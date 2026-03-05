Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,24%312,8
  • OMX Riga0,57%904,04
  • OMX Tallinn−0,13%2 085,38
  • OMX Vilnius−0,51%1 362,76
  • S&P 500−0,4%6 841,74
  • DOW 30−0,77%48 363,66
  • Nasdaq −0,29%22 741,85
  • FTSE 100−0,82%10 481,4
  • Nikkei 2251,9%55 278,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,33
  • OMX Baltic−0,24%312,8
  • OMX Riga0,57%904,04
  • OMX Tallinn−0,13%2 085,38
  • OMX Vilnius−0,51%1 362,76
  • S&P 500−0,4%6 841,74
  • DOW 30−0,77%48 363,66
  • Nasdaq −0,29%22 741,85
  • FTSE 100−0,82%10 481,4
  • Nikkei 2251,9%55 278,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,33
  • 05.03.26, 14:25

Энергетический удар по рынкам: инвесторы ищут новые стратегии защиты

Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
Уязвимость Европы в связи с иранским конфликтом остается высокой. По оценкам, Катар покрывает 12-14% европейского импорта СПГ.
  • Уязвимость Европы в связи с иранским конфликтом остается высокой. По оценкам, Катар покрывает 12-14% европейского импорта СПГ.
  • Foto: AFP/Scanpix
Новая реальность означает, что инвесторы больше не могут рассчитывать на быстрое восстановление и должны готовиться к более продолжительной волатильности. За последние пять дней цена нефти Brent выросла почти на 13%, а американская WTI за тот же период подорожала на 16%. С момента ударов США по Ирану цена газа в Европе выросла сразу на 45%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.03.26, 16:38
Иран выпустил ракету в сторону Турции, ее сбили системы ПВО НАТО
Системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана в направлении Турции. В Североатлантическом альянсе осудили атаку, а власти Турции заявили, что оставляют за собой право ответить на любые враждебные действия.
Новости
  • 02.03.26, 19:11
Министерство иностранных дел обновило рекомендации по поездкам на Ближний Восток
Боевые действия на Ближнем Востоке вынудили МИД изменить официальные рекомендации для путешественников.
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?
По словам совладелицы работающего в нескольких странах кафе Pavlova Эрики Шоллер, в Дубае сейчас относительно спокойная обстановка, и город живет обычной жизнью – даже несмотря на то, что слышны выстрелы ПВО.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
2
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
3
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
4
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
5
Новости
  • 02.03.26, 16:57
Сделка на 63 миллиона: работающий в Эстонии шведский гигант расширяет влияние в Финляндии
6
Mнения
  • 04.03.26, 12:21
Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков

Последние новости

Подсказка
  • 05.03.26, 16:53
Поддержка на старте: компаниям компенсируют внедрение бизнес-ПО
Новости
  • 05.03.26, 16:44
Рютте: инцидент с иранской ракетой у Турции не приведет к применению 5 статьи НАТО
Биржа
  • 05.03.26, 16:30
15 тыс. евро за одну секунду: покупатели акций литовской Akola Group сегодня могли неплохо заработать
Новости
  • 05.03.26, 15:46
Осиновский проиграл спор по трамвайному тендеру
Новости
  • 05.03.26, 14:46
Orkla получила разрешение на продажу пищевого производства в Пыльтсамаа
Биржа
  • 05.03.26, 14:25
Энергетический удар по рынкам: инвесторы ищут новые стратегии защиты
Новости
  • 05.03.26, 12:56
Правительство объявит новый тендер для ветропарков
Новости
  • 05.03.26, 12:12
Застрявшие в Дубае финны завидуют эстонцам

Сейчас в фокусе

Въезд на Линнасе теэ, где находится участок, принудительно отчужденный у R.K. Projekt OÜ.
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Главный редактор Äripäev Меэлис Мандель
Mнения
  • 04.03.26, 12:21
Меэлис Мандель: извините, отдыхающие в Дубае, но я бы не возвращал вас в Эстонию за счет налогоплательщиков
Запасы Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%.
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Член правления Alexela Тармо Кярсна предупреждает о росте цен на дизель.
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
Просто нужен новый подход, новое дыхание, сказал Райн Лыхмус Äripäev.
Интервью
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус – об амбициях LHV: нужно определить приоритет – работа или личная жизнь
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
«Мы серьезно рассматриваем возможность подать официальный иск против регистра», – сказал руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Новости
  • 04.03.26, 08:36
Предприниматель собирается подать в суд из-за сбоев в строительном регистре
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026