  • OMX Baltic0,42%318,21
  • OMX Riga0,06%894,55
  • OMX Tallinn0,46%2 079,31
  • OMX Vilnius0,09%1 405,07
  • S&P 5000,00%6 964,82
  • DOW 300,00%50 135,87
  • Nasdaq 0,9%23 238,67
  • FTSE 100−0,34%10 350,88
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,1
  • 10.02.26, 12:46

Frankenburg заключила соглашение с южнокорейским гигантом оборонной промышленности

Эстонский разработчик зенитных ракет Frankenburg Technologies подписал меморандум о намерениях с южнокорейской компанией Hanwha, поставляющей в Эстонию самоходные гаубицы K9.
В Саудовской Аравии соглашение подписали руководитель наземных систем (LS) Hanwha Aerospace Дон Хен Ким и генеральный директор Frankenburg Technologies Кусти Сальм.
  • В Саудовской Аравии соглашение подписали руководитель наземных систем (LS) Hanwha Aerospace Дон Хен Ким и генеральный директор Frankenburg Technologies Кусти Сальм.
  • Foto: Hanwha
Согласно договоренности, стороны начнут совместную разработку системы противодействия дронам. В Саудовской Аравии соглашение подписали руководитель наземных систем (LS) Hanwha Aerospace Дон Хен Ким и генеральный директор Frankenburg Technologies Кусти Сальм.
Сейчас в фокусе

Хотя на здании заводоуправления все еще красуется вывеска Kohimo, сам завод уже несколько лет как прекратил работу в Ласнамяэ, съехав на другие монтажные участки и продав прежнюю недвижимость на Пунане, 24. Теперь на ее месте появятся новые коммерческие здания.
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
Хотя производящий деревянные конструкции для зданий Tenter в январе обанкротился, работа на том же заводе с теми же работниками и клиентами продолжается. Фото иллюстративное.
Эпицентр
  • 09.02.26, 08:36
Обанкротившемуся деревообработчику придется выплатить крупный налоговый долг из своего кармана
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота
Сумма счета за электричество Estonian Cell в январе примерно на две трети превышает обычный уровень.
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
Портфели участников ТОПа инсайдеров выросли по сравнению с прошлым годом на 220 млн евро.
ТОП
  • 09.02.26, 11:58
Активы инвесторов из ТОПа инсайдеров выросли на 220 млн евро. «У местного капитала вновь появилась смелость»
Компания, которая занималась управлением кафе на площади Вабадузе, почти до конца октября принадлежала ресторатору Стену-Эрику Янтсону.
Новости
  • 09.02.26, 12:29
Обанкротилась компания скандального ресторатора Стена-Эрика Янтсона
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

