Назад 04.03.26, 17:05 Глава Goldman Sachs: рынкам потребуется несколько недель, чтобы полностью осознать влияние войны с Ираном По словам генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, его удивила сдержанная реакция финансовых рынков на конфликт на Ближнем Востоке, и инвесторам может потребоваться еще несколько недель, чтобы понять реальные последствия событий.

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон.

Foto: Kevin Lamarque

Самый отслеживаемый американский фондовый индекс S&P 500 на этой неделе снизился менее чем на 1%, поэтому реакция Уолл-стрит была относительно умеренной. В оба торговых дня индекс отыгрывал более значительное падение и завершал сессию выше уровня открытия. Фьючерсы на нефть за пять дней выросли почти на 16%.