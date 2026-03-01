Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов

новость обновлена

Израиль 28 февраля объявил о начале превентивной военной операции против Ирана. Министр обороны страны Исраэль Кац сообщил, что «государство Израиль начало превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз государству Израиль». Представитель министерства обороны уточнил, что операция готовилась несколько месяцев, а решение о дате ее начала было принято несколько недель назад.