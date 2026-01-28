Эстония не планирует вводить языковые требования для курьеров

В отличие от Литвы, где с 2026 года курьеры-иностранцы должны будут знать язык на уровне A1, в Эстонии считают такие требования непропорциональными и не видят в них необходимости.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Andras Kralla
В Литве с начала 2026 года иностранцы, работающие в сфере обслуживания, обязаны владеть литовским языком на минимальном уровне A1, однако Эстония не собирается идти тем же путем. Власти объясняют это отсутствием экзамена на уровень A1 и тем, что разработка такого теста потребовала бы несоразмерных усилий, тогда как требование уровня A2 для курьеров сочли бы чрезмерным, передает rus.err.ee.
По словам генерального директора Языкового департамента Ильмара Томуска, уровня A1 в теории могло бы хватить для курьерской работы, поскольку он предполагает базовое умение спрашивать адрес и ориентироваться на месте. «Во-первых, надо иметь простой словарный запас, уметь спрашивать адрес, этаж, открываются ли ворота и все такое. Так что с уровнем A1 курьер вполне справится», – отметил он.
В Министерстве образования и науки Эстонии также считают, что обязательное подтверждение знания языка не принесло бы заметного эффекта. По данным Языкового департамента, в прошлом году из 700 жалоб на работников сферы обслуживания лишь шесть касались курьеров, что, по мнению ведомства, говорит о приемлемом уровне обслуживания без введения новых языковых требований.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Союз автобусных предприятий предложил Министерству образования понизить требования к знанию эстонского языка водителями автобусов до уровня A2.
Когда эмпатии мало, общество превращается в холодный механизм. Это не просто психологическая проблема — это угроза будущему Эстонии, пишет профессор практики в Стокгольмской Школе Экономики в Риге Петер Зашев.
Лихорадочное законотворчество правящей на Тоомпеа коалиции смахивает на отчаянные попытки второгодника доказать, что он не зря штаны за партой протирает, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
«А вы знаете, что у нас тут есть эстонский дом?» – едва ли, войдя в мечеть городка Карс на самом востоке Турции, вы будете ждать такого вопроса. Но действительно, местные жители и по сей день хранят память об эстонских колонистах, которые в поисках лучшей жизни забрались за тысячи километров от Таллинна и оставили после себя в Карсе яркий след.
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.