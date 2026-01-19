Назад 19.01.26, 06:00 Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!» На северном берегу Чудского озера, где до сих пор были только домики и кемпинги, летом откроется спа-отель Kurro. Проект финансирует в том числе государство, но конкуренты настроены скептически. «Безусловно, здесь присутствует определенная доля миссии», – признает и руководитель проекта.

Спа-отель Kurro разместился среди лесов неподалеку от берега Чудского озера.

Foto: Romet Vaino

Спа-отель Kurro строится на месте заброшенной базы отдыха Силламяэского химкомбината в местечке Уускюла, недалеко от шоссе Йыхви–Тарту – один из совладельцев отеля, сооснователь Olerex Андрес Линнас и его родители родом из этих мест. На празднике стропил спа-отеля в мае 2025-го он рассказал Äripäev , что помнит лучшие времена, когда в Уускюла были рестораны и большой кинозал, но потом все пришло в упадок.

«Для меня это было как бельмо на глазу. Я думал, что нужно с этим что-то делать, так оставлять нельзя. Мысль не выходила из головы. В какой-то момент я решил, что здесь можно построить крутой центр», – рассказал Линнас Äripäev.

В Kurro будет 97 номеров, ресторан, спа-комплекс и прогулочная тропа в лесу. Совладельцы рассчитывают, что люди будут приезжать сюда на несколько дней для неторопливого отдыха на природе, а не на один-два дня, как обычно приезжают в спа-отели. Общий объем инвестиций в проект составил 36 миллионов евро, из которых около 13 миллионов поступят из Фонда справедливого перехода.

Статья продолжается после рекламы

Хватит ли клиентов на всех?

Окупаемость гостиницы неочевидна: успешных примеров поблизости пока нет. Еще в конце 2024 года ДВ писали , что Фонд справедливого перехода финансирует отели в местах, где их раньше никогда не было. Тогда инициаторы создания спа-отеля на Чудском озере не спешили делиться подробностями своего проекта. Сейчас, когда до открытия остается полгода или немного больше, руководитель Kurro Киллу Майдла подробнее рассказала о нем ДВ.

В строящемся спа-отеле кроме многоэтажного корпуса есть небольшие дома для постояльцев.

Foto: Киллу Майдла “Основное финансирование нашего предприятия поступает от частных предпринимателей, и они не стали бы вкладывать такие суммы, если бы не верили в бизнес-план, - ответила Киллу Майдла на критику тех, кто полагает, что фонд вкладывает деньги в никуда. - Моя задача как исполнительного директора — обеспечить эту прибыльность, чтобы окупить инвестиции”. Она добавила, что испытывает огромное уважение к инвестору, который вложил деньги в свою малую родину: “Не каждый решится на такой шаг. Безусловно, здесь присутствует определенная доля миссии и личной привязанности к региону”. Киллу Майдла считает, что Kurro не станет конкурентам другим спа Ида-Вирумаа, поскольку они не конкурируют по принципу местоположения: “Сегодня клиент выбирает спа-услугу в соответствии со своими предпочтениями и ожиданиями. И он едет на машине. Все находится в паре часов езды, за небольшими исключениями, конечно”. По ее мнению, целевой группой нового спа-отеля станут люди, которые сейчас не посещают спа-отели, поскольку главное в Kurro - не бассейны и сауны (хотя и очень высокого уровня), а успокаивающий эффект природы. “Это место располагает к замедлению темпа жизни и к более спокойному отдыху. Это не идеальное место для быстрого посещения спа-салона”, - сказала руководитель нового отеля. Она ожидает, что в первый год отель вызовет интерес эстонцев, а затем и иностранцев. “Возможно, для нас, эстонцев, которые каждые выходные ездят в лес или на болото, природный спа-салон – это не что-то экзотическое или захватывающее. Но учитывая, сколько людей живут в городах из камня и асфальта, в больших домах, работают долгие дни в постоянном стрессе – они являются нашей основной целевой группой”. Руководитель спа-отеля Noorus и отеля Liivarand в Нарва-Йыэсуу Дмитрий Антонов считает, что появление еще одного отеля в Ида-Вирумаа, безусловно, окажет влияние на общий уровень заполняемости номеров в других отелях. Средняя заполняемость спа-отеля Noorus за прошлый год, по его словам, составила 64,4%, а отеля Liivarand — 58,4%. При этом он отметил, что заполняемость - не единственный показатель эффективности бизнеса, ведь при заниженных ценах высокая заполняемость приводит лишь к ускоренной амортизации номерного фонда и не дает устойчивого финансового результата.

