Назад 13.02.26, 16:21 Делов-то: квартирные товарищества – упразднить, центристам вручить белое пальто В новом выпуске «Делов-то!» обсуждаем, настолько ли в стране дорогое электричество, что мешает гражданам планировать, откладывать деньги и инвестировать в снижение счетов, куда пойти учиться (профучилища против гимназий), ну и что происходит на политическом фронте.

Топили КТшечку – порвали два баяна.

Foto: Алена Ценно

Отродясь такого не бывало, и опять то же самое! Пришла зима, и соцсети снова пестрят счетами за электричество и отопление, под которыми бурлят наэлектризованные дискуссии (от которых подгорает так, что тоже выделяется немного тепла).

Кого обвиним на этот раз? На выбор несколько вариантов: политики, зеленый переход, система торговли квотами, холодная зима (это вообще черный лебедь!).

А быть может... виноваты потребители? Нет, не может такого быть, да? Вы всегда правы? Окей. Но если знаете, кто на самом деле во всем виноват – напишите в редакцию!

А редакция тем временем задается вопросом: почему граждане не используют пособия на реновацию жилья? Это же классный способ снизить счета и одновременно повысить стоимость недвижимости! Отчего мозг не включаем?

Старцы говорят, что инвестиции в энергоэффективность все еще кажутся людям слишком дорогими. А мерзнуть и отдавать зимой ползарплаты, значит, дешево?

Журналисты добавляют, что привычка жить «здесь и сейчас» уверенно побеждает долгосрочные решения.

«Какой ремонт – я ж не доживу», – ставит точку в дискуссии баба Зина с третьего этажа. Хотя именно квартирные товарищества могли бы играть в этом вопросе куда более заметную роль (баба Зина все равно против).

Свежий Доклад о развитии человеческого потенциала Эстонии подтвердил: выпускники профтехучилищ зарабатывают меньше, чем выпускники гимназий. Шок-контент!

Но Ярослава Тавгеня это все же удивило. Зато он не видит противоречия в том, что работодатели призывают молодежь идти в профтехучилища, после которых их зарплата будет меньше, а рабская зависимость от барина (работодателя) – выше.

И на десерт – о политиках и партиях, которые перед выборами выходят на финишную прямую в весьма плачевной форме. Удивительно, но на самое чистое пальто пока претендует Центристская партия.

Подробно об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» рассуждали Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов.