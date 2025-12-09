Производитель яиц поднял цены и расширяет производство: «Другого варианта просто нет»

Владелец и руководитель Äntu Mõis Лаури Бобровски надеется в грядущем году приступить к строительству нового птичника.
Foto: Visualista.ee
«По итогам этого года необходимо признать, что в контексте нашего развития у нас просто нет иного варианта, кроме как строить новый комплекс птичников», – отметил владелец и руководитель Äntu Mõis Лаури Бобровски.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.