Tallinna Vesi восстановила водоснабжение в столице

В Таллинне полностью восстановлено водоснабжение после ночных перебоев 31 декабря, сообщила Tallinna Vesi. Одной из причин сбоя стало редкое природное явление — образование внутриводного льда на водозаборе озера Юлемисте, что затруднило подачу воды. Ситуацию усугубили высокое потребление и погодные условия, передает Rus.ERR
- Услуга Tallinna Vesi оказалась недоступна для многих горожан в новогоднюю ночь.
- Foto: Liis Treimann
Tallinna Vesi уточняет, что в столь интенсивном виде такое явление фиксировалось лишь однажды примерно полвека назад. Толщина ледяного слоя на отдельных участках достигала 25 см и несмотря на усилия водолазов, он появлялся вновь.
Исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев отметил, что ночные работы велись непрерывно, и компания рассчитывает, что по мере полного замерзания озера процесс очистки воды стабилизируется, а вероятность повторения подобных явлений снизится.
Потребителям рекомендуется учитывать, что после временных перебоев в трубах мог остаться воздух, из-за чего вода может временно быть более мутной. Tallinna Vesi просит не оставлять краны открытыми — это важно для заполнения резервуаров на водоочистной станции.
