Глава Goldman Sachs: рынкам потребуется несколько недель, чтобы полностью осознать влияние войны с Ираном
По словам генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, его удивила сдержанная реакция финансовых рынков на конфликт на Ближнем Востоке, и инвесторам может потребоваться еще несколько недель, чтобы понять реальные последствия событий.
Самый отслеживаемый американский фондовый индекс S&P 500 на этой неделе снизился менее чем на 1%, поэтому реакция Уолл-стрит была относительно умеренной. В оба торговых дня индекс отыгрывал более значительное падение и завершал сессию выше уровня открытия. Фьючерсы на нефть за пять дней выросли почти на 16%.
Системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана в направлении Турции. В Североатлантическом альянсе осудили атаку, а власти Турции заявили, что оставляют за собой право ответить на любые враждебные действия.
Военная авантюра США и Израиля в Иране может подтолкнуть центробанки к повышению ставок по обе стороны океана, предполагает международный консенсус. Однако прежде должны быть выполнены еще два условия.
По словам совладелицы работающего в нескольких странах кафе Pavlova Эрики Шоллер, в Дубае сейчас относительно спокойная обстановка, и город живет обычной жизнью – даже несмотря на то, что слышны выстрелы ПВО.
