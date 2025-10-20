Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,31%292,2
  • OMX Riga−0,62%908,79
  • OMX Tallinn−0,11%1 903,95
  • OMX Vilnius−0,07%1 261,04
  • S&P 5000,00%6 735,35
  • DOW 300,47%46 924,74
  • Nasdaq −0,16%22 953,67
  • FTSE 1000,69%9 492,26
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,14
  • 20.10.25, 10:35

Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза

Предприниматель Урмас Сыырумаа не планирует выставлять свою кандидатуру на пост мэра Таллинна на следующих выборах и предпочитает вместо этого увеличить свой квартал Ротерманни в два раза.
Предприниматель Урмас Сыырумаа
  • Предприниматель Урмас Сыырумаа
  • Foto: Андрей Оздоба
«Я не прошел в горсобрание, и это очень хорошо», — сказал Сыырумаа ДВ вскоре после публикации первых результатов. «Теперь у меня будет больше свободного времени», – пошутил предприниматель.
«Нет, пройти я, конечно же, хотел, но сейчас я вижу, что будет формироваться коалиция из четырех гномиков, и в ней я участвовать не хочу. Я слишком деятельный человек, чтобы заключать политические соглашения, которые сегодня приняты», – объяснил он.
Сыырумаа имеет в виду то, что сегодня партии нацелены в первую очередь на парламентские выборы, а это уже не входит в его интересы.

«Сегодня на каждой улице есть идеи под выборы 2027 года, а жизнь таллиннцев при этом мало кого волнует. А меня интересует в первую очередь то, как живут в столице. Так было вчера, так есть сегодня и так будет завтра», – отметил предприниматель.
«Нужно очень серьезно пересмотреть все управление Таллинном. Аппарат должен быть крошечным. А не как сейчас: восемь вице-мэров, несколько десятков советников, десятки специалистов по связям с общественностью. Мы должны быть значительно более эффективными. Людей должно быть на 20-30% меньше. Время такое – по-другому нельзя», – подчеркнул он.
Сыырумаа убежден, что город нуждается в серьезных реформах, однако свою кандидатуру выставлять на выборах следующего цикла не планирует:
«Вместо этого я лучше сделаю так, чтобы к следующим выборам квартал Ротерманни стал в два раза больше».
