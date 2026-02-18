Назад 18.02.26, 13:26 Девелопер Invego вновь планирует выпуск облигаций Материнская компания девелоперской группы Invego, Invego Group OÜ, весной 2026 года планирует публично предложить инвесторам стран Балтии облигации на уровне концерна.

У Invego в публичной продаже и в стадии разработки в Эстонии, Латвии и Португалии находятся 12 жилых районов. На фото – руководитель Кристьян-Тор Вяхи.

Foto: Invego

«За прошлый год хорошо продвинулись все десять проектов, которые сейчас продаются публично. В этом году к ним добавились жилые кварталы Verve в Эстонии и Torņakalna Terases в Латвии. Кроме того, как минимум еще два крупных проекта в этом году не объявлены», – отметил Вяхи.