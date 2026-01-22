Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,77%316,77
  • OMX Riga0,07%930,81
  • OMX Tallinn0,55%2 068,04
  • OMX Vilnius0,58%1 405,49
  • S&P 5001,16%6 875,62
  • DOW 301,21%49 077,23
  • Nasdaq 1,18%23 224,82
  • FTSE 1000,73%10 211,71
  • Nikkei 2251,73%53 688,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,91
  • 22.01.26, 09:51

Руководитель Arco Vara покидает должность

Руководитель девелопера Arco Vara Кристина Мустонен сообщила совету предприятия о своем решении покинуть должность по личным причинам. Совет компании начал поиск нового руководителя и обеспечит плавную передачу управления.
Кристина Мустонен.
  • Кристина Мустонен.
  • Foto: Liis Treimann
Как пояснила Мустонен в пресс-релизе, решение об уходе было принято по личным причинам.
«В течение ближайших трех месяцев я сосредоточусь на подготовке к плавной передаче управления новому руководителю и поддержу его в процессе адаптации к управленческим процессам компании. Совместно с финансовым руководителем я завершу составление аудированной финансовой отчетности за 2025 год, работа над которой уже начата», – подтвердила она.
Совет Arco Vara начал необходимые действия, чтобы обеспечить плавную передачу обязанностей руководителя, и в ближайшее время начнутся встречи с кандидатами на должность главы предприятия.

Статья продолжается после рекламы

«Arco Vara нужен сильный руководитель, чтобы успешно реализовать как проект по развитию квартала Лютера, так и другие наши проекты, оставаясь при этом растущей и прибыльной компанией», – подчеркнул председатель совета Arco Vara Керт Кескпайк.
Он отметил, что смена руководителя не повлечет за собой изменений в стратегии компании. План компании выплачивать дивиденды и продолжать рост под управлением опытного руководства остается в силе, добавил Кескпайк.
  • KM
