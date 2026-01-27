Главе Tallinna Sadam не терпится начать строительство. «Для нас это знаковое решение»
В Таллиннское городское собрание были направлены две планировки портовой территории. По словам главы Tallinna Sadam Валдо Калма, речь идет о знаковом решении и компании не терпится начать строительство.
У главы Tallinna Sadam большие планы как в отношении A-, так и D-терминала.
Foto: Liis Treimann
Как только Таллиннское городское собрание утвердит детальную планировку, Tallinna Sadam объявит конкурс среди девелоперов на строительство новых зданий вдоль Рейди теэ. Проект нового здания A-терминала также уже готов и может быть сразу запущен в работу, рассказал Äripäev глава биржевой компании Tallinna Sadam Валдо Калм.
