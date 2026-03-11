Нужна ли Эстонии индустриальная политика?

Эстонская промышленность страдает от стратегической близорукости политиков и их безапелляционной ориентации на Брюссель, считает профессор практики в Стокгольмской Школе Экономики в Риге Петер Зашев.
- Петер Зашев.
- Foto: Личный архив
Еще десять лет назад сам вопрос звучал бы странно. Индустриальная политика воспринималась как пережиток прошлого — символ неэффективного государства, которое «выбирает победителей» и искажает рынок, напрямую ассоциируясь с СССР, его планами, пятилетками и т. д. Можно понять, почему Эстония сознательно выбрала противоположный путь: открытую экономику, нейтральную налоговую систему, минимальное вмешательство государства и ставку на услуги. Сегодня этот консенсус стремительно размывается — не только в Эстонии, но и по всей Европе.
Что такое индустриальная политика и работает ли она?
Индустриальная политика — это осознанный выбор приоритетов. Государство не просто создает одинаково хорошие условия для всех, а целенаправленно поддерживает конкретные отрасли, технологии или производственные цепочки, которые важны для долгосрочного роста, занятости или безопасности. Речь не обязательно идет о госсобственности или ручном управлении. Современная индустриальная политика — это координация государства и бизнеса, инвестиции в технологии и навыки, государственные закупки, снижение рисков для частных инвестиций.
По сути, это попытка ответить на вопрос: какие виды экономической деятельности критически важны для страны через 10–20 лет. Почему индустриальная политика вернулась? Причина проста: мир изменился. За последние 40 лет Европа последовательно деиндустриализировалась. Производство переносилось туда, где дешевле энергия и труд, а европейские экономики смещались в сторону услуг. Долгое время это считалось рациональным. Этот процесс казался безобидным — до пандемии, войны в Украине и энергетического кризиса. Они показали, что деиндустриализация — это не просто экономическая эволюция, а геополитическая уязвимость.
Статья продолжается после рекламы
Не каждый шахтер и энергетик сможет стать айтишником или успешным предпринимателем.
Деиндустриализация — это не только про ВВП. Есть еще один важный аспект, который часто упускают из виду: занятость. Формально рабочие места перешли в сферу услуг. Но далеко не все услуги равны по производительности, экспортному потенциалу и устойчивости к кризисам. В результате многие страны получили рост занятости без сопоставимого роста добавленной стоимости. Посмотрите на Ида Вирумаа: не каждый шахтер и энергетик сможет стать айтишником или успешным предпринимателем. А курьер доставки, во первых, получает мало, во вторых, имеет сравнительно небольшую добавленную стоимость и, в третьих, вряд ли может быть надежным кормильцем семьи. Именно поэтому вопрос индустриальной политики — это вопрос качества экономического роста, а не только его темпов.
История дает достаточно примеров, чтобы утверждать: индустриальная политика может быть успешной. Южная Корея в 1970 х годах целенаправленно развивала тяжелую промышленность и экспорт, Германия десятилетиями инвестировала в инженерное образование, прикладные исследования и кооперацию бизнеса с государством. В обоих случаях результатом стала устойчивая конкурентоспособность. Не случайно сегодня к индустриальной политике вернулись США и ЕС — через поддержку полупроводников, зеленой энергетики, оборонных и критических технологий. Это не идеологический разворот, а реакция на геополитическую реальность.
Критики индустриальной политики указывают на реальные риски: а) ошибки выбора, б) лоббизм и захват ренты, и в) неэффективные субсидии. Все это справедливо — особенно для стран со слабыми институтами. Но в условиях, когда все ключевые партнеры и конкуренты проводят индустриальную политику, отказ от нее тоже становится активным выбором — выбором ничего не решать.
Индустриальная политика в Эстонии
Есть ли она? Формально — нет, но по сути — да. Развитие электронного государства, ИКТ сектора и стартап экосистемы было селективным и целенаправленным. Это и есть индустриальная политика, просто не названная этим словом. И в целом — это история успеха. В то же время промышленность развивалась фрагментарно и сильно зависела от внешних рынков. Сегодня около 65–70% промышленного производства Эстонии идет на экспорт, что делает отрасль особенно чувствительной к внешним шокам.
