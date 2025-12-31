Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,14%6 896,24
  • DOW 30−0,2%48 367,06
  • Nasdaq −0,24%23 419,08
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,36
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,14%6 896,24
  • DOW 30−0,2%48 367,06
  • Nasdaq −0,24%23 419,08
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,36
  • 31.12.25, 13:00

Мы не на пике – это минус, но есть возможность выйти в плюс

Живешь на вулкане? Сажай виноградник! Советует редакция «Деловых ведомостей» своим читателям в новом году.
Дорогая редакция поздравляет дорогих читателей с Новым годом!
  • Дорогая редакция поздравляет дорогих читателей с Новым годом!
  • Foto: dv.ee
Ни один из последних пяти лет не был легким, говорилось и о множественном кризисе, и об окончании прежнего мирового порядка, при котором жить нам, прямо скажем, было неплохо. 2025-й в этом смысле был переломным: когда глобальная геополитика трещит по швам, а главный мировой жандарм увешивается медальками от FIFA, всегда есть шанс, что, проснувшись поутру, обнаружишь стакан наполовину пустым.
И тем не менее, лягушка, взбивая масло, оттолкнулась от дна: эстонская экономика растет, даже если это всего 1%. И есть шанс, что в следующем году выросший благодаря налоговым послаблениям спрос подстегнет экономику еще больше. Да, за счет кредитов, но об этом мы подумаем завтра, а пока воспользуемся ситуацией и будем потреблять больше и производить то, что по-настоящему пользуется спросом. А с ненужным попрощаемся в старом году.
Будем гордиться, если нам удалось придумать и произвести классный продукт. Будем искренне радоваться, когда наши клиенты довольны и дела у них идут хорошо. Автоматизируем то, что можно автоматизировать, инвестируем в умные решения, но не будем забывать, что роботы существуют ради людей. Направим наши усилия на сокращение ненужной бюрократии и будем отстаивать свои права в том числе перед государством и ЕС, если это потребуется.

Статья продолжается после рекламы

Будем общаться и завязывать новые связи. Без грамотной коммуникации нет ни успешного бизнеса, ни дипломатии, ни экспортных рынков, ни безопасности. Да, мы в каком-то смысле живем возле вулкана, но ведь и почва на его склонах самая плодородная. Используем те возможности, которые у нас есть! Инвестируем в них!
Редакция «Деловых ведомостей» желает своим читателям в новом году правильных решений, выгодных приобретений – будь то новые активы или нужные связи, хороших партнеров, открытых рынков, позитивных долгосрочных перспектив и стабильного денежного потока.
Будьте счастливы в новом году и пусть все у вас получится!
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.12.25, 08:37
Прогноз топ-предпринимателей на новый год: кризис доверия сдерживает рост экономики Эстонии
Повышать налоги в трудное время — ошибка, возмущается Олег Гросс. По словам Рауля Кирьянена, политики уже много лет не прислушиваются к предпринимателям, что и привело к кризису доверия. Легкого года точно не будет, прогнозирует Урмас Сыырумаа.
Биржа
  • 31.12.25, 06:00
Что изменил уходящий год и чего ждут инвесторы от 2026-го
ДВ опросили известных в русскоязычной среде инвесторов, какое впечатление оставил у них уходящий год и с какими ожиданиями и планами они встречают новый 2026 год.
Биржа
  • 23.12.25, 13:17
Инвестиционный банк Citigroup составил список фаворитов на следующий год
Крупный американский инвестиционный банк Citigroup опубликовал свежий прогноз на первый квартал нового года, рекомендовав инвесторам обратить внимание на финансовый, медицинский и инфотехнологический сектора и выделив по три лучшие акции в каждом из них.
Новости
  • 19.12.25, 12:04
Большой прогноз рынка недвижимости: что принесет сектору 2026 год?
Увеличится ли разница в ценах между новостройками и квартирами вторичного рынка? Или новостройки, напротив, станут дешевле, чем сейчас? Эксперты Uus Maa, RE Kinnisvara, Reterra, Coop Pank и Kinnisvara24 подготовили большой прогноз рынка недвижимости, в котором отвечают на эти и другие вопросы.
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 29.12.25, 17:10
Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу
2
Новости
  • 27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
3
Эпицентр
  • 29.12.25, 09:07
Самые опытные предприниматели Эстонии по-прежнему у руля: свой бизнес нужно выращивать не спеша
«Следующий скачок должен быть большим!»
4
Эпицентр
  • 30.12.25, 06:00
Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году»
5
Новости
  • 29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
6
Новости
  • 29.12.25, 10:11
LHV: люди переводят в третью пенсионную ступень рекордные суммы

Последние новости

Новости
  • 31.12.25, 15:00
На Рейди теэ проектируют новый квартал с большим парком
Биржа
  • 31.12.25, 14:24
Таллиннская биржа удивляет: годовой рост оставил крупнейшие индексы позади
Новости
  • 31.12.25, 14:07
В Финляндии нашли крупные залежи серебра
Новости
  • 31.12.25, 13:34
Поставки трубопроводного газа из России в Европу снизились до минимума за десятилетия
Новости
  • 31.12.25, 13:06
Запрет США на поставку дронов раздражает эстонского предпринимателя: пострадают и наши производители
Новости
  • 31.12.25, 13:00
Мы не на пике – это минус, но есть возможность выйти в плюс
Новости
  • 31.12.25, 12:49
В Финском заливе вышел из строя кабель связи
Новости
  • 31.12.25, 12:09
Успешные госзакупки превратили промышленника с Сааремаа в «Деда Мороза» в Германии
«Продали все, что плавает»

Сейчас в фокусе

Отношения не поддерживаются, но поставки идут.
Эпицентр
  • 30.12.25, 06:00
Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году»
В ноябре фонд продал 1,25 млн акций LHV на сумму около 4,1 млн евро, после чего у него осталось 350 000 акций, которые были проданы в начале декабря.
Биржа
  • 29.12.25, 17:10
Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу
Член правления AS Giga Янек Веэбер (на фото) управляет компанией вместе со своим сыном Франеком Веэбером.
Новости
  • 30.12.25, 13:30
Прибыль принадлежащей семье Веэбер Giga выросла в 20 раз
Строительство аккумуляторного парка недалеко от Чудского озера возглавит лесопромышленник и один из основателей аукционной платформы Timber Яакко Кууск.
Новости
  • 30.12.25, 11:59
Эстонские инвесторы построят на берегу Чудского озера аккумуляторный парк за 45 млн евро
Уездный суд объявил банкротство Novel Clinic Assets 4 декабря прошлого года, а окончательно решение вступило в силу в феврале этого года.
Новости
  • 30.12.25, 10:57
Суд признал многомиллионное требование Hepsor в деле о банкротстве скандальной клиники
Местные рестораны всеми силами пытаются держаться на плаву.
Новости
  • 29.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: время «ресторанов для красивых фото» уходит, в гостиничном бизнесе – неравная конкуренция
Число зарегистрированных в Эстонии автомобилей Tesla за последние три года выросло в четыре раза.
Новости
  • 29.12.25, 19:05
В Эстонии учреждена «дочка» Tesla. Впереди открытие официального представительства?
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025