Статья продолжается после рекламы

По мнению Дмитрия Антонова, ситуацию целесообразно рассматривать в более широком контексте: “В течение ближайших двух лет на рынок выйдет порядка 600 новых номеров. Крупнейшие проекты — в Хаапсалу, Вильянди и на Чудском озере. Это представляет собой значительный прирост предложения. Однако спрос на спа-услуги является высокоэластичным, он напрямую зависит от макроэкономической ситуации. С учетом текущих экономических условий я ожидаю его стагнации либо умеренного снижения”.

Антонов также добавил, что по статистике Ида-Вирумаа по-прежнему остается малопривлекательным направлением для иностранных туристов: из всех ночевок иностранных туристов в Эстонии в 2024 году на Ида-Вирумаа пришлось 1,93%, а в 2025-м (без данных за декабрь) - всего 1,78%.

Эскиз спа-отеля, который Nordecon AS и Embach Ehitus OÜ планируют достроить во второй половине лета 2026 года.

Foto: Киллу Майдла

“Эффект новизны безусловно сработает и приведет к краткосрочному перераспределению потока гостей в новый отель, в том числе из отелей Нарва-Йыэсуу. Однако этот эффект будет временным”, - считает руководитель двух гостиниц в Нарва-Йыэсуу.

Недалеко, всего в 80 км отсюда

Пеэтер Лейф - сосед нового большого спа-отеля Kurro. В пяти километрах от него, тоже около Чудского озера он постепенно, за полтора десятилетия построил четыре дома, которые сдает отдыхающим. Всего он может принять до тридцати человек. Заполняемость, по словам Лейфа, обычно хорошая, но зависит от погоды. Так в прошлом сезоне три месяца оборот был вдвое ниже, чем обычно. Сейчас у него живут строители спа-отеля, но на озере, наконец, встал лед, и скоро сюда потянутся рыбаки.

На новый большой спа-отель он смотрит не как на конкурента, а как на возможность предложить больше своим клиентам: “Я слышал, что новый отель будет очень дорогим. Думаю, это пойдет нам на пользу, потому что у нас дома бронируют за полгода, даже за год, и никто не знает, какая в это время будет погода. Если люди приедут к нам на неделю отдыхать с семьями, с детьми, но будет дождь, жить они смогут у нас, а время проводить в спа”.

Лейф, чьи гостевые дома вместо газонов окружает природный черничник, считает, что приехать на природу и поселиться в большом спа-отеле - это плохая идея. “Спа-отель - это же колхоз!” - удивляется он.

Арендные дома Пеэтера Лейфа. Места для туристов у Чудского озера в большинстве случаев сейчас выглядят примерно так.

Foto: Николай Андреев

Однако хороший и дорогой спа-отель означает и очень хороший ресторан там, где сейчас есть только шашлычные, гамбургерные, пиццерии и подобные заведения, замечает Пеэтер Лейф.

“Этого не хватает у нас тут уже годами, - говорит он. - У меня постоянно спрашивают, особенно иностранцы, которые у меня отдыхают, в какой хороший ресторан вечером пойти поесть. Я не могу ничего сказать, потому что у нас ничего такого нет. Я говорю, что есть хороший ресторан недалеко - всего 80 километров. Я не могу советовать такие места, о которых я знаю, что это столовые”.

