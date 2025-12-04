Назад 05.12.25, 10:30 С новым планом Еврокомиссии Нарва становится стратегически важной для суверенитета Европы Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне 4 декабря побывал на заводе магнитов NPM Narva, где рассказал, как Европа планирует избавляться от зависимости от Китая во время перехода к безуглеродной экономике.

Василиос Цианос (слева) и Стефан Сежурне дали совместную пресс-конференцию на нарвском заводе магнитов.

Foto: Николай Андреев

3 декабря Европейская комиссия приняла план RESourceEU, который предполагает централизованную закупку и хранение Евросоюзом стратегических материалов и дополняет принятый в прошлом году Закон ЕС о критическом сырье.

Постоянные магниты тех типов, которые начали производить на заводе канадской корпорации Neo Performance Materials в Нарве, используются в различной технике, в том числе в ветряках, но прежде всего – в электромобилях, производство которых в Европе фактически зависит от китайских поставок.

На фоне истории успеха завода магнитов снова возникают сомнения в справедливости справедливого перехода, в рамках которого ЕС софинансировал строительство завода. По словам евродепутата Яны Тоом, которая приехала вместе со Стефаном Сежурне, Европа исходит из того, что переход успешно состоялся, но реальность очень далека от этого.

Рекордно быстрая реализация Вице-президент по корпоративному развитию компании Neo Performance Materials Василиос Цианос, который показывал завод магнитов европейской делегации, заявил, что завод является свидетельством того, насколько важное влияние может оказать политика Европейского Союза на поддержку конкурентного промышленного развития. После экскурсии по заводу Цианос и Сежурне провели совместную пресс-конференцию, на которую приехали также журналисты из центральной Европы. Василиос Цианос подчеркнул, что завод был построен в рекордные сроки. По его словам, один из основных факторов, которые корпорация учитывает при выборе мест для строительства новых заводов – спрос в данной юрисдикции. Новые требования ЕС фактически обязывают автопроизводителей закупать больше магнитов на территории Евросоюза, поэтому потребовался завод на его территории. Стефан Сежурне, выступая в Нарве, назвал завод стратегически важным для ЕС: «География окрестностей здесь, похоже, довольно плоская, но, тем не менее, с промышленной и с политической точки зрения, мы находимся в кульминационной точке суверенитета и экономической безопасности нашего континента». Совместные закупки и миллиарды на проекты Завод магнитов в Нарве – лишь часть производственной цепочки от месторождения до готового электромобиля. Для производства магнитов требуются редкоземельные элементы. По словам Сежурне, Европа сегодня зависит от импорта постоянных магнитов на 90%, при этом производство в Нарве покроет 15% потребности ЕС в магнитах. Новое законодательство ЕС требует на собственной территории разместить 10% добычи материалов из списка 17 критических видов сырья, 40% переработки этого сырья, 25% утилизации отходов такой переработки. Также запрещено, чтобы из одной страны поступало более 65% какого-либо критического сырья, напомнил Сежурне. При этом Канаду он назвал преданным партнером по поставкам стратегических ресурсов, а также добавил, что переговоры об этом ведутся с Бразилией и в целом – со странами G7 и G20. Меры объявленного 3 декабря плана Еврокомиссии RESourceEU Создание Европейского центра сырья. Это, по словам Стефана Сежурне будет «настоящий командный пункт», который займется оценкой потребностей, совместными закупками от имени стран ЕС и созданием стратегических запасов. Примером он назвал совместные закупки масок и вакцин во время пандемии коронавируса.

Финансирование и ускорение стратегических проектов. В течение ближайших 12 месяцев для этих целей будет выделено более 3 миллиардов евро.

Циркулярность и переработка. Планируется в том числе ограничить экспорт отходов постоянных магнитов, которые сейчас часто отправляются на переработку в Азию.

Обеспечение спроса и создание механизма для сопоставления спроса (поиск европейских покупателей сырья по долгосрочным контрактам) и производства, чтобы бизнес интегрировал экономическую безопасность в свои цепочки поставок.

Среди прочего Стефан Сежурне фактически признал, что есть конкуренция ЕС с США за доступ к стратегическим ресурсам в разных регионах мира. В том числе на фоне американской активности в Украине ЕС подписал с руководством страны Меморандум о взаимопонимании по графиту и другим критическим материалам.

На вопрос о рисках для нарвского завода, расположенного всего в нескольких километрах от границы с Россией, Василиос Цианос ответил кратко: «Для всех членов Европейского Союза и НАТО существуют одни и те же гарантии безопасности». Стефан Сежурне призвал сосредоточиться на вопросах экономической безопасности.

Справедливый переход успешно завершен – в теории

Евродепутат Яна Тоом, приехавшая на завод вместе со Стефаном Сежурне, критически высказалась о том, как проходит справедливый переход, в рамках которого ЕС выделил более 14 млн евро на строительство нарвского завода магнитов. Дело в том, что на данный момент это единственный в Эстонии крупный промышленный объект среди поддержанных Фондом справедливого перехода, который реально начал работу.