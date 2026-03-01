Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%312,59
  • OMX Riga0,17%900,13
  • OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  • OMX Vilnius0,32%1 384,53
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 1000,59%10 910,55
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,23
  • 01.03.26, 13:58

Бельгия задержала танкер российского «теневого флота»

Бельгийские военные при поддержке Франции взяли на абордаж нефтяной танкер, который, по данным властей, относится к российскому «теневому флоту». Судно сопроводили в порт Зебрюгге и наложили на него арест.
Начальник штаба Сил обороны Бельгии Фредерик Вансина, министр обороны и внешней торговли Тео Франкен, министр юстиции Аннелис Верлинден, министр климата и мобильности Жан-Люк Крюк и главнокомандующий ВМС Танги Ботман на пресс-конференции Сил обороны Бельгии 1 марта.
  • Начальник штаба Сил обороны Бельгии Фредерик Вансина, министр обороны и внешней торговли Тео Франкен, министр юстиции Аннелис Верлинден, министр климата и мобильности Жан-Люк Крюк и главнокомандующий ВМС Танги Ботман на пресс-конференции Сил обороны Бельгии 1 марта.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
О проведенной операции под названием «Синий нарушитель» сообщил 1 марта в социальной сети X министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его словам, «за последние часы наши вооруженные силы при поддержке министерства обороны Франции взяли на абордаж нефтяной танкер российского "теневого флота"». Он уточнил, что силовики высадились на борт судна в Северном море, после чего танкер был доставлен в Зебрюгге. Название судна министр не привел, пообещав предоставить дополнительные сведения 2 марта, передает DW.
В разговоре с Reuters Франкен пояснил, что танкер подозревается в использовании ложного флага и поддельных документов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер поздравил вооруженные силы с «профессиональными и решительными действиями во время успешной операции» и поблагодарил Францию за поддержку. «Бельгия будет соблюдать международное морское право и обеспечивать безопасность своих территориальных вод», — заявил он.
Франкен также связал действия против подобных судов с войной России против Украины: «Без своего "теневого флота" Путин не может вести войну против мирных украинцев. Поэтому мы выводим эти суда из строя. Одно за другим. Пока его война не закончится».

Статья продолжается после рекламы

Так называемый «теневой флот» используется для обхода западных санкций, введенных против России из-за войны против Украины. Принадлежность таких судов зачастую не установлена, а среди них нередко встречаются устаревшие танкеры, которые могут представлять экологическую угрозу.
По информации бельгийской государственной медиакомпании RTBF, речь идет о нефтяном танкере Ethera длиной 180 метров, построенном в 2008 году. Судно шло под флагом Гвинеи из Ла-Манша и было перехвачено у побережья Остенде.
Министр юстиции Бельгии Аннелис Верлиден подчеркнула, что «впервые в море был перехвачен нефтяной танкер на основании разведданных, которые идентифицировали его как судно, шедшее под фальшивым флагом и, следовательно, принадлежащее к "теневому флоту"».
