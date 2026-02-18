Девелопер Invego вновь планирует выпуск облигаций

У Invego в публичной продаже и в стадии разработки в Эстонии, Латвии и Португалии находятся 12 жилых районов. На фото – руководитель Кристьян-Тор Вяхи.
Foto: Invego
«За прошлый год хорошо продвинулись все десять проектов, которые сейчас продаются публично. В этом году к ним добавились жилые кварталы Verve в Эстонии и Torņakalna Terases в Латвии. Кроме того, как минимум еще два крупных проекта в этом году не объявлены», – отметил Вяхи.
Компания Invego Tornakalna SIA, входящая в группу Кристьяна-Тора Вяхи Invego и на 100% контролируемая Invego Latvia OÜ, построит в Риге новый жилой квартал с более чем 200 квартирами, инвестировав в проект 45,6 млн евро.
