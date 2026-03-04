Назад 05.03.26, 10:35 Нарвский футбольный холл за 7 миллионов, который эксперт призывает снести, скоро откроют. Но это не точно На прошлой неделе городская управа Нарвы поручила отделу культуры открыть надувной футбольный холл, который был закрыт по настоянию эксперта Тоомаса Кальяса, проводившего аудит этого сооружения. По его мнению, находиться в здании опасно, поскольку купол может упасть под тяжестью снега. Отдел культуры эксперту верит, и сейчас юридически неясно, кто решает, открывать ли двери пневмохолла для спортсменов и тренеров.

Снег, который грозил промять надувной купол над футбольным полем и заблокировать эвакуационный выход, активно тает. Летом крытое поле не очень нужно, но точно безопасно, считает мэр Нарвы.

Foto: Николай Андреев

Строители, к мнению которых присоединилась и городская управа, уверены, что здание можно использовать, если буквально выполнять инструкцию по эксплуатации, написанной строительной фирмой. Мэр Катри Райк добавляет к этому, что вопрос снеговой нагрузки пока снят: наступила весна.

По прямому распоряжению мэра в пневмохолл уже пускают тренироваться взрослых игроков футбольной команды Narva Trans. 7 и 11 марта управа разрешила клубу провести в холле две игры, но только без зрителей – такую ответственность городские руководители решили на себя не брать.

Несколько сторон с разными позициями

Из буквально разгромного отчета Тоомаса Кальяса следует, что всю надувную часть конструкции нужно снести, перепроектировать и возвести заново. Кроме того, у него есть замечания и к другим частям здания.

Когда управа только заказала аудит, член управы и директор Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова заметила: «Нас не поймут, если мы снесем объект за 7 миллионов». Когда отчет Кальяса был готов, его раскритиковала директор Департамента архитектуры и планирования Кайе Энно. По ее словам, аудит не соответствовал принятым в Эстонии требованиям к этому процессу. Представители города отчет аудитора не приняли, то есть документ в странном статусе: он существует, но не подписан заказчиком и официально не обнародован (хотя издание «Северное побережье» подробно описало его содержание). Наталья Шибалова рассказала на пресс-конференции 4 марта, что аудитору направлен большой список вопросов, на которые он должен ответить. И после этого может появиться окончательный, принятый управой вариант отчета. Тоомас Кальяс в свою очередь сказал ДВ, что сейчас многое зависит от того, что скажут строители и проектировщики. «Инженеры работают, проектировщики работают. В общем, все работают», – пояснил Кальяс. «Ждем окончательной версии аудита, которая даст нам ответы на все вопросы, – сказала Наталья Шибалова. – Кроме того, 11 февраля у нас прошла большая встреча на два часа с участием представителей города, строителей, надзора собственника и проектировщиков. Вывод такой, что все понимают степень своей ответственности. Конечно, на встрече никто не брал на себя вину полностью, так как у каждого своя позиция, но, тем не менее, общая цель – открыть пневмохолл и сделать его безопасным. Все стороны готовы устранять недочеты». По словам Натальи Шибаловой, когда будет окончательный отчет об аудите, проектировщики предложат, что делать дальше. Она заметила также, что строители явились на переговоры с поддержкой сильных адвокатов. «Обязательно будут споры со строителями, кто за что заплатит, но мы должны пройти этот спор и поставить в этой теме точку, – добавила она. – Цель – открыть пневмохолл, это общая цель, в этом есть заинтересованность и строителей, поскольку это отражается на их репутации. Поэтому была договоренность, что мы сейчас максимально делаем те работы, которые позволят использовать пневмохолл комфортно и безопасно. Часть работ будут спорными, о них мы будем отдельно договариваться».

Наталья Шибалова и Катри Райк считают пневмохолл безопасным и стремятся открыть его как можно скорее.

Foto: Николай Андреев

Осуществлявшая надзор собственника компания Keskkonnaprojekt не откликнулась на просьбу ДВ прокомментировать ситуацию. Строитель – компания Revin Grupp – не считает оправданным давать комментарии прессе, пока идут переговоры между сторонами.

«Revin Grupp должным образом выполнила контракт, заключенный с городом Нарва, и не согласна с обвинениями в нарушении контракта», – сообщил председатель правления компании Кристьян Мадиссон.

«Административный вызов» может помешать открытию

Мэр Нарвы Катри Райк сказала на пресс-конференции 4 марта, что единодушное намерение горуправы – открыть пневмохолл как можно скорее:

«Когда погода, как сейчас, – нет снега и ветра – никаких проблем быть не может. Но мы поставим ограничение по количеству людей и будем их информировать по поводу эвакуации, чтобы все были в курсе. У нас есть мнение строителя, проектировщика и нашего департамента архитектуры».

По словам мэра, открытию может помешать только «административный вызов». «Сейчас действительно есть административный вызов, который мы должны решить в начале следующей недели», – подтвердила Наталья Шибалова.

«Административный вызов» сейчас находится в отпуске и выйдет на работу 9 марта. Речь о заведующей отделом культуры Ларисе Дегель. Управа, ее департаменты и нарвский отдел культуры – отдельные юридические лица. Раз в несколько лет случаются попытки управы поглотить департаменты, но они каждый раз заканчиваются неудачей.

Насколько известно, руководство отдела культуры и сама Лариса Дегель не согласны с решением открыть пневмохолл.

25 февраля городская управа приняла решение из двух пунктов:

Уполномочить отдел культуры эксплуатировать футбольный холл и предоставлять его в пользование для выполнения задач, вытекающих из устава.

Департаменту городского хозяйства заключить соответствующее соглашение о бесплатном использовании городской собственности с отделом культуры.

Пневмохолл стоит на балансе Департамента городского хозяйства. Соглашению с отделом культуры прежде всего могло мешать то, что в отпуске сначала находилась руководитель одного учреждения, потом – второго. Но что будет, когда они встретятся после отпусков? Корреспондент ДВ спросил мэра Нарвы, означает ли решение управы, что она приказывает отделу культуры открыть пневмохолл, или решение об этом будет принимать сама Лариса Дегель?

«Это юридический вопрос. Мы приняли протокольное решение, которое Лариса может игнорировать и остаться при своем мнении. Я очень недовольна этой ситуацией и очень серьезно буду с Ларисой говорить. Нелегкие времена», – вздохнула Катри Райк.