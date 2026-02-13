Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,15%907,65
  • OMX Tallinn0,01%2 078,67
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,6%6 873,6
  • DOW 300,47%49 684,32
  • Nasdaq 0,38%22 682,62
  • FTSE 1000,42%10 446,35
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,01
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,15%907,65
  • OMX Tallinn0,01%2 078,67
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,6%6 873,6
  • DOW 300,47%49 684,32
  • Nasdaq 0,38%22 682,62
  • FTSE 1000,42%10 446,35
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,01
  • 13.02.26, 17:09

Молодой предприниматель из Крыма создает стартап в Эстонии. «Оборонным промышленникам самим стоит побывать на передовой»

18-летний украинец Кирилл Мартынюк прожил большую часть своей жизни на войне. Чтобы противостоять агрессору, он развивает в Эстонии оборонный стартап, которая помогает дронам работать без помех.
Кирилл Мартынюк и команда его компании OptilinEx недавно посетили разные регионы Украины, чтобы получить информацию напрямую от солдат.
  • Кирилл Мартынюк и команда его компании OptilinEx недавно посетили разные регионы Украины, чтобы получить информацию напрямую от солдат.
  • Foto: Erakogu
«Я не знаю, каково это не жить в войне. Я живу в ее центре с тех пор, как мне исполнилось семь лет», – говорит украинец Кирилл Мартынюк. Воспоминание о спокойном родном городе, который находится в восточной части Крымского полуострова, к сегодняшнему дню ушло в небытие. Прервались и отношения с родственниками, которые все еще живут там и попали в сети российской пропаганды.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 18.01.26, 11:39
Составлен первый ТОП оборонной промышленности: в списке 19 компаний
К числу отраслевых ТОПов в этом году добавился новый – ТОП оборонной промышленности. Из‑за строгих критериев отбора список оказался компактным – всего 19 компаний.
Новости
  • 23.01.26, 17:34
Привлекшая миллионы оборонная компания ходатайствует о санации
Разрабатывающая программное обеспечение для управления разведданными на базе искусственного интеллектa компания SensusQ подала в суд заявление о санации. В то же время член правления компания уверяет, что делать поспешные выводы не стоит.
Новости
  • 14.01.26, 14:12
Новая оборонная компания, основанная создателями Skeleton и Frankenburg, наняла опытного топ-менеджера
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Биржа
  • 08.01.26, 13:54
Самые популярные акции года: оборонная промышленность и производители чипов захватили портфели эстонских инвесторов
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
2
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
3
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
4
Новости
  • 11.02.26, 11:50
Финансовая инспекция пришла в Coop Pank
Причина: автомобильный бизнес JMV
5
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
6
Новости
  • 10.02.26, 17:03
Семейная фирма превратила полуразрушенный замок в туристический магнит

Последние новости

Новости
  • 13.02.26, 18:56
Таллинн расторгает договор на проектирование Таллиннской больницы
Новости
  • 13.02.26, 18:33
Госсуд вынес решение по уголовному делу бывшего высокопоставленного полицейского
Новости
  • 13.02.26, 18:08
Kaamos инвестирует более 50 млн евро в район возле озера Харку
Новости
  • 13.02.26, 17:53
О недавних сбоях в LHV: мы пошли на риск, чтобы ускорить развитие
Новости
  • 13.02.26, 17:09
Молодой предприниматель из Крыма создает стартап в Эстонии. «Оборонным промышленникам самим стоит побывать на передовой»
Mнения
  • 13.02.26, 16:21
Делов-то: квартирные товарищества – упразднить, центристам вручить белое пальто
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд
Подсказка
  • 13.02.26, 15:39
Госсуд: за выпиской из банка НТД обязан обращаться сначала к самому владельцу счета

Сейчас в фокусе

«Поплачем один-два вечера и будем жить дальше», – говорит совладелец ресторана Moon Роман Защеринский.
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
Krunnipea была основана 16 июня 2014 года. Основная деятельность компании – продажа дизайнерских товаров.
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
Основатель инвестиционного клуба Miljoniklubi Мяртен Кресс объясняет, что дивидендные короли и аристократы, десятилетиями обеспечивавшие щедрый доход владельцам, в какой-то момент все равно могут превратиться в дивидендные руины. «Какое-то время можно устроить так, чтобы все большая доля прибыли выплачивалась в виде дивидендов, но бесконечно так продолжаться не может», – говорит он.
Биржа
  • 12.02.26, 09:06
Тревожные звоночки для инвестора: скорое пересыхание дивидендов видно заранее
Уроки от трех инвесторов, выжженные каленым железом
Сийм Каллас недоволен большим дефицитом государственного бюджета.
Новости
  • 12.02.26, 14:42
Сийм Каллас предупреждает: уровень госдолга выходит из‑под контроля
Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
Эпицентр
  • 11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы
Один из популярных автомобилей среди российской элиты – это Mercedes G-класса, внедорожник, который стоит около 120 000 евро и производится исключительно в Австрии.
Новости
  • 12.02.26, 13:49
В Россию ежегодно попадают тысячи иностранных автомобилей в обход санкций
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов (слева) и заместитель главного редактора Айвар Хундимяги уже несколько лет соперничают за место лидера во внутриредакционном ТОПе.
ТОП
  • 11.02.26, 18:52
ТОП: во что инвестируют сотрудники ДВ и Äripäev?
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026