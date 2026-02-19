Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,51%319,47
  • OMX Riga−0,42%900,53
  • OMX Tallinn0,56%2 092,92
  • OMX Vilnius−0,04%1 411,43
  • S&P 5000,56%6 881,31
  • DOW 300,26%49 662,66
  • Nasdaq 0,78%22 753,64
  • FTSE 100−0,67%10 614,81
  • Nikkei 2250,57%57 467,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • 19.02.26, 12:13

Tallink завершил год с прибылью и объявил о выплате дивидендов

Tallink Grupp завершил 2025 финансовый год сильным четвертым кварталом: прошлогодний убыток сменился чистой прибылью в 12,2 млн евро. Дивиденды компания планирует выплатить на уровне прошлого года.
На результаты четвертого квартала по-прежнему влияли низкая уверенность потребителей и компаний на домашних рынках и рост геополитической напряженности, отметили в компании. На фото – глава Tallink Grupp Пааво Ныгене.
  • На результаты четвертого квартала по-прежнему влияли низкая уверенность потребителей и компаний на домашних рынках и рост геополитической напряженности, отметили в компании. На фото – глава Tallink Grupp Пааво Ныгене.
  • Foto: Liis Treimann
При этом по итогам всего года выручка и прибыльность концерна снизились в годовом сравнении.
Биржа
  • 18.02.26, 11:57
Kauppalehti: Tallink начинает переговоры о сокращениях в Финляндии
Финская дочерняя компания биржевого Tallink Grupp – Tallink Silja – на следующей неделе начинает переговоры о сокращениях, которые затронут до 26 сотрудников, сообщает Kauppalehti.
Биржа
  • 15.02.26, 16:01
Конкурент Tallink Viking Line выплатит дивиденды
Viking Line, работающий в Балтийском море бок о бок с Tallink, предложил акционерам выплатить дивиденды в размере 1 евро на акцию.
ТОП
  • 11.02.26, 18:52
ТОП: во что инвестируют сотрудники ДВ и Äripäev?
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и заместитель главного редактора Айвар Хундимяги вновь возглавляют внутриредакционный ТОП инвесторов с портфелями в 92 000 и 87 000 евро соответственно. При этом число сотрудников Äripäev и «Деловых ведомостей», оставшихся верными Таллиннской бирже, за год сократилось.
Биржа
  • 12.02.26, 17:56
Норвежский госфонд, вышедший с Таллиннской биржи, докупил акции Tallink в Финляндии
Крупнейший инвестиционный фонд в мире – Норвежский пенсионный фонд, известный также как Нефтяной фонд – в декабре полностью вышел из позиций на Таллиннской бирже. При этом он увеличил свою долю в судоходной компании Tallink Grupp через Финляндию.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

1
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
2
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
3
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
4
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
5
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
6
ТОП
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu

Биржа
  • 19.02.26, 12:13
Tallink завершил год с прибылью и объявил о выплате дивидендов
Биржа
  • 19.02.26, 11:08
Harju Elekter увеличила прибыль и планирует выплатить рекордные дивиденды
Новости
  • 19.02.26, 10:08
Bigbank сообщил о росте чистой прибыли
Новости
  • 19.02.26, 09:53
В Кохтла-Ярве сносят заброшенное общежитие: на его месте хотят построить отель с детским центром
Новости
  • 19.02.26, 08:44
Срыв переговоров и напряженность на Ближнем Востоке поднимают цены на нефть
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
“По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала”
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Новости
  • 18.02.26, 18:51
Рост не вовремя, но на полных оборотах: как небольшой завод электроники в Раквере экспортирует на другой конец света

Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
По мнению топ-менеджера Мариэлль Тойгер, лучшим кофе является известный финский Juhla Mokka.
Эпицентр
  • 18.02.26, 11:15
18 лет, 8 ролей, 13 стран. Эстонка вошла в число самых влиятельных топ-менеджеров Северных стран
Эльконд Либман.
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
Генеральный директор AS Mass Сийм Кирсипуу (слева) снял стропильный венок с нового здания компании. Рядом – проектный руководитель компании Mapri Ehitus Мадис Рейнлоо.
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
Компания E-Piim Tootmine, управляющая заводом по производству E-Piim в Пайде, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве, поскольку попытки найти решение проблем с ликвидностью зашли в тупик.
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
Фрагмент карты сети RETN.
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

