.
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
Хотя производящий деревянные конструкции для зданий Tenter в январе обанкротился, работа на том же заводе с теми же работниками и клиентами продолжается. Фото иллюстративное.
Эпицентр
  • 09.02.26, 08:36
Обанкротившемуся деревообработчику придется выплатить крупный налоговый долг из своего кармана
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота
Сумма счета за электричество Estonian Cell в январе примерно на две трети превышает обычный уровень.
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
Портфели участников ТОПа инсайдеров выросли по сравнению с прошлым годом на 220 млн евро.
ТОП
  • 09.02.26, 11:58
Активы инвесторов из ТОПа инсайдеров выросли на 220 млн евро. «У местного капитала вновь появилась смелость»
Компания, которая занималась управлением кафе на площади Вабадузе, почти до конца октября принадлежала ресторатору Стену-Эрику Янтсону.
Новости
  • 09.02.26, 12:29
Обанкротилась компания скандального ресторатора Стена-Эрика Янтсона
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026