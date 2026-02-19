Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,43%319,88
  • OMX Riga−0,39%901,58
  • OMX Tallinn0,72%2 096,32
  • OMX Vilnius0,09%1 413,06
  • S&P 500−0,57%6 842
  • DOW 30−0,84%49 247,04
  • Nasdaq −0,57%22 623,47
  • FTSE 100−0,55%10 627,04
  • Nikkei 2250,57%57 467,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,34
  • 19.02.26, 20:02

Производитель яиц планирует построить новый птичник, выращивает зерно и увеличивает производство мяса. «Яйца должны быть в разных корзинах»

По словам владельца Äntu Mõis Лаури Бобровски, чью компанию в прошлом году признали лучшим органическим производителем, яйца обеспечивают более половины оборота хозяйства, однако предприниматель активно увеличивает в бизнесе и долю бройлерного мяса.
Сейчас производство яиц составляет более половины оборота Äntu Mõis, но в компании также активно развивается производство мяса.
  • Сейчас производство яиц составляет более половины оборота Äntu Mõis, но в компании также активно развивается производство мяса.
  • Foto: SirLoin
Лаури Бобровски, начавший заниматься предпринимательством в 2013 году, не согласен с тем, что наш рынок не готов принимать органическую продукцию, и считает, что спрос продолжает расти.
