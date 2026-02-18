Назад 18.02.26, 12:48 Цахкна: Эстония не против размещения ядерного оружия Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что при необходимости Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников по НАТО и не имеет доктрины, которая бы это исключала.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Foto: Andras Kralla

Говоря о ядерном сдерживании, Цахкна отметил, что Европе, по его мнению, не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО, передает rus.err.ee.

По словам министра, при необходимости Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников:

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории».