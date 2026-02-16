Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды

Маклер Игорь Кинг, который покупал контент-рекламу и в Äripäev для продвижения недвижимости в Дубае, вместе со своей фирмой предстал перед судом. Его обвиняют в самовольном проникновении и невыполнении требования о выселении, а также в незаконном обыске и выселении.
- Игорь Кинг, который, по его словам, находился в Дубае, получил от судьи выговор за то, что не явился в Харьюский уездный суд и участвовал в заседании по видеосвязи.
- Foto: Andras Kralla
Если, по мнению окружного прокурора Эве Соостар, изложенному в ходатайстве о прекращении уголовного дела по опортунитету, вина обвиняемых невелика, то, по описанию адвоката Каспара Коппеля, представляющего потерпевшего арендатора Марта Порка, вина напротив достаточно серьезна. Из‑за отключения электричества 88‑летнюю мать Порка доставили в больницу с переохлаждением, и вскоре, к сожалению, она скончалась.
