С новым планом Еврокомиссии Нарва становится стратегически важной для суверенитета Европы

Рекордно быстрая реализация
Вице-президент по корпоративному развитию компании Neo Performance Materials Василиос Цианос, который показывал завод магнитов европейской делегации, заявил, что завод является свидетельством того, насколько важное влияние может оказать политика Европейского Союза на поддержку конкурентного промышленного развития.
После экскурсии по заводу Цианос и Сежурне провели совместную пресс-конференцию, на которую приехали также журналисты из центральной Европы.
Василиос Цианос подчеркнул, что завод был построен в рекордные сроки. По его словам, один из основных факторов, которые корпорация учитывает при выборе мест для строительства новых заводов – спрос в данной юрисдикции. Новые требования ЕС фактически обязывают автопроизводителей закупать больше магнитов на территории Евросоюза, поэтому потребовался завод на его территории.
Стефан Сежурне, выступая в Нарве, назвал завод стратегически важным для ЕС: «География окрестностей здесь, похоже, довольно плоская, но, тем не менее, с промышленной и с политической точки зрения, мы находимся в кульминационной точке суверенитета и экономической безопасности нашего континента».
Совместные закупки и миллиарды на проекты
Завод магнитов в Нарве – лишь часть производственной цепочки от месторождения до готового электромобиля. Для производства магнитов требуются редкоземельные элементы. По словам Сежурне, Европа сегодня зависит от импорта постоянных магнитов на 90%, при этом производство в Нарве покроет 15% потребности ЕС в магнитах.
Новое законодательство ЕС требует на собственной территории разместить 10% добычи материалов из списка 17 критических видов сырья, 40% переработки этого сырья, 25% утилизации отходов такой переработки. Также запрещено, чтобы из одной страны поступало более 65% какого-либо критического сырья, напомнил Сежурне.
При этом Канаду он назвал преданным партнером по поставкам стратегических ресурсов, а также добавил, что переговоры об этом ведутся с Бразилией и в целом – со странами G7 и G20.
Меры объявленного 3 декабря плана Еврокомиссии RESourceEU
- Создание Европейского центра сырья. Это, по словам Стефана Сежурне будет «настоящий командный пункт», который займется оценкой потребностей, совместными закупками от имени стран ЕС и созданием стратегических запасов. Примером он назвал совместные закупки масок и вакцин во время пандемии коронавируса.
- Финансирование и ускорение стратегических проектов. В течение ближайших 12 месяцев для этих целей будет выделено более 3 миллиардов евро.
- Циркулярность и переработка. Планируется в том числе ограничить экспорт отходов постоянных магнитов, которые сейчас часто отправляются на переработку в Азию.
- Обеспечение спроса и создание механизма для сопоставления спроса (поиск европейских покупателей сырья по долгосрочным контрактам) и производства, чтобы бизнес интегрировал экономическую безопасность в свои цепочки поставок.
- Защита внутреннего рынка. Специальный регламент позволит обеспечить солидарность и распределение запасов между государствами Евросоюза в случае дефицита, предотвращая одностороннее закрытие государствами своих границ внутри ЕС для стратегических ресурсов и товаров.
Комментируя геополитические риски, Сежурне подчеркнул: «Наши цели – не отрезать нашу экономику от других мировых экономик. Это, возможно, воля Соединенных Штатов сегодня в отношении Китая, но это не воля Европы. И поэтому мы будем побуждать наших промышленников к диверсификации, но по соображениям экономической безопасности. Это вполне логично, как, впрочем, делает и весь остальной мир».