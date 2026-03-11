Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,68%311,54
  • OMX Riga0,41%902,73
  • OMX Tallinn0,15%2 076,87
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,21%6 781,48
  • DOW 30−0,07%47 706,51
  • Nasdaq 0,01%22 697,1
  • FTSE 100−0,96%10 311,79
  • Nikkei 2251,43%55 025,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,87
  • OMX Baltic0,68%311,54
  • OMX Riga0,41%902,73
  • OMX Tallinn0,15%2 076,87
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,21%6 781,48
  • DOW 30−0,07%47 706,51
  • Nasdaq 0,01%22 697,1
  • FTSE 100−0,96%10 311,79
  • Nikkei 2251,43%55 025,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,87
  • 11.03.26, 09:50

Кальюлайд назвал большой ошибкой критику MAGA со стороны Михала

Член комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд считает, что премьер-министр Кристен Михал допустил большую внешнеполитическую ошибку, публично выступив с критикой идеологии MAGA и тем самым противопоставив себя Дональду Трампу и его политическому движению.
Раймонд Кальюлайд.
  • Раймонд Кальюлайд.
  • Foto: Raul Mee
Поводом стало заявление Михала в эфире Vikerraadio 10 марта. Премьер сказал, что Эстония остается союзником США, однако не разделяет идеологию Make America Great Again, и дал понять, что в самой Эстонии такие взгляды продвигают EKRE, «Отечество» и Центристская партия. «Это определенно не та идеология, которая должна быть ведущей здесь в Европе, в Эстонии», – подчеркнул Михал.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.03.25, 12:22
Маргус Цахкна: Трамп думает, что сделает из Путина своего союзника против Китая
Министр иностранных дел Маргус Цахкна недавно встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Марко Рубио. По его словам, видно, что американская политика существенно изменилась.
Новости
  • 28.02.26, 12:01
Более 100 компаний подали иски против тарифов Трампа
После решения Верховного суда США о том, что введенные президентом Дональдом Трампом тарифы являются незаконными, более ста компаний обратились в суд, в том числе крупные публичные корпорации.
Новости
  • 23.02.26, 12:53
Тарифный хаос в США: ЕС может заморозить торговое соглашение
По оценке Европы, введенные президентом США глобальные пошлины угрожают действующему торговому соглашению. В США же сбор пошлин, признанных Верховным судом незаконными, прекратится только с завтрашнего дня.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион
2
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
3
Новости
  • 09.03.26, 06:00
«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане
4
Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
5
Новости
  • 10.03.26, 06:00
Женщина-босс в мужском коллективе: «Мне говорили: господи, зачем ты сюда вообще пришла? Кто ты?»
6
Новости
  • 10.03.26, 08:15
«А можно в рассрочку?» В соцсетях ищут рискованные сделки с недвижимостью

Последние новости

Биржа
  • 11.03.26, 11:43
Amazon намерен привлечь с рынка облигаций более 37 млрд долларов
Новости
  • 11.03.26, 10:49
Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла
Подсказка
  • 11.03.26, 09:57
Три вопроса, которые стоит задать себе перед покупкой жилья
Новости
  • 11.03.26, 09:50
Кальюлайд назвал большой ошибкой критику MAGA со стороны Михала
Mнения
  • 11.03.26, 08:41
Нужна ли Эстонии индустриальная политика?
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц

Сейчас в фокусе

Успешные предпринимательницы и начальницы обсудили, каково это – строить бизнес, когда ты женщина.
Новости
  • 10.03.26, 06:00
Женщина-босс в мужском коллективе: «Мне говорили: господи, зачем ты сюда вообще пришла? Кто ты?»
Инвестор в недвижимость и маклер Биргит Труус помогала оказавшимся в трудном положении матерям-одиночкам и семьям в сельской местности, продавая им квартиры из своего портфеля в рассрочку. Однако как маклер своим клиентам она скорее не рекомендует продавать жилье на таких условиях.
Новости
  • 10.03.26, 08:15
«А можно в рассрочку?» В соцсетях ищут рискованные сделки с недвижимостью
Справа – член правления Veskimöldre Äripark Тынис Кууск, слева – его защитник Каролийна Кыргесаар. Спиной стоит защитник второго члена правления Тойво Вийлуп.
Новости
  • 10.03.26, 10:52
Банкротный спор бизнес-партнеров: суд вернул к жизни компанию недвижимости
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Бывшие совладельцы Estonia Farmid Яанус Марранди (слева) и Айн Ааса сразу после продажи агрохолдинга начали размещать средства на рынке недвижимости и в акциях.
Новости
  • 10.03.26, 16:18
Владельцы Estonia Farmid инвестировали заработанные миллионы в недвижимость и акции
Адвокат Кюллике Намм (слева) на первом заседании заявила, что, поскольку прокуратура прекратила первоначальное производство из-за отсутствия состава преступления, рассматриваемой сейчас в суде подделки счета совершено не было. Прокуратура обвиняет Кристийну Кирсель (в центре) и Райнера Милтопа (справа) в подделке счета в размере 11 760 евро за световую инсталляцию, который оплатило таллиннское городское учреждение.
Новости
  • 09.03.26, 18:12
Предприниматель, со скандалом покинувший партию «Ээсти 200», предстал перед судом вместе с сожительницей
Николай Дегтяренко.
Mнения
  • 10.03.26, 08:46
Николай Дегтяренко: почему Эстония должна остаться в Дубае?
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026