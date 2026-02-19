Производитель яиц планирует построить новый птичник, выращивает зерно и увеличивает производство мяса. «Яйца должны быть в разных корзинах»
По словам владельца Äntu Mõis Лаури Бобровски, чью компанию в прошлом году признали лучшим органическим производителем, яйца обеспечивают более половины оборота хозяйства, однако предприниматель активно увеличивает в бизнесе и долю бройлерного мяса.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.