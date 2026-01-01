Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,74%6 845,5
  • DOW 30−0,63%48 063,29
  • Nasdaq −0,76%23 241,99
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • 01.01.26, 11:01

LHV отказался от эффективного канала продаж: «Так это не делается»

Прошлой весной LHV прекратил предлагать пенсионные фонды в торговых центрах. Председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту заявил, что, хотя это был эффективный канал продаж, возвращаться к нему компания не собирается.
Валлисту отметил, что LHV прекратил деятельность в торговых центрах из-за невозможности контролировать качество предоставляемых услуг.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Валлисту, LHV не планирует возвращаться в торговые центры, поскольку это неподходящее место для продажи финансовых продуктов. Он также отметил, что никакие другие финансовые инструменты в торговых центрах продавать нельзя — единственное исключение сделано для пенсионных фондов.
В торговых центрах продолжили предлагать пенсионные фонды, например, продавцы Luminor. По словам Валлисту, после ухода LHV потерял долю рынка в пользу Luminor, поскольку прямой контакт в торговых центрах - очень эффективный канал продаж.
«Люди готовы останавливаться, слушать и заключать договоры», — заметил Валлисту.

Статья продолжается после рекламы

Сомнительное качество

Однако Валлисту скептически относится к качеству услуг, которые навязывают в торговых центрах.
«Там возникает вопрос, получает ли клиент лучшую информацию, представляют ли ему подходящие фонды и показывают ли данные с сайта пенсионного центра или просто какие-то статьи», — привел он пример.
Он отметил, что не хватает и контроля. «Не должно быть так, что ты доверяешь свою пенсию какому-то случайному третьему OÜ, которое передает эту деятельность продавцам, и при этом никто ничего не контролирует», — сказал Валлисту.
Валлисту подчеркнул, что именно из-за невозможности контролировать качество услуги LHV и перестал предлагать пенсионные фонды в торговых центрах. «Это начинает бить и по репутации, и по бренду компании», — объяснил Валлисту решение LHV.

Рекорды третьей пенсионной ступени

В начале недели истек срок внесения взносов в третью пенсионную ступень для тех, кто хотел воспользоваться налоговыми льготами 2025 года. За считаные часы до окончания срока с системами пенсионного центра начались перебои из-за чрезвычайно высокой активности вкладчиков.
Валлисту также заметил, что в этом году вкладчики переводят в третью ступень рекордные суммы. «Людям становится все сложнее находить деньги для взносов в третью ступень, но ее объемы все равно растут», — подчеркнул он.
По расчетам, сделанным перед Рождеством, объемы третьей пенсионной ступени в этом году выросли на 200 миллионов евро. В общей сложности у жителей Эстонии в третьей ступени накоплено 1,1 миллиарда евро.
100 000 человек увеличили взносы и во вторую пенсионную ступень. Подавляющее большинство из них подняло ставку до максимального уровня — шести процентов. Валлисту отметил, что это уже весьма существенный вклад, особенно с учетом третьей пенсионной ступени.
Беседу с председателем правления LHV Varahaldus Вахуром Валлисту можно послушать здесь:
Hommikuprogramm
Pensionikogujad viivad kolmandasse sambasse rekordiliselt raha
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

