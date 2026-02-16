Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды

KM Content Marketing 11.02.26, 14:42

Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.