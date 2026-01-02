Назад 02.01.26, 12:26 Урмас Паэт допускает участие в борьбе за пост главы Партии реформ и президента Евродепутат от Партии реформ Урмас Паэт допускает возможность выдвижения своей кандидатуры как на пост председателя партии, так и на пост президента Эстонии.

Евродепутат от Партии реформ Урмас Паэт.

Foto: Liis Treimann

По словам Паэта, он состоит в Партии реформ уже 26 лет и не стремится к руководящим должностям любой ценой. «Если ко мне придут с таким предложением, я буду готов это обсуждать», – заявил политик в интервью Eesti Päevaleht , подчеркнув, что внутри партии существуют разные ожидания и взгляды на будущее.

Комментируя вопрос о падении поддержки Партии реформ и расчете на возможную неудачу политических конкурентов в Таллинне, Паэт предостерег от подобных стратегий. По его словам, ошибочно строить планы, исходя из того, что «кто-то другой обязательно потерпит поражение», поскольку неудача соперников вовсе не гарантирована.

Паэт, ранее получавший значительную поддержку избирателей в столице, также раскритиковал подготовку к муниципальным выборам в Таллинне. «О том, что Урмас Сыырумаа является кандидатом в мэры Таллинна, я прочитал в газете. Есть определенные вещи, которые следовало бы предусматривать, не говоря уже о том, что о некоторых вещах вообще не стоило бы думать. А если уж думают, то их стоило бы обсуждать с людьми, у которых есть историческая память. У тех, кто принимал решения в Таллинне, ее нет. Для некоторых стало сюрпризом, что Сыырумаа ранее баллотировался в Таллинне. Многие считали его чистым листом, благодаря которому будут только плюсы», – сказал он.

Статья продолжается после рекламы

Говоря о президентских выборах в Эстонии, которые пройдут в конце лета, Паэт также не исключил своего участия. Он заявил, что в стране есть несколько политиков с опытом, которые могли бы быть полезны на посту главы государства, и отнес себя к их числу.

В интервью евродепутат затронул и международную повестку. Он резко высказался о работе правительства США при президенте Дональде Трампе, а также подверг критике Европейскую комиссию, заявив о нехватке в ней политического мужества и лидерства.