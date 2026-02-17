Назад 17.02.26, 13:46 Исследователь политики безопасности: НАТО распадается Профессор Оле Вевер, международно признанный датский исследователь политики безопасности, считает, что НАТО распадается в результате естественных процессов и, возможно, уже по сути «мертва».

Протестный марш датских ветеранов после слов Дональда Трампа о том, что от союзников в Афганистане не было никакого толку.

Foto: Reuters/Scanpix

Он сказал Børsen, датскому «сестринскому» изданию Äripäev, что, по его оценке, политические лидеры просто не могут открыто признать конец НАТО, потому что такой сигнал был бы опасен с точки зрения безопасности. Поэтому ситуацию стараются удерживать в серой зоне, где реальная слабость альянса не признается и официально не объявляется.