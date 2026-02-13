Назад 13.02.26, 17:09 Молодой предприниматель из Крыма создает стартап в Эстонии. «Оборонным промышленникам самим стоит побывать на передовой» 18-летний украинец Кирилл Мартынюк прожил большую часть своей жизни на войне. Чтобы противостоять агрессору, он развивает в Эстонии оборонный стартап, которая помогает дронам работать без помех.

Кирилл Мартынюк и команда его компании OptilinEx недавно посетили разные регионы Украины, чтобы получить информацию напрямую от солдат.

Foto: Erakogu

«Я не знаю, каково это не жить в войне. Я живу в ее центре с тех пор, как мне исполнилось семь лет», – говорит украинец Кирилл Мартынюк. Воспоминание о спокойном родном городе, который находится в восточной части Крымского полуострова, к сегодняшнему дню ушло в небытие. Прервались и отношения с родственниками, которые все еще живут там и попали в сети российской пропаганды.