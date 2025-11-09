Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%291,86
  • OMX Riga−0,06%916,35
  • OMX Tallinn−0,17%1 908,8
  • OMX Vilnius−0,06%1 262,62
  • S&P 5000,13%6 728,8
  • DOW 300,16%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 100−0,55%9 682,57
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,58
  09.11.25, 13:46

В ОАЭ убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга и основатель приложения Fintopio

В Объединенных Арабских Эмиратах убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга Роман Новак и его жена Анна. Об этом сообщают петербургские издания «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает «Медуза».
По данным «Фонтанки», Новака и его жену убили на съемной вилле в городе Хатта, куда их заманили под предлогом встречи с потенциальными инвесторами.
  • Foto: Instagram
Роман Новак был создателем приложения для быстрых криптовалютных переводов Fintopio. Он привлек для него около 500 миллионов долларов инвестиций, после чего исчез с деньгами. Сотрудники Fintopio остались без зарплаты, а вкладчики, среди которых были предприниматели из Китая и с Ближнего Востока, потеряли деньги. Новак часто представлялся инвесторам как друг основателя Telegram Павла Дурова (сам Дуров это знакомство не подтверждал).
По данным «Фонтанки», Новака и его жену убили на съемной вилле в городе Хатта, куда их заманили под предлогом встречи с потенциальными инвесторами. Личный водитель привез пару на встречу с контрагентом, который сообщил, что он лишь наемный сотрудник, и предложил поехать на виллу к своим работодателям. Новак с женой пересели в его машину, после чего их никто не видел.
На вилле, пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные следствия, «инвесторы» потребовали ключ от криптокошелька Новака. Тот отдал преступникам данные, но кошелек оказался пустым. Тогда они убили пару, расчленили тела, разложили части по пакетам и выбросили в мусорные баки недалеко от городского торгового центра.

47.ru приводит аналогичную информацию, уточняя, что убийство произошло 2 октября.
Управление СК по Санкт-Петербургу официально отчиталось о возбуждении дела по факту исчезновения семейной пары в ОАЭ (фамилий ведомство не называет). Дело завели по заявлению родственников, которые не могли выйти с пропавшими на связь. Его расследуют по статье об убийстве.
«Фонтанка» пишет, что задержаны восемь человек, как минимум трое из них были из Санкт-Петербурга. Непосредственными организаторами и исполнителями убийства следствие считает трех человек, это мужчины в возрасте от 44 до 53 лет. Еще четверо арендовали машину и виллу, покупали ножи и общались с Романом Новаком и его женой. Роль восьмого задержанного не уточняется.
По данным 47.ru, убийство организовали 53-летний Константин, 46-летний Юрий и 45-летний Владимир (их фамилии не названы). Двое старших — уроженцы Ленинграда, третий — из Темиртау в Казахстане. Они были задержаны в Санкт-Петербурге, куда вернулись после убийства.
«Коммерсант» сообщил, что одного из фигурантов дела суд в Петербурге уже арестовал. Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что арестован Константин Шахт. Позже суд арестовал еще двоих обвиняемых — Юрия Шарыпова и Владимира Далекина — по делу о двойном убийстве. Далекин вину признал, Шарыпов — признал частично, Шахт — не признал.
«Фонтанка» утверждает, что Шахт — бывший оперуполномоченный из УМВД Выборгского района Петербурга, которого в 2007 году задержали с крупной партией наркотиков и уволили. Тогда суд назначил ему 15 лет колонии, он вышел на свободу спустя 12 лет. Шарыпов и Далекин, по данным издания, участвовали в российско-украинской войне. «Но состояние здоровья не позволило продолжить службу: обоих комиссовали», — отмечают журналисты.
Пропагандистское издание RT сообщил, что один из фигурантов дела — бывший работник ФСИН. Ведомство эту информацию опровергло.
У Романа Новака и его жены остались несовершеннолетние дети. Как уточняет «Фонтанка», их забрали родственники.