Статья продолжается после рекламы

Пеэтер Лейф выступает против поддержки бизнеса из фондов, поскольку считает это нечестной конкуренцией. Хотя в данном случае большой спа-отель ему скорее поможет, одну серьезную проблему для себя в решении Фонда справедливого перехода Лейф все же видит: “Они дали 13 миллионов на создание рабочих мест здесь, где вообще нет работников и их неоткуда взять”, - сказал Лейф.

По его словам, до сих пор проблема с поиском работников возникала каждое лето, а сейчас новый крупный отель, который сможет платить более высокую зарплату, заберет у мелких предпринимателей последние рабочие руки.

Спа-отель Kurro строится в волости Алутагузе, недалеко от границы с волостью Муствеэ. Хотя волость Алутагузе занимает почти половину территории Ида-Вирумаа, ее население - всего около 4000 человек, здесь нет ни одного города. В соседней волости Муствеэ и в одноименном городе в сумме около 5000 жителей. Вне пляжного и рыболовного сезонов это довольно безлюдные места. Ближайший крупный источник рабочей силы - Йыхви и Кохтла-Ярве, до которых около сорока минут на машине.

“К счастью, нам не нужна тысяча человек. Около ста будет достаточно, и я действительно верю, что район не настолько уж и малонаселен, - говорит на это руководитель нового спа-отеля Киллу Майдла. - Понятно, что мы не сможем сразу нанять все сто человек с соответствующими навыками и опытом. Мы вкладываем значительные средства в обучение персонала с самого начала работы, и у нас есть полноценная программа адаптации, которая помогает людям без опыта достичь уровня профессионализма, позволяющего им отлично встречать гостей”.

Она верит, что постепенно 80-90% сотрудников спа-отеля составят жители окрестностей: “Даже сейчас, когда мы только начинаем искать работников, у меня есть несколько контактов с людьми из этого региона, которые сейчас работают в Таллинне, Тарту или за границей, но хотели бы вернуться на родину, если здесь найдется для них подходящая работа. Я очень надеюсь, что мы станем одной из причин их возвращения”.

Где лучше - на море или на озере?

Так сложилось, что спа-отели в Ида-Вирумаа расположены у моря, а на берегу Чудского озера отдыхают в коттеджах и кемпингах. Кийу Майдла ранее была исполнительным директором Союза отелей и ресторанов Эстонии, поэтому ДВ попросил ее взглянуть на вопрос шире - почему так сложилось и могут ли вслед за Kurro появиться другие крупные спа?

“Я не могу сказать, почему раньше на берегу Чудского озера не строили спа-отели, - ответила она. - Возможно, этот район ждал своего подходящего момента и подходящего спа-центра? Время покажет, появятся ли они в будущем. Не думаю, что важно иметь множество спа в том или ином районе, но, безусловно, важно, чтобы каждое заведение четко выделялось и находило свою нишу и клиентуру”.

Эскиз спа-зоны в строящемся отеле Kurro. От других спа-отелей он будет отличаться тем, что предложит не только бассейны и бани, но и тихий отдых в лесу.

Foto: Киллу Майдла

Руководитель отелей Noorus Spa и Liivarand в Нарва-Йыэсуу Дмитрий Антонов считает, что морское побережье Ида-Вирумаа в целом выигрывает по сравнению с озерным: “Чудское озеро несмотря на мою личную привязанность к этому месту объективно уступает морскому курорту с точки зрения гостя: на море нет цветения воды, существенно меньше насекомых и более комфортная среда для отдыха”.

Кроме того, по его мнению, современные гости ожидают насыщенной программы пребывания. “Нарва-Йыэсуу последовательно развивает туристическую инфраструктуру и событийный календарь, а близость Нарвы обеспечивает дополнительную ценность за счет музеев, культурных объектов и возможностей для шопинга”, - отмечает он.

Впрочем, Kurro на Чудском озере как раз рассчитывает на клиентов, которым нужна тишина, а не насыщенная программа. Окажется ли эта ставка выигрышной - решат сами отдыхающие.