Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов

Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
Foto: Äripäev
В прибрежных городах Персидского залива — Дубае, Дохе и Манаме — в воскресенье утром вновь прогремели взрывы. В субботу Иран нанес ответные удары в регионе в ответ на действия США и Израиля.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, смерть лидера иранского режима аятоллы Али Хаменеи дает иранскому народу возможность самим формировать свое будущее, которое десятилетиями строилось на страхе, насилии и международной дестабилизации, включая ядерную и ракетную программы, жесткие репрессии внутри страны и поддержку российской агрессии против Украины.
Израиль 28 февраля объявил о начале превентивной военной операции против Ирана. Министр обороны страны Исраэль Кац сообщил, что «государство Израиль начало превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз государству Израиль». Представитель министерства обороны уточнил, что операция готовилась несколько месяцев, а решение о дате ее начала было принято несколько недель назад.
Европейские лидеры призывают к сдержанности после того, как США и Израиль начали удары по Ирану. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас назвала ситуацию в Иране «чрезвычайно опасной», подчеркнув, что эскалация напряженности может быстро распространиться на весь регион.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.