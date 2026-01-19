Назад 19.01.26, 11:33 Экономический рост Китая замедлился, но достиг уровня 5% Инвестиции в Китае сокращаются, а потребление в прошлом году оставалось сдержанным. В то же время росту экономики способствовал экспорт.

Шанхайский контейнерный терминал.

Экономика Китая в 2025 году выполнила установленную правительством цель роста примерно в 5%, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Это соответствовало как оценке, озвученной председателем Си Цзиньпином в новогоднем обращении, так и темпам роста 2024 года.