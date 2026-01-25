Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%317,96
  • OMX Riga0,41%935,68
  • OMX Tallinn0,18%2 078,57
  • OMX Vilnius0,22%1 414,86
  • S&P 5000,03%6 915,61
  • DOW 30−0,58%49 098,71
  • Nasdaq 0,28%23 501,24
  • FTSE 100−0,07%10 143,44
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,86
  • OMX Baltic0,08%317,96
  • OMX Riga0,41%935,68
  • OMX Tallinn0,18%2 078,57
  • OMX Vilnius0,22%1 414,86
  • S&P 5000,03%6 915,61
  • DOW 30−0,58%49 098,71
  • Nasdaq 0,28%23 501,24
  • FTSE 100−0,07%10 143,44
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,86
  • 25.01.26, 11:46

Новый раунд переговоров России и Украины запланирован на 1 февраля

Следующий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Об этом в субботу, 24 января, сообщил американский чиновник во время телефонного брифинга для СМИ, выступая на условиях анонимности.
Переговоры делегаций Украины, России и США в Абу-Даби 24 января 2026 года.
  • Переговоры делегаций Украины, России и США в Абу-Даби 24 января 2026 года.
  • Foto: Scanpix
По его словам, состоявшиеся ранее в Абу-Даби первые прямые контакты между российской и украинской делегациями стали «крупным шагом». Как отметил представитель США, стороны продемонстрировали взаимное уважение и нацеленность на поиск решений. «Мы дошли до мельчайших деталей. И следующее воскресенье, если Бог даст, станет еще одной встречей, на которой мы продвинем эту сделку к ее окончательному завершению», — приводит его слова агентство AFP.
Эту оценку позже подтвердил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В сообщении в соцсети Х он написал, что переговоры прошли «очень конструктивно», а также сообщил о планах продолжить обсуждения на следующей неделе в Абу-Даби, передает DW.
Американский чиновник также прокомментировал встречу представителей США с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 22 января в Москве. По его словам, переговоры с участием Стивена Уиткоффа, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума продолжались около четырех часов и были «очень, очень продуктивными». В ходе дискуссии, как утверждается, обсуждались оставшиеся нерешенные вопросы.

Статья продолжается после рекламы

По итогам московской встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в ходе переговоров было вновь подчеркнуто значение территориального вопроса. «Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — сказал он.
Двухдневные переговоры представителей России и Украины при посредничестве США прошли в Абу-Даби 23 и 24 января в закрытом режиме. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, также в переговорах участвовал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Российскую сторону представляли чиновники министерства обороны во главе с начальником главного управления Генштаба Игорем Костюковым.
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил итоги встречи. «Многое успели обсудить и важно, что разговоры были конструктивными», — написал он в соцсетях. По его словам, обсуждение было сосредоточено на возможных параметрах окончания войны и необходимых для этого гарантиях безопасности Украины. Зеленский добавил, что при готовности двигаться дальше, которую, по его словам, демонстрирует украинская сторона, возможны следующие встречи уже на следующей неделе.
Переговоры в Абу-Даби стали первыми с начала войны прямыми консультациями представителей России, Украины и США по мирному плану, предложенному американской стороной. Незадолго до их начала Москва вновь подтвердила требование о выводе украинских войск со всей территории Донбасса, включая районы, ранее не находившиеся под контролем России. Украина категорически отказывается принять это условие. После первого дня переговоров Россия нанесла очередной масштабный ракетно-дроновый удар по Украине, и в Киеве заявили, что эти атаки направлены, в том числе, против мирного процесса.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 23.01.26, 09:55
В Абу-Даби пройдут первые трехсторонние переговоры России, США и Украины
Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины должна состояться в Абу-Даби 23 января.
Новости
  • 22.01.26, 17:10
Зеленский в Давосе: слишком часто в Европе находится что-то более срочное, чем справедливость
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Европа по-прежнему не демонстрирует достаточной решимости в вопросах собственной обороны и в принятии мер, необходимых для завершения войны России против Украины.
Новости
  • 20.01.26, 16:16
Райво Варе: политика Трампа знакома по временам СССР и Госплана
Эксперт Райво Варе убежден, что новые пошлины, которые Трамп ввел против восьми стран Европы, негативно скажутся на Эстонии – даже несмотря на то, что ее в списке нет. Более того, торговая война с Соединенными Штатами может очень плохо сказаться на всей экономике Евросоюза.
Новости
  • 14.01.26, 19:49
США приостанавливают рассмотрение иммиграционных виз из России и еще 74 стран
Белый дом объявил, что администрация Трампа поставила на паузу рассмотрение иммиграционных виз в 75 странах. Одна из них – Россия.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 23.01.26, 06:00
«Надо было читать документ»: за отказ потребителя от договора Enefit требует неустойку свыше 4000 евро
2
Эпицентр
  • 23.01.26, 08:39
Cтроительная компания катится к банкротству. Decora требует крупнейший в своей истории долг
«Это очень грустная для всех история»
3
Mнения
  • 23.01.26, 12:45
Борьба за дешевое отопление в Нарве похожа на заговаривание хвори вместо лечения
4
Mнения
  • 21.01.26, 13:00
«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»
5
Новости
  • 22.01.26, 12:34
Финский производитель кабелей сокращает в Эстонии почти половину штата
6
Новости
  • 22.01.26, 09:01
Фирму, импортировавшую из России битум, признали виновной в нарушении санкций

Последние новости

Новости
  • 25.01.26, 16:06
Убийство гражданина США агентами ICE грозит шатдауном правительства
Биржа
  • 25.01.26, 14:47
Кристьян Лийвамяги: две долгосрочные инвестиционные идеи
Новости
  • 25.01.26, 13:06