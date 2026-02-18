Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%318,33
  • OMX Riga−0,25%905,21
  • OMX Tallinn0,21%2 080,89
  • OMX Vilnius0,25%1 410,2
  • S&P 5000,1%6 843,22
  • DOW 300,07%49 533,19
  • Nasdaq 0,14%22 578,39
  • FTSE 1000,98%10 659,5
  • Nikkei 2251,02%57 143,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  18.02.26, 12:48

Цахкна: Эстония не против размещения ядерного оружия

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что при необходимости Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников по НАТО и не имеет доктрины, которая бы это исключала.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
  • Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
  • Foto: Andras Kralla
Говоря о ядерном сдерживании, Цахкна отметил, что Европе, по его мнению, не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО, передает rus.err.ee.
По словам министра, при необходимости Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников:
«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории».

