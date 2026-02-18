Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,09%318,23
  • OMX Riga−0,53%902,7
  • OMX Tallinn0,17%2 080,24
  • OMX Vilnius0,19%1 409,49
  • S&P 5000,1%6 843,22
  • DOW 300,07%49 533,19
  • Nasdaq 0,14%22 578,39
  • FTSE 1001,04%10 666,13
  • Nikkei 2251,02%57 143,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  • 18.02.26, 13:26

Девелопер Invego вновь планирует выпуск облигаций

Материнская компания девелоперской группы Invego, Invego Group OÜ, весной 2026 года планирует публично предложить инвесторам стран Балтии облигации на уровне концерна.
У Invego в публичной продаже и в стадии разработки в Эстонии, Латвии и Португалии находятся 12 жилых районов. На фото – руководитель Кристьян-Тор Вяхи.
  • У Invego в публичной продаже и в стадии разработки в Эстонии, Латвии и Португалии находятся 12 жилых районов. На фото – руководитель Кристьян-Тор Вяхи.
  • Foto: Invego
«За прошлый год хорошо продвинулись все десять проектов, которые сейчас продаются публично. В этом году к ним добавились жилые кварталы Verve в Эстонии и Torņakalna Terases в Латвии. Кроме того, как минимум еще два крупных проекта в этом году не объявлены», – отметил Вяхи.
