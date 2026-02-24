Назад 25.02.26, 16:45 Главный тренер сборной Эстонии по футболу делает ставку на дивиденды: одним талантом ничего не добьешься Главный тренер сборной Эстонии по футболу Юрген Хенн выбрал спокойную и продуманную стратегию как в инвестициях, так и в спорте. «Это не так, что после матча я врываюсь в раздевалку, кричу – и после этого все приходит в норму».

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Юрген Хенн уверен, что в команде важнее атмосфера и правильное сочетание характеров, чем один лишь уровень игры.

Foto: Andras Kralla

«Каждые два часа захожу на Yahoo Finance – или как там оно называется?» – пошутил Юрген Хенн со сцены Конгресса газелей, добавив, что на самом деле все не так. Его инвестиционная стратегия в основном опирается на дивидендные акции и в меньшей степени – на акции роста.