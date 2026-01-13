Налоговый консультант приобрел у испытывающего трудности девелопера акции Arco Vara стоимостью 2 млн евро
Налоговый консультант Ханнес Лентсиус приобрел у бывших владельцев квартала Лютера более миллиона акций Arco Vara, рыночная стоимость которых достигает 2 млн евро. Ленциус верит в успех Arco Vara и надеется, что заключил выгодную сделку.
Налоговый консультант решился на эту инвестицию, надеясь, что компания Arco Vara сможет вдохнуть новую жизнь в недавно приобретенный квартал Лютера.
Foto: Лийз Трейманн
Компания Triple Net Capital, продавшая в этом году расположенный в Таллинне в районе Веэренни квартал Лютера, получила вместе с миноритарными акционерами в качестве вознаграждения 28% акций Arco Vara. Однако недавно бывшие владельцы квартала Лютера через компанию Luther Factory OÜ вновь продали 9% этой доли в Arco Vara.
Кризис, начавшийся еще в эпоху ковидной эпидемии, обновил рынок недвижимости. Теперь проекты реконструкции промзон и старых районов будут реализовываться медленнее, зато на более надежном основании. И одной из ключевых зон интереса для застройщиков и инвесторов может стать Ласнамяэ, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Рынок недвижимости, по прогнозам руководителя Arco Vara, должен прийти в равновесие во второй половине 2027 года за счет роста цен на вторичную недвижимость. Однако для компании и ее акционеров важную роль теперь играет квартал Лютера, покупка которого изменила многие планы Arco Vara. По оценке Кристины Мустонен, если все пойдет по плану, то акции компании в следующие три года могут подорожать на 50%.