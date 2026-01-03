США нанесли удары по Венесуэле, Трамп заявил, что Мадуро схвачен

США нанесли военные удары по Каракасу. Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и его жена были пойманы и вывезены из страны.
- Фотография огня, разгоревшегося на военной базе в Каракасе.
- Foto: LUIS JAIMES
Правительство Венесуэлы заявило, что США наносит военные удары по Каракасу, а также штатам Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, пишет
The New York Times.
Это произошло через несколько часов после того, как, по сообщениям нескольких СМИ, были слышны взрывы на военной базе в Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение.
По словам президента США Дональда Трампа, военная операция в Венесуэле завершена, а Николас Мадуро схвачен и вывезен из страны.
«Соединенные Штаты Америки успешно нанесли мощные удары по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро, который вместе с его женой был схвачен и вывезен из страны. Данная операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Детали будут позже. В 11:00 (18:00 по эстонскому времени) мы сообщим подробности в Мар-а-Лаго», – передает
слова Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Посольство США в Боготе выпустило
предупреждение американцам с требованием не посещать Венесуэлу (посольство в Каракасе не работает с 2019 года).
Ранее Дональд Трамп неоднократно намекал на то, что США будут пытаться сместить Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. «Его дни сочтены», – говорил Трамп.
Уже несколько месяцев в Карибском море курсируют несколько военных кораблей США, включая авианосец «Джеральд Форд». Также там находятся 15 000 морских пехотинцев.
До этого США несколько раз с воздуха уничтожали лодки, которые, по заявлению американского правительства, перевозили наркотики. В ходе таких атак было убито 115 человек.
США не признают Мадуро президентом Венесуэлы. В 2020 году ему было предъявлено обвинение в наркотерроризме, и он был объявлен в розыск. За его поимку была назначена награда в 50 миллионов долларов.
