Temu расширяет присутствие в Эстонии

По предварительной оценке Европейской комиссии, торговая платформа Temu нарушает требование постановления о цифровых услугах, обязывающее надлежащим образом оценивать риски, связанные с распространением незаконной продукции в интернет-магазине.
Наводнение мелких посылок от китайских торговых гигантов заставило европейских чиновников всерьез задуматься, как не допустить перегрузки почтовой системы стран ЕС и обеспечить соответствие поступающих издалека товаров европейским стандартам.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.