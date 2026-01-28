Назад 28.01.26, 11:43 Эстония не планирует вводить языковые требования для курьеров В отличие от Литвы, где с 2026 года курьеры-иностранцы должны будут знать язык на уровне A1, в Эстонии считают такие требования непропорциональными и не видят в них необходимости.

В Литве с начала 2026 года иностранцы, работающие в сфере обслуживания, обязаны владеть литовским языком на минимальном уровне A1, однако Эстония не собирается идти тем же путем. Власти объясняют это отсутствием экзамена на уровень A1 и тем, что разработка такого теста потребовала бы несоразмерных усилий, тогда как требование уровня A2 для курьеров сочли бы чрезмерным, передает rus.err.ee.

По словам генерального директора Языкового департамента Ильмара Томуска, уровня A1 в теории могло бы хватить для курьерской работы, поскольку он предполагает базовое умение спрашивать адрес и ориентироваться на месте. «Во-первых, надо иметь простой словарный запас, уметь спрашивать адрес, этаж, открываются ли ворота и все такое. Так что с уровнем A1 курьер вполне справится», – отметил он.

В Министерстве образования и науки Эстонии также считают, что обязательное подтверждение знания языка не принесло бы заметного эффекта. По данным Языкового департамента, в прошлом году из 700 жалоб на работников сферы обслуживания лишь шесть касались курьеров, что, по мнению ведомства, говорит о приемлемом уровне обслуживания без введения новых языковых требований.