Назад 13.11.25, 11:28 Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят В крупнейших в Нарве торговых центрах Astri и Fama за последнее время сообщили о закрытии или уже закрылись три торговых точки. При этом руководство центров считает ситуацию в розничной торговле Нарвы стабильной и отмечает, что в течение года в этих торговых центрах появились или скоро появятся несколько новых арендаторов.

Торговый центр Fama в Нарве. Отправлять посылки на автобусах с января его посетители не смогут, закроется здесь и спортивный магазин, но появились два новых магазина.

Foto: Николай Андреев

Из Astri Keskus ушел магазин одежды бренда Ivo Nikkolo – магазин прекратил работу еще в начале октября из-за банкротства компании Baltika, которой он принадлежал.

В Fama Keskus в конце ноября завершает работу Sportland Outlet. По словам генерального директора торговых центров Astri и Fama Тармо Клеймана, это стратегическое решение сети, связанное с консолидацией ее магазинов в городе. В Нарве останется более крупный магазин Sportland в центре Astri. В компании Sportland International Group не ответили на просьбу ДВ прокомментировать закрытие, однако ранее Äripäev сообщал , что Sportland активно перестраивал свою торговую сеть: открывал и закрывал магазины во всех странах Балтии, и в итоге их общее количество увеличилось на два, а финансовые результаты компании остались стабильными.

Ранее об уходе из Fama с 1 января также сообщили касса по продаже автобусных билетов T Grupp и принадлежащий этой же компании терминал Cargobus по доставке посылок на пассажирских автобусах. При этом остановка международных автобусов перед Fama остается, и те, кто не пользуется интернетом, смогут заранее покупать билеты на автобус в инфопункте торгового центра.

У розничной торговли трудности, но центры не пустеют

Несмотря на серию закрытий, гендиректор Astri и Fama Тармо Клейман оценивает ситуацию как стабильную и подчеркивает, что интерес к освободившимся площадям уже есть.

«Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить качественный и разнообразный tenant mix – состав арендаторов, который поддерживает привлекательность центров и отвечает потребностям жителей Нарвы», – сообщил он.

Заполняемость площадей двух торговых центров остается высокой, и появляются новые арендаторы, сказал Тармо Клейман. В Astri Keskus в августе открылся магазин известного обувного бренда Deichmann, а также начал работу ресторан быстрого питания Döner Hesekebab. В конце года в Astri откроется GYM! – круглосуточный спортивный клуб.

В Fama Keskus в августе открылся новый магазин международного бренда Sinsay, который был очень хорошо принят покупателями и повысил посещаемость центра, рассказал Тармо Клейман. В октябре в FAMA открыл свой фирменный магазин в Нарве известный розничный бренд рабочих инструментов Handymann.

«Эти открытия показывают, что рынок Нарвы, несмотря на вызовы, остается привлекательным как для местных, так и для международных брендов», – отметил Клейман.

Оба торговых центра принадлежат и управляются компанией Astri Grupp. Она владеет и управляет также рынками Balti Jaama Turg и Keskturg в Таллинне, ТЦ Lõunakeskus в Тарту и Pärnu Keskus в Пярну.

По его словам, сложности испытывает весь розничный рынок Эстонии: потребительское поведение изменилось, люди стали делать покупки более осознанно, вырос спрос на доступные по цене товары. На Нарву дополнительно влияет закрытая граница и исчезновение потока российских посетителей. Однако местный рынок, по оценке Клеймана, остается устойчивым, а лояльность местных потребителей сохраняется.

«Тенденции показывают, что наиболее успешны те магазины и поставщики услуг, которые предлагают оптимальное соотношение цены и качества, а также создают дополнительную ценность – будь то лучшее обслуживание, специальные предложения или комфортная среда для покупок», – добавил он.

Гендиректор двух торговых центров ожидает, что нынешний рождественский сезон будет стабильным, но не рекордным. По его словам, маркетинг предновогодней торговли будет сфокусирован на том, чтобы привлечь местных жителей, которые предпочитают делать покупки в своем городе.