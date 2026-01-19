Экономика Китая в 2025 году выполнила установленную правительством цель роста примерно в 5%, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Это соответствовало как оценке, озвученной председателем Си Цзиньпином в новогоднем обращении, так и темпам роста 2024 года.
Европейский Союз готовится представить новый масштабный план, направленный на то, чтобы инвестиции со стороны стран-членов и иностранных инвесторов в большей степени направлялись в европейские компании.
Силы обороны Эстонии и Кайтселийт продолжают использовать китайские дроны для обучения, несмотря на предупреждения спецслужб о рисках безопасности. Причина — отсутствие доступных по цене и объёму западных альтернатив.