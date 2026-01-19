Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,48%316,5
  • OMX Riga−0,54%933,41
  • OMX Tallinn−0,68%2 065,13
  • OMX Vilnius0,77%1 411,39
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,5%10 183,95
  • Nikkei 225−0,65%53 583,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,57
  • OMX Baltic−0,48%316,5
  • OMX Riga−0,54%933,41
  • OMX Tallinn−0,68%2 065,13
  • OMX Vilnius0,77%1 411,39
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,5%10 183,95
  • Nikkei 225−0,65%53 583,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,57
  • 19.01.26, 11:33

Экономический рост Китая замедлился, но достиг уровня 5%

Инвестиции в Китае сокращаются, а потребление в прошлом году оставалось сдержанным. В то же время росту экономики способствовал экспорт.
Шанхайский контейнерный терминал.
  • Шанхайский контейнерный терминал.
  • Foto: Imago/Scanpix
Экономика Китая в 2025 году выполнила установленную правительством цель роста примерно в 5%, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Это соответствовало как оценке, озвученной председателем Си Цзиньпином в новогоднем обращении, так и темпам роста 2024 года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 18.01.26, 14:45
ЕС готовит масштабный план по усилению поддержки европейских промышленных компаний
Европейский Союз готовится представить новый масштабный план, направленный на то, чтобы инвестиции со стороны стран-членов и иностранных инвесторов в большей степени направлялись в европейские компании.
Новости
  • 19.01.26, 10:50
Силы обороны Эстонии продолжают использовать китайские дроны
Силы обороны Эстонии и Кайтселийт продолжают использовать китайские дроны для обучения, несмотря на предупреждения спецслужб о рисках безопасности. Причина — отсутствие доступных по цене и объёму западных альтернатив.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.01.26, 18:21
КаПо выдворила из Эстонии гражданина РФ: он «мечтал о российской армии»
2
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
3
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли
4
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
5
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
6
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро

Последние новости

Новости
  • 19.01.26, 12:19
RMK сократит 75 сотрудников
Новости
  • 19.01.26, 11:33
Экономический рост Китая замедлился, но достиг уровня 5%
Новости
  • 19.01.26, 10:50
Силы обороны Эстонии продолжают использовать китайские дроны
Новости
  • 19.01.26, 09:43
ЕС готовит ответ США из-за заявлений Трампа о Гренландии
Биржа
  • 19.01.26, 08:45
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 19.01.26, 08:28
Спасательный круг для Porto Franco: Bolt планирует перенести штаб-квартиру к морю
Новости
  • 19.01.26, 06:00
Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!»
Хороший ресторан недалеко – всего 80 километров
Новости
  • 18.01.26, 15:45
Глава Банка Латвии: Европа фактически уже находится в состоянии войны с Россией

Сейчас в фокусе

В Эстонии компания Runikon Retail OÜ получила в 2024 году 9,1 млн евро прибыли, также было выплачено 10 млн евро дивидендов.
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
Один из лучших домов Таллинна на 1937 год, дом Трумпа на Пярнуском шоссе, 28. Первые этажи дома занял музыкальный магазин Akord, склад и магазин книг и канцелярии кооператива Töökool, а также отраслевая сберкасса эстонских педагогов – Õpetajate Ühispank. Выше располагались комфортабельные квартиры и офисы.
Новости
  • 17.01.26, 07:00
Как тезка президента США и премьер Эстонии строили под Таллинном город-сад
Начавшие предпринимательскую деятельность в 18 лет одноклассники Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп рассказали, что поначалу близкие не верили в их бизнес-идею.
Новости
  • 17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
Пекарня Mooni, располагавшаяся на улице Вана-Каламая, проработала менее двух лет.
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
Государство упростило получение жилищных кредитов в сельской местности.
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро
Ни у кого нет секретного приема, который позволил бы гарантированно получать на бирже высокую доходность.
Инвестор Тоомас
  • 16.01.26, 17:27
Инвестор Тоомас: вот инвестиция, которую я не посоветую никому
Доналоговая прибыль TKM Grupp за прошлый год составила 24,3 млн евро, что на 31,4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Биржа
  • 17.01.26, 11:18
Tallinna Kaubamaja потеряла за год почти треть прибыли
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026