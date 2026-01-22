Руководитель Arco Vara покидает должность

Руководитель девелопера Arco Vara Кристина Мустонен сообщила совету предприятия о своем решении покинуть должность по личным причинам. Совет компании начал поиск нового руководителя и обеспечит плавную передачу управления.
- Кристина Мустонен.
- Foto: Liis Treimann
Как пояснила Мустонен в пресс-релизе, решение об уходе было принято по личным причинам.
«В течение ближайших трех месяцев я сосредоточусь на подготовке к плавной передаче управления новому руководителю и поддержу его в процессе адаптации к управленческим процессам компании. Совместно с финансовым руководителем я завершу составление аудированной финансовой отчетности за 2025 год, работа над которой уже начата», – подтвердила она.
Совет Arco Vara начал необходимые действия, чтобы обеспечить плавную передачу обязанностей руководителя, и в ближайшее время начнутся встречи с кандидатами на должность главы предприятия.
Статья продолжается после рекламы
«Arco Vara нужен сильный руководитель, чтобы успешно реализовать как проект по развитию квартала Лютера, так и другие наши проекты, оставаясь при этом растущей и прибыльной компанией», – подчеркнул председатель совета Arco Vara Керт Кескпайк.
Он отметил, что смена руководителя не повлечет за собой изменений в стратегии компании. План компании выплачивать дивиденды и продолжать рост под управлением опытного руководства остается в силе, добавил Кескпайк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
По словам исполнительного директора Arco Vara Кристины Мустонен, все более очевидным становится тот факт, что на фоне разрастающегося переизбытка предложения рост цен прежде всего на новое жилье звучит нереалистично.
Налоговый консультант Ханнес Лентсиус приобрел у бывших владельцев квартала Лютера более миллиона акций Arco Vara, рыночная стоимость которых достигает 2 млн евро. Ленциус верит в успех Arco Vara и надеется, что заключил выгодную сделку.
Цены на недвижимость продолжат расти, а доходность при покупке новой квартиры на стадии предпродаж составляет минимально 10%, заявила исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен на выездной конференции «Деловых ведомостей» «Заставь деньги работать!».
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.