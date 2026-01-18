Назад 18.01.26, 12:19 Трамп угрожает Европе пошлинами, если сделка по Гренландии не найдет поддержки Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится ввести новые 10% пошлины на товары из ряда европейских стран, если те не поддержат его план по приобретению Гренландии. Пошлины начнут действовать уже со следующего месяца и вырастут до 25% к июню.

Протесты против требований Трампа в Гренландии.

Foto: AKG / Ritzau Scanpix

По словам Трампа, меры затронут Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию. В публикации в социальной сети Truth Social он заявил, что США годами «субсидировали» европейские страны, не вводя в отношении них достаточные импортные пошлины. Теперь, по его словам, пришло время, чтобы Дания «отплатила», поскольку, по его мнению, на кону стоит «мир во всем мире».