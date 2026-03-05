Назад 05.03.26, 14:25 Энергетический удар по рынкам: инвесторы ищут новые стратегии защиты Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.

Уязвимость Европы в связи с иранским конфликтом остается высокой. По оценкам, Катар покрывает 12-14% европейского импорта СПГ.

Foto: AFP/Scanpix

Новая реальность означает, что инвесторы больше не могут рассчитывать на быстрое восстановление и должны готовиться к более продолжительной волатильности. За последние пять дней цена нефти Brent выросла почти на 13%, а американская WTI за тот же период подорожала на 16%. С момента ударов США по Ирану цена газа в Европе выросла сразу на 45%.