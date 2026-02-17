Исследователь политики безопасности: НАТО распадается

Протестный марш датских ветеранов после слов Дональда Трампа о том, что от союзников в Афганистане не было никакого толку.
Foto: Reuters/Scanpix
Он сказал Børsen, датскому «сестринскому» изданию Äripäev, что, по его оценке, политические лидеры просто не могут открыто признать конец НАТО, потому что такой сигнал был бы опасен с точки зрения безопасности. Поэтому ситуацию стараются удерживать в серой зоне, где реальная слабость альянса не признается и официально не объявляется.
