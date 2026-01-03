Назад 03.01.26, 10:56 США нанесли удары по Венесуэле, Трамп заявил, что Мадуро схвачен США нанесли военные удары по Каракасу. Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и его жена были пойманы и вывезены из страны.

Фотография огня, разгоревшегося на военной базе в Каракасе.

Foto: LUIS JAIMES

Правительство Венесуэлы заявило, что США наносит военные удары по Каракасу, а также штатам Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, пишет The New York Times.

Это произошло через несколько часов после того, как, по сообщениям нескольких СМИ, были слышны взрывы на военной базе в Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение.

По словам президента США Дональда Трампа, военная операция в Венесуэле завершена, а Николас Мадуро схвачен и вывезен из страны.

«Соединенные Штаты Америки успешно нанесли мощные удары по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро, который вместе с его женой был схвачен и вывезен из страны. Данная операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Детали будут позже. В 11:00 (18:00 по эстонскому времени) мы сообщим подробности в Мар-а-Лаго», – передает слова Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Посольство США в Боготе выпустило предупреждение американцам с требованием не посещать Венесуэлу (посольство в Каракасе не работает с 2019 года).

Ранее Дональд Трамп неоднократно намекал на то, что США будут пытаться сместить Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. «Его дни сочтены», – говорил Трамп.

Уже несколько месяцев в Карибском море курсируют несколько военных кораблей США, включая авианосец «Джеральд Форд». Также там находятся 15 000 морских пехотинцев.

До этого США несколько раз с воздуха уничтожали лодки, которые, по заявлению американского правительства, перевозили наркотики. В ходе таких атак было убито 115 человек.

США не признают Мадуро президентом Венесуэлы. В 2020 году ему было предъявлено обвинение в наркотерроризме, и он был объявлен в розыск. За его поимку была назначена награда в 50 миллионов долларов.