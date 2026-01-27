Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,09%318,82
  • OMX Riga0,15%936,79
  • OMX Tallinn0,14%2 079,28
  • OMX Vilnius−0,17%1 416,75
  • S&P 5000,44%6 980,96
  • DOW 30−0,98%48 928,72
  • Nasdaq 0,98%23 832,58
  • FTSE 1000,58%10 207,8
  • Nikkei 2250,85%53 333,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,83
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,82
  • 27.01.26, 18:52

Главе Tallinna Sadam не терпится начать строительство. «Для нас это знаковое решение»

В Таллиннское городское собрание были направлены две планировки портовой территории. По словам главы Tallinna Sadam Валдо Калма, речь идет о знаковом решении и компании не терпится начать строительство.
У главы Tallinna Sadam большие планы как в отношении A-, так и D-терминала.
  • У главы Tallinna Sadam большие планы как в отношении A-, так и D-терминала.
  • Foto: Liis Treimann
Как только Таллиннское городское собрание утвердит детальную планировку, Tallinna Sadam объявит конкурс среди девелоперов на строительство новых зданий вдоль Рейди теэ. Проект нового здания A-терминала также уже готов и может быть сразу запущен в работу, рассказал Äripäev глава биржевой компании Tallinna Sadam Валдо Калм.
Последние новости

Новости
  • 27.01.26, 19:08
Кто выиграет от торгового соглашения ЕС и Индии: пиво, автопром и сталь
Новости
  • 27.01.26, 18:52
Главе Tallinna Sadam не терпится начать строительство. «Для нас это знаковое решение»
Подсказка
  • 27.01.26, 17:20
Время действовать: государство усиливает поддержку инвесторов вне Таллинна
Новости
  • 27.01.26, 16:36
20 млрд дополнительного дохода: государство хочет компенсировать нехватку рабочей силы с помощью ИИ
Биржа
  • 27.01.26, 16:17
Вкус биржи: кина не будет – байбеки кончились
Новости
  • 27.01.26, 15:11
Премьер-министр Финляндии в Пекине: «Только Китай способен повлиять на Россию»
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
Новости
  • 27.01.26, 13:55
Tallinna Sadam получил зеленый свет для масштабного проекта застройки

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

