Энергетический удар по рынкам: инвесторы ищут новые стратегии защиты
Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
Уязвимость Европы в связи с иранским конфликтом остается высокой. По оценкам, Катар покрывает 12-14% европейского импорта СПГ.
Foto: AFP/Scanpix
Новая реальность означает, что инвесторы больше не могут рассчитывать на быстрое восстановление и должны готовиться к более продолжительной волатильности. За последние пять дней цена нефти Brent выросла почти на 13%, а американская WTI за тот же период подорожала на 16%. С момента ударов США по Ирану цена газа в Европе выросла сразу на 45%.
Системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана в направлении Турции. В Североатлантическом альянсе осудили атаку, а власти Турции заявили, что оставляют за собой право ответить на любые враждебные действия.
По словам совладелицы работающего в нескольких странах кафе Pavlova Эрики Шоллер, в Дубае сейчас относительно спокойная обстановка, и город живет обычной жизнью – даже несмотря на то, что слышны выстрелы ПВО.
