Tallink завершил год с прибылью и объявил о выплате дивидендов

Крупнейший инвестиционный фонд в мире – Норвежский пенсионный фонд, известный также как Нефтяной фонд – в декабре полностью вышел из позиций на Таллиннской бирже. При этом он увеличил свою долю в судоходной компании Tallink Grupp через Финляндию.