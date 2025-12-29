Статистика сокращений: больше всего пострадали сектора торговли и промышленности

Впервые после затянувшейся «черной полосы» наступающий год сулит предпринимателям Эстонии скорее возможности, чем трудности. Но для того, чтобы ими воспользоваться, критически важно заблаговременно выйти из режима кризиса и затягивания поясов, пишет финансовый директор Finora Кристи Хыррак.
Людей повально увольняют, заменяя на искусственный интеллект. Мы на грани входа в эру, когда все лишатся работы, поскольку все делать за них будет компьютер. Скорость распространения этого мифа ужасает, ибо реальность совершенно другая, пишет журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Цель работающего в Старом городе Таллинна казино и люксового отеля Bombay Group – привлекать состоятельных игроков из-за рубежа. Первый год работы был тестовым периодом. Теперь, говорит член правления Даяна Тийтсаар, в компании надеются, что работа в сфере продаж начнет приносить результат.