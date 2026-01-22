Назад 22.01.26, 09:51 Руководитель Arco Vara покидает должность Руководитель девелопера Arco Vara Кристина Мустонен сообщила совету предприятия о своем решении покинуть должность по личным причинам. Совет компании начал поиск нового руководителя и обеспечит плавную передачу управления.

Кристина Мустонен.

Foto: Liis Treimann

Как пояснила Мустонен в пресс-релизе, решение об уходе было принято по личным причинам.

«В течение ближайших трех месяцев я сосредоточусь на подготовке к плавной передаче управления новому руководителю и поддержу его в процессе адаптации к управленческим процессам компании. Совместно с финансовым руководителем я завершу составление аудированной финансовой отчетности за 2025 год, работа над которой уже начата», – подтвердила она.

Совет Arco Vara начал необходимые действия, чтобы обеспечить плавную передачу обязанностей руководителя, и в ближайшее время начнутся встречи с кандидатами на должность главы предприятия.

«Arco Vara нужен сильный руководитель, чтобы успешно реализовать как проект по развитию квартала Лютера, так и другие наши проекты, оставаясь при этом растущей и прибыльной компанией», – подчеркнул председатель совета Arco Vara Керт Кескпайк.

Он отметил, что смена руководителя не повлечет за собой изменений в стратегии компании. План компании выплачивать дивиденды и продолжать рост под управлением опытного руководства остается в силе, добавил Кескпайк.