Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,4
  18.01.26, 12:19

Трамп угрожает Европе пошлинами, если сделка по Гренландии не найдет поддержки

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится ввести новые 10% пошлины на товары из ряда европейских стран, если те не поддержат его план по приобретению Гренландии. Пошлины начнут действовать уже со следующего месяца и вырастут до 25% к июню.
Протесты против требований Трампа в Гренландии.
  • Протесты против требований Трампа в Гренландии.
  • Foto: AKG / Ritzau Scanpix
По словам Трампа, меры затронут Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию. В публикации в социальной сети Truth Social он заявил, что США годами «субсидировали» европейские страны, не вводя в отношении них достаточные импортные пошлины. Теперь, по его словам, пришло время, чтобы Дания «отплатила», поскольку, по его мнению, на кону стоит «мир во всем мире».
  KM
  07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

