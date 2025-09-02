Августовские сделки эстонских инвесторов: акции, которые чаще всего покупали и продавали

Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
Руководитель Силламяэского порта по маркетингу Андрей Биров на бизнес-конференции ДВ в Нарве рассказал о трудностях, с которыми столкнулся порт после того, как Россия вторглась в Украину. По его мнению, санкционная политика Эстонии жестче, чем у ЕС в целом, из-за этого госбюджет недополучает миллионы евро налогов.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым покричали: «Ты что творишь, Трамп?!», в десятый раз подождали обвала (пока рынки обновляют максимумы) и поспорили об искусственном интеллекте. Но тут случился ОН! Отчет главной компании мира!
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?