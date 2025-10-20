Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,39%293,09
  • OMX Riga0,41%914,55
  • OMX Tallinn−0,2%1 907,78
  • OMX Vilnius−0,49%1 261,42
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 1000,43%9 394,56
  • Nikkei 2253,37%49 185,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,48
  • 20.10.25, 14:45

Temu расширяет присутствие в Эстонии

Китайский онлайн-магазин, ставший головной болью для европейских, в том числе эстонских продавцов, запускает в Литве, Эстонии и Латвии модель «от местных — для местных».
Китайская платформа электронной торговли планирует еще больше расширить свою деятельность в Европе.
  • Китайская платформа электронной торговли планирует еще больше расширить свою деятельность в Европе.
  • Foto: AFP/Scanpix
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025