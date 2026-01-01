Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%309,88
  • OMX Riga0,02%925,61
  • OMX Tallinn0,98%2 052,28
  • OMX Vilnius0,45%1 337,8
  • S&P 500−0,74%6 845,5
  • DOW 30−0,63%48 063,29
  • Nasdaq −0,76%23 241,99
  • FTSE 100−0,09%9 931,38
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,8
  01.01.26, 09:08

Tallinna Vesi восстановила водоснабжение в столице

В Таллинне полностью восстановлено водоснабжение после ночных перебоев 31 декабря, сообщила Tallinna Vesi. Одной из причин сбоя стало редкое природное явление — образование внутриводного льда на водозаборе озера Юлемисте, что затруднило подачу воды. Ситуацию усугубили высокое потребление и погодные условия, передает Rus.ERR.
Услуга Tallinna Vesi оказалась недоступна для многих горожан в новогоднюю ночь.
  • Услуга Tallinna Vesi оказалась недоступна для многих горожан в новогоднюю ночь.
  • Foto: Liis Treimann
Tallinna Vesi уточняет, что в столь интенсивном виде такое явление фиксировалось лишь однажды примерно полвека назад. Толщина ледяного слоя на отдельных участках достигала 25 см и несмотря на усилия водолазов, он появлялся вновь.
Исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев отметил, что ночные работы велись непрерывно, и компания рассчитывает, что по мере полного замерзания озера процесс очистки воды стабилизируется, а вероятность повторения подобных явлений снизится.
Потребителям рекомендуется учитывать, что после временных перебоев в трубах мог остаться воздух, из-за чего вода может временно быть более мутной. Tallinna Vesi просит не оставлять краны открытыми — это важно для заполнения резервуаров на водоочистной станции.

