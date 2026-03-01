Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%312,59
  • OMX Riga0,17%900,13
  • OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  • OMX Vilnius0,32%1 384,53
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 1000,59%10 910,55
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • 01.03.26, 15:48

Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов

В Дубае, который привлек многих предприимчивых эстонцев, сейчас царит сильная тревога, рассказывают присутствующие на месте событий.
Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
  • Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
  • Foto: Äripäev
В прибрежных городах Персидского залива — Дубае, Дохе и Манаме — в воскресенье утром вновь прогремели взрывы. В субботу Иран нанес ответные удары в регионе в ответ на действия США и Израиля.
Новости
  • 01.03.26, 15:00
Глава МИД Цахкна: смерть Хаменеи дает иранскому народу шанс самим определить свое будущее
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, смерть лидера иранского режима аятоллы Али Хаменеи дает иранскому народу возможность самим формировать свое будущее, которое десятилетиями строилось на страхе, насилии и международной дестабилизации, включая ядерную и ракетную программы, жесткие репрессии внутри страны и поддержку российской агрессии против Украины.
Новости
  • 01.03.26, 11:24
После гибели Али Хаменеи Иран возглавит временный совет из трех человек
В Иране объявлен траур, КСИР грозит масштабным ответом, Ормузский пролив фактически заблокирован
Новости
  • 28.02.26, 11:30
Израиль и США начали войну с Ираном, Иран запустил ответные ракеты
новость обновлена
Израиль 28 февраля объявил о начале превентивной военной операции против Ирана. Министр обороны страны Исраэль Кац сообщил, что «государство Израиль начало превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз государству Израиль». Представитель министерства обороны уточнил, что операция готовилась несколько месяцев, а решение о дате ее начала было принято несколько недель назад.
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна
Европейские лидеры призывают к сдержанности после того, как США и Израиль начали удары по Ирану. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас назвала ситуацию в Иране «чрезвычайно опасной», подчеркнув, что эскалация напряженности может быстро распространиться на весь регион.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

