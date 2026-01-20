Eleport получил 35 млн евро кредита на расширение сети зарядки электромобилей

Эстонский оператор сети зарядки электромобилей Eleport получил кредит от Европейского инвестиционного банка для строительства 250 зарядных станций в Центральной и Восточной Европе.
- В настоящее время у компании 400 зарядных станций, в основном они расположены в Польше.
- Foto: Eleport OÜ
Генеральный директор компании Eleport, принадлежащей концерну возобновляемой энергетики Gren и инвестиционной компании основателей Skype – Ambient Sound Investment, Якуб Милер пообещал создать сеть ультрабыстрых зарядных станций в крупнейших торговых и бизнес-центрах Хорватии, Чешской Республики, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Компания Eleport, разработчик сетей зарядных станций для электромобилей, построит 138 новых общественных зарядных станций на дорогах стран Балтии и Польши — на эти цели предприятию будет выделено 13,8 млн евро евродотаций.
Компания Eleport, разработчик сетей зарядных станций для электромобилей, построит 138 новых общественных зарядных станций на дорогах стран Балтии и Польши — на эти цели предприятию будет выделено 13,8 млн евро евродотаций.
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.