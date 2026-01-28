Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,41%319,83
  • OMX Riga−0,42%931,47
  • OMX Tallinn0,21%2 083,54
  • OMX Vilnius0,16%1 421,37
  • S&P 5000,41%6 978,6
  • DOW 30−0,83%49 003,41
  • Nasdaq 0,91%23 817,1
  • FTSE 100−0,43%10 163,94
  • Nikkei 2250,05%53 358,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,83
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,4
  • 28.01.26, 11:43

Эстония не планирует вводить языковые требования для курьеров

В отличие от Литвы, где с 2026 года курьеры-иностранцы должны будут знать язык на уровне A1, в Эстонии считают такие требования непропорциональными и не видят в них необходимости.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
В Литве с начала 2026 года иностранцы, работающие в сфере обслуживания, обязаны владеть литовским языком на минимальном уровне A1, однако Эстония не собирается идти тем же путем. Власти объясняют это отсутствием экзамена на уровень A1 и тем, что разработка такого теста потребовала бы несоразмерных усилий, тогда как требование уровня A2 для курьеров сочли бы чрезмерным, передает rus.err.ee.
По словам генерального директора Языкового департамента Ильмара Томуска, уровня A1 в теории могло бы хватить для курьерской работы, поскольку он предполагает базовое умение спрашивать адрес и ориентироваться на месте. «Во-первых, надо иметь простой словарный запас, уметь спрашивать адрес, этаж, открываются ли ворота и все такое. Так что с уровнем A1 курьер вполне справится», – отметил он.
В Министерстве образования и науки Эстонии также считают, что обязательное подтверждение знания языка не принесло бы заметного эффекта. По данным Языкового департамента, в прошлом году из 700 жалоб на работников сферы обслуживания лишь шесть касались курьеров, что, по мнению ведомства, говорит о приемлемом уровне обслуживания без введения новых языковых требований.

