  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,15%907,65
  • OMX Tallinn0,01%2 078,67
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,7%6 880,43
  • DOW 300,52%49 709,26
  • Nasdaq 0,62%22 738,02
  • FTSE 1000,42%10 446,35
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,02
  • 13.02.26, 16:21

Делов-то: квартирные товарищества – упразднить, центристам вручить белое пальто

В новом выпуске «Делов-то!» обсуждаем, настолько ли в стране дорогое электричество, что мешает гражданам планировать, откладывать деньги и инвестировать в снижение счетов, куда пойти учиться (профучилища против гимназий), ну и что происходит на политическом фронте.
Топили КТшечку – порвали два баяна.
  • Топили КТшечку – порвали два баяна.
  • Foto: Алена Ценно
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое! Пришла зима, и соцсети снова пестрят счетами за электричество и отопление, под которыми бурлят наэлектризованные дискуссии (от которых подгорает так, что тоже выделяется немного тепла).
Кого обвиним на этот раз? На выбор несколько вариантов: политики, зеленый переход, система торговли квотами, холодная зима (это вообще черный лебедь!).
А быть может... виноваты потребители? Нет, не может такого быть, да? Вы всегда правы? Окей. Но если знаете, кто на самом деле во всем виноват – напишите в редакцию!

Статья продолжается после рекламы

А редакция тем временем задается вопросом: почему граждане не используют пособия на реновацию жилья? Это же классный способ снизить счета и одновременно повысить стоимость недвижимости! Отчего мозг не включаем?
Старцы говорят, что инвестиции в энергоэффективность все еще кажутся людям слишком дорогими. А мерзнуть и отдавать зимой ползарплаты, значит, дешево?
Журналисты добавляют, что привычка жить «здесь и сейчас» уверенно побеждает долгосрочные решения.
«Какой ремонт – я ж не доживу», – ставит точку в дискуссии баба Зина с третьего этажа. Хотя именно квартирные товарищества могли бы играть в этом вопросе куда более заметную роль (баба Зина все равно против).
Свежий Доклад о развитии человеческого потенциала Эстонии подтвердил: выпускники профтехучилищ зарабатывают меньше, чем выпускники гимназий. Шок-контент!
Но Ярослава Тавгеня это все же удивило. Зато он не видит противоречия в том, что работодатели призывают молодежь идти в профтехучилища, после которых их зарплата будет меньше, а рабская зависимость от барина (работодателя) – выше.
И на десерт – о политиках и партиях, которые перед выборами выходят на финишную прямую в весьма плачевной форме. Удивительно, но на самое чистое пальто пока претендует Центристская партия.
Подробно об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» рассуждали Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

