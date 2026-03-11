Кальюлайд назвал большой ошибкой критику MAGA со стороны Михала

Член комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд считает, что премьер-министр Кристен Михал допустил большую внешнеполитическую ошибку, публично выступив с критикой идеологии MAGA и тем самым противопоставив себя Дональду Трампу и его политическому движению.
- Раймонд Кальюлайд.
- Foto: Raul Mee
Поводом стало заявление Михала в эфире Vikerraadio 10 марта. Премьер сказал, что Эстония остается союзником США, однако не разделяет идеологию Make America Great Again, и дал понять, что в самой Эстонии такие взгляды продвигают EKRE, «Отечество» и Центристская партия. «Это определенно не та идеология, которая должна быть ведущей здесь в Европе, в Эстонии», – подчеркнул Михал.
