Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,68%292,52
  • OMX Riga−0,19%908,99
  • OMX Tallinn−0,32%1 918,98
  • OMX Vilnius−0,57%1 258,17
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,34%9 411,22
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,01
  • OMX Baltic−0,68%292,52
  • OMX Riga−0,19%908,99
  • OMX Tallinn−0,32%1 918,98
  • OMX Vilnius−0,57%1 258,17
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,34%9 411,22
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,01
  • 14.10.25, 14:53

Перед публикацией результатов: от крупных банков США ожидают продолжения роста прибыли

Рынок сделок в США оживляется, и аналитики ожидают, что доходы банков продолжат расти седьмой квартал подряд. Аналитики прогнозируют, что шесть крупнейших банков увеличат прибыль на 6% по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на опасения по поводу кредитных рисков, аналитики прогнозируют, что доходы крупных банков США от торговых и инвестиционно-банковских операций вырастут седьмой квартал подряд.
  • Несмотря на опасения по поводу кредитных рисков, аналитики прогнозируют, что доходы крупных банков США от торговых и инвестиционно-банковских операций вырастут седьмой квартал подряд.
  • Foto: AFP/Scanpix
Крупнейшие банки США начали сезон отчетности за третий квартал в хорошей форме. К середине октября акции Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley подорожали с начала года на 23-40%, опередив индекс S&P 500. Результаты акций Wells Fargo и Bank of America близки к динамике индекса.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 12.10.25, 14:49
Эксперт объясняет: насколько защищены банковские депозиты?
Все чаще банки получают вопрос: что произойдет с деньгами на моем или фирменном расчетном счете или депозите, если с финансовым учреждением что-то случится? Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу объясняет, каким образом и в какой степени защищены средства вкладчиков.
Новости
  • 13.10.25, 14:48
Министр: не может быть так, что экономика разрушена, а безработица не растет
По мнению министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, для улучшения экономического благосостояния необходимо восстановить доверие между людьми и государством и чаще говорить о том, что идет хорошо. Об это Сутть заявил на церемонии награждения самых успешных предприятий Северной Эстонии по версии Äripäev, прошедшей на прошлой неделе в Раквере.
Новости
  • 10.10.25, 16:11
Как в 2008-м? Банк Эстонии предупреждает о рисках в секторе коммерческой недвижимости
Большая доля кредитов на коммерческую недвижимость и их быстрый рост сделали банковский сектор более уязвимым, поэтому как девелоперам, так и банкам следует проявлять большую осторожность.
Интервью
  • 08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
В 29 лет он жил в квартире, по которой бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
2
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
3
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
4
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
5
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
6
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия

Последние новости

Биржа
  • 14.10.25, 14:53
Перед публикацией результатов: от крупных банков США ожидают продолжения роста прибыли
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы
Новости
  • 14.10.25, 14:10
В центре Таллинна закрывается очередной ресторан: найти нового владельца не удалось
Новости
  • 14.10.25, 13:37
Stora Enso готовится к сокращениям. Руководство: адаптируемся к сложным временам
Биржа
  • 14.10.25, 12:57
Google инвестирует 15 млрд долларов в индийский центр обработки данных ИИ
Биржа
  • 14.10.25, 12:13
Прибыль Ericsson превысила ожидания
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
Новости
  • 14.10.25, 10:50
Министр экономики: строительство завода Rheinmetall в Эстонии обошлось бы слишком дорого

Сейчас в фокусе

Городские управы не успеют заключить контракты на уборку от снега новых территорий.
Эпицентр
  • 13.10.25, 07:00
Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат»
«Я определенно возьму перерыв, это было утомительно», – признался итальянец Микеле Парруччи, в течение десяти лет управлявший тремя ресторанами на Хийумаа.
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
Проект будущего спа-отеля в Локса.
Новости
  • 13.10.25, 10:14
Как грибы после дождя: в ближайшие годы появятся пять спа-отелей
Иллюстративное фото.
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Биржа
  • 13.10.25, 11:48
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
Чем более общими и неясными являются условия выплаты премии, тем больше вероятность того, что в случае возникновения спора работник окажется в выигрышной позиции.
Подсказка
  • 13.10.25, 16:00
Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб
Промзона VKG в Кохтла-Ярве.
Новости
  • 13.10.25, 06:00
ТОП Ида-Вирумаа: тон задают электричество, медицина и химия
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025