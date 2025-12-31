Мы не на пике – это минус, но есть возможность выйти в плюс

Дорогая редакция поздравляет дорогих читателей с Новым годом!
Foto: dv.ee
Ни один из последних пяти лет не был легким, говорилось и о множественном кризисе, и об окончании прежнего мирового порядка, при котором жить нам, прямо скажем, было неплохо. 2025-й в этом смысле был переломным: когда глобальная геополитика трещит по швам, а главный мировой жандарм увешивается медальками от FIFA, всегда есть шанс, что, проснувшись поутру, обнаружишь стакан наполовину пустым.
И тем не менее, лягушка, взбивая масло, оттолкнулась от дна: эстонская экономика растет, даже если это всего 1%. И есть шанс, что в следующем году выросший благодаря налоговым послаблениям спрос подстегнет экономику еще больше. Да, за счет кредитов, но об этом мы подумаем завтра, а пока воспользуемся ситуацией и будем потреблять больше и производить то, что по-настоящему пользуется спросом. А с ненужным попрощаемся в старом году.
Будем гордиться, если нам удалось придумать и произвести классный продукт. Будем искренне радоваться, когда наши клиенты довольны и дела у них идут хорошо. Автоматизируем то, что можно автоматизировать, инвестируем в умные решения, но не будем забывать, что роботы существуют ради людей. Направим наши усилия на сокращение ненужной бюрократии и будем отстаивать свои права в том числе перед государством и ЕС, если это потребуется.
Будем общаться и завязывать новые связи. Без грамотной коммуникации нет ни успешного бизнеса, ни дипломатии, ни экспортных рынков, ни безопасности. Да, мы в каком-то смысле живем возле вулкана, но ведь и почва на его склонах самая плодородная. Используем те возможности, которые у нас есть! Инвестируем в них!
Редакция «Деловых ведомостей» желает своим читателям в новом году правильных решений, выгодных приобретений – будь то новые активы или нужные связи, хороших партнеров, открытых рынков, позитивных долгосрочных перспектив и стабильного денежного потока.
Будьте счастливы в новом году и пусть все у вас получится!
