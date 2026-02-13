Молодой предприниматель из Крыма создает стартап в Эстонии. «Оборонным промышленникам самим стоит побывать на передовой»

Кирилл Мартынюк и команда его компании OptilinEx недавно посетили разные регионы Украины, чтобы получить информацию напрямую от солдат.
Foto: Erakogu
«Я не знаю, каково это не жить в войне. Я живу в ее центре с тех пор, как мне исполнилось семь лет», – говорит украинец Кирилл Мартынюк. Воспоминание о спокойном родном городе, который находится в восточной части Крымского полуострова, к сегодняшнему дню ушло в небытие. Прервались и отношения с родственниками, которые все еще живут там и попали в сети российской пропаганды.
Разрабатывающая программное обеспечение для управления разведданными на базе искусственного интеллектa компания SensusQ подала в суд заявление о санации. В то же время член правления компания уверяет, что делать поспешные выводы не стоит.
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.