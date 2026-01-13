Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%316,78
  • OMX Riga−0,09%928,08
  • OMX Tallinn0,23%2 075,45
  • OMX Vilnius0,42%1 393,41
  • S&P 500−0,17%6 965,15
  • DOW 30−0,58%49 303,59
  • Nasdaq −0,09%23 710,32
  • FTSE 100−0,03%10 137,78
  • Nikkei 2253,1%53 549,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,63
  • 13.01.26, 17:53

Налоговый консультант приобрел у испытывающего трудности девелопера акции Arco Vara стоимостью 2 млн евро

Налоговый консультант Ханнес Лентсиус приобрел у бывших владельцев квартала Лютера более миллиона акций Arco Vara, рыночная стоимость которых достигает 2 млн евро. Ленциус верит в успех Arco Vara и надеется, что заключил выгодную сделку.
Налоговый консультант решился на эту инвестицию, надеясь, что компания Arco Vara сможет вдохнуть новую жизнь в недавно приобретенный квартал Лютера.
  • Налоговый консультант решился на эту инвестицию, надеясь, что компания Arco Vara сможет вдохнуть новую жизнь в недавно приобретенный квартал Лютера.
  • Foto: Лийз Трейманн
Компания Triple Net Capital, продавшая в этом году расположенный в Таллинне в районе Веэренни квартал Лютера, получила вместе с миноритарными акционерами в качестве вознаграждения 28% акций Arco Vara. Однако недавно бывшие владельцы квартала Лютера через компанию Luther Factory OÜ вновь продали 9% этой доли в Arco Vara.
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
Кризис, начавшийся еще в эпоху ковидной эпидемии, обновил рынок недвижимости. Теперь проекты реконструкции промзон и старых районов будут реализовываться медленнее, зато на более надежном основании. И одной из ключевых зон интереса для застройщиков и инвесторов может стать Ласнамяэ, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Биржа
  • 18.11.25, 06:00
Глава Arco Vara: девелопер столько не зарабатывает, чтобы предлагать облигации с такой доходностью
Рынок недвижимости, по прогнозам руководителя Arco Vara, должен прийти в равновесие во второй половине 2027 года за счет роста цен на вторичную недвижимость. Однако для компании и ее акционеров важную роль теперь играет квартал Лютера, покупка которого изменила многие планы Arco Vara. По оценке Кристины Мустонен, если все пойдет по плану, то акции компании в следующие три года могут подорожать на 50%.
Новости
  • 23.10.25, 16:46
Руководитель Arco Vara: квартира — это не колбаса, чтобы на нее делать скидку
На рынке новостроек за клиентов разворачивается все более агрессивная конкуренция, рассказала руководитель девелоперской компании Arco Vara Кристина Мустонен.
Новости
  • 17.10.25, 16:57
Бывшие владельцы квартала Лютера получили крупную долю в Arco Vara
Компания Triple Net Capital, продавшая расположенный в таллиннском районе Веэренни квартал Лютера, вместе с миноритарными партнерами получила 28% акций Arco Vara.
  • KM
  07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

1
Новости
  • 12.01.26, 06:00
Нарвский завод покоряет Европу: «У нас даже уборщица настолько квалифицирована, что может заменить оператора»
2
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
3
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
4
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
5
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
6
Эпицентр
  • 09.01.26, 06:00
Погорельцы в Старом Таллинне: хозяева Tbilisi не унывают несмотря на огненный новогодний финал

Новости
  • 13.01.26, 17:53
Налоговый консультант приобрел у испытывающего трудности девелопера акции Arco Vara стоимостью 2 млн евро
Новости
  • 13.01.26, 17:04
Прокуратура подозревает владельцев Farmi и адвоката в уклонении от уплаты налогов
Farmi: все налоговые обязательства были задекларированы корректно
Подсказка
  • 13.01.26, 16:39
Покойся с миром, стартовый счет! Порядок внесения уставного капитала при создании OÜ изменился
Новости
  • 13.01.26, 15:42
Таллинн готовит бюджет на 1,3 млрд евро и возьмет кредиты на инвестиции
Новости
  • 13.01.26, 14:15
Портфель инвесторов вырос: к отелю у аэропорта добавлен Oru Hub Hotel
Новости
  • 13.01.26, 13:30
Зеленый свет для Liven: на Кадака появится квартал на 400 квартир
Новости
  • 13.01.26, 13:22
Скончался бывший политик и многолетний руководитель Eesti Loto Хейки Краних
Новости
  • 13.01.26, 12:56
Израильские компании осенью начнут строить в Нарве новую электростанцию для Enefit Industry

В прошлом году Налогово-таможенный департамент предотвратил больший налоговый ущерб, чем доначислил налогов.
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
Исполнительный директор InterVac Ирина Короткова показывает образцы продукции – пробирки для различных анализов крови.
Новости
  • 12.01.26, 06:00
Нарвский завод покоряет Европу: «У нас даже уборщица настолько квалифицирована, что может заменить оператора»
Аккумуляторы Donut Lab устанавливаются на электромотоциклы, которые производит расположенная под Таллинном компания Verge Motorcycles. Фото сделано на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
«Перспективы владельцев старой коммерческой недвижимости в долгосрочной перспективе остаются сложными. Особенно тяжелое положение у зданий классов B и C, которые расположены в менее привлекательных районах и отличаются низкой энергоэффективностью», – пишет руководитель по работе с бизнес-клиентами RE Kinnisvara Расмус Тали.
Mнения
  • 12.01.26, 13:29
Эксперт: владельцы старой недвижимости оказались в сложной ситуации
Архивное фото, 2005 год.
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
Новогодняя вечеринка OG Elektra соберет полный зал в спортивном комплексе Раквере.
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
Constellation Energy заключила с Microsoft 20-летний контракт на поставку электроэнергии и в связи с этим перезапустит АЭС «Три-Майл-Айленд».
Инвестор Тоомас
  • 12.01.26, 15:21
Инвестор Тоомас: бум строительства дата-центров подсказал интересную инвестиционную идею
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  KM
Sisuturundus
  07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

