Frankenburg заключила соглашение с южнокорейским гигантом оборонной промышленности

Foto: Hanwha
Согласно договоренности, стороны начнут совместную разработку системы противодействия дронам. В Саудовской Аравии соглашение подписали руководитель наземных систем (LS) Hanwha Aerospace Дон Хен Ким и генеральный директор Frankenburg Technologies Кусти Сальм.
Бывший руководитель электронной промышленной компании Stoneridge Electronics Ардо Асперк, который летом неожиданно лишился должности, в декабре вошел в правление недавно созданной эстонской оборонной компании Wehold OÜ, следует из данных Infopank.
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договор с первым производителем в оборонно-промышленном парке, который появится в Пярнумаа. Согласно договору, компания Nitrotol займется производством взрывчатых веществ и боеприпасов.