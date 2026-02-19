Tallink завершил год с прибылью и объявил о выплате дивидендов

На результаты четвертого квартала по-прежнему влияли низкая уверенность потребителей и компаний на домашних рынках и рост геополитической напряженности, отметили в компании. На фото – глава Tallink Grupp Пааво Ныгене.
Foto: Liis Treimann
При этом по итогам всего года выручка и прибыльность концерна снизились в годовом сравнении.
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и заместитель главного редактора Айвар Хундимяги вновь возглавляют внутриредакционный ТОП инвесторов с портфелями в 92 000 и 87 000 евро соответственно. При этом число сотрудников Äripäev и «Деловых ведомостей», оставшихся верными Таллиннской бирже, за год сократилось.
Крупнейший инвестиционный фонд в мире – Норвежский пенсионный фонд, известный также как Нефтяной фонд – в декабре полностью вышел из позиций на Таллиннской бирже. При этом он увеличил свою долю в судоходной компании Tallink Grupp через Финляндию.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.