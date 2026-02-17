Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,08%317,71
  • OMX Riga−0,38%902,83
  • OMX Tallinn−0,07%2 075,23
  • OMX Vilnius0,54%1 410,96
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,24%10 498,82
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,89
  • 17.02.26, 13:46

Исследователь политики безопасности: НАТО распадается

Профессор Оле Вевер, международно признанный датский исследователь политики безопасности, считает, что НАТО распадается в результате естественных процессов и, возможно, уже по сути «мертва».
Протестный марш датских ветеранов после слов Дональда Трампа о том, что от союзников в Афганистане не было никакого толку.
  Протестный марш датских ветеранов после слов Дональда Трампа о том, что от союзников в Афганистане не было никакого толку.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Он сказал Børsen, датскому «сестринскому» изданию Äripäev, что, по его оценке, политические лидеры просто не могут открыто признать конец НАТО, потому что такой сигнал был бы опасен с точки зрения безопасности. Поэтому ситуацию стараются удерживать в серой зоне, где реальная слабость альянса не признается и официально не объявляется.
