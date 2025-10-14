Перед публикацией результатов: от крупных банков США ожидают продолжения роста прибыли
Рынок сделок в США оживляется, и аналитики ожидают, что доходы банков продолжат расти седьмой квартал подряд. Аналитики прогнозируют, что шесть крупнейших банков увеличат прибыль на 6% по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на опасения по поводу кредитных рисков, аналитики прогнозируют, что доходы крупных банков США от торговых и инвестиционно-банковских операций вырастут седьмой квартал подряд.
Foto: AFP/Scanpix
Крупнейшие банки США начали сезон отчетности за третий квартал в хорошей форме. К середине октября акции Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley подорожали с начала года на 23-40%, опередив индекс S&P 500. Результаты акций Wells Fargo и Bank of America близки к динамике индекса.