Когда речь идет о желании получить власть, принимать решения и распределять деньги — все тут как тут. Когда же приходит время брать на себя ответственность за принятые решения — все прячутся в кустах.
Более того, на мой взгляд, промышленность страдает от стратегической близорукости эстонских политиков и их безапелляционной ориентации на Брюссель. Аргументы? Лучший пример — энергетика. От цен на электроэнергию страдают не только домохозяйства. Страдают и производители, а именно они создают рабочие места. Значительная часть нынешней энергетической драмы во многом создана руками самих эстонских политиков. И, к сожалению, у них есть общая черта: когда речь идет о желании получить власть, принимать решения и распределять деньги — все тут как тут. Когда же приходит время брать на себя ответственность за принятые решения — все прячутся в кустах.
Сланцевая энергетика — лишь один пример. Более разумной альтернативой был бы управляемый поэтапный переход, при котором она временно сохранялась бы как резервная и балансирующая мощность, параллельно с ускоренным вводом возобновляемых источников, сетевой инфраструктуры и накопителей энергии. Такой подход позволил бы сохранить энергетическую безопасность в условиях ценовых и геополитических шоков, избежать резкого роста цен на электроэнергию для промышленности и выиграть время для перепрофилирования Ида Вирумаа, где сланцевый сектор дает до 13% региональной занятости и значимую часть налоговых поступлений.
Дополнительной альтернативой могло бы быть временное использование технологий снижения выбросов (повышение эффективности, частичное улавливание CO₂) как переходного решения. Ключевая проблема заключается не в цели отказа от сланца как таковой, а в отсутствии прозрачной, поэтапной и экономически согласованной траектории перехода, что усилило риски для промышленности и регионального развития.
Но нет, спасибо. Брюссель ближе и милее, его деньги заманчиво сверкают, а эти деньги распределяют они сами, тем самым покупая быструю любовь избирателей. Со временем получение финансирования ЕС стало для эстонских политиков не столько инструментом достижения экономических целей, сколько самоцелью, под которую подгоняются стратегии и приоритеты.
Статья продолжается после рекламы
Какой она должна быть?
Вряд ли в одной статье можно перечислить и проанализировать все конкурентные преимущества страны, чтобы выбрать, какие из них назначить приоритетными. Речь не идет о попытке вернуть тяжелую индустрию или копировать крупные экономики. Реалистичная стратегия для Эстонии могла бы опираться на несколько сегментов и принципов.
Первый из них - гибрид ИКТ и промышленности (автоматизация, промышленное ПО, кибербезопасность). Сильная сторона Эстонии — не массовое производство, а цифровые компетенции, которые можно встраивать в промышленность: автоматизацию процессов, промышленное программное обеспечение, кибербезопасность для производственных систем. Это позволяет занимать более высокие позиции в цепочках добавленной стоимости без необходимости конкурировать по масштабу или низким издержкам.
Индустриальная политика работает только тогда, когда она ограничена по времени, результаты подотчетны, а доступ к поддержке основан на конкуренции, а не близости к власти.
Второй – это нишевые производства с высокой добавленной стоимостью, а не массовый выпуск. Для небольшой экономики рациональнее развивать специализированные, технологически сложные ниши, где важны знания, гибкость и качество, а не объем выпуска. Такой подход снижает зависимость от ценовой конкуренции и делает промышленность более устойчивой к внешним шокам.
Третий – это интеграция с индустриальной политикой ЕС, а не изоляция. Эстония не может и не должна выстраивать индустриальную политику в одиночку — ее масштаб объективно ограничен. Рациональная стратегия предполагает встраивание в общеевропейские цепочки, программы и альянсы, используя политику ЕС как рычаг, а не как внешнее ограничение.
Четвертое – это жесткие институциональные правила: прозрачность, конкуренция за поддержку, временные меры и измеримые цели. Индустриальная политика работает только тогда, когда она ограничена по времени, результаты подотчетны, а доступ к поддержке основан на конкуренции, а не близости к власти. Без четких критериев успеха и механизмов выхода любая политика рискует превратиться в постоянную ренту и подорвать доверие к самой идее.
Вопрос «нужна ли Эстонии индустриальная политика» сегодня звучит иначе: может ли маленькая открытая экономика позволить себе не иметь индустриальной стратегии в мире, где все остальные ее формируют?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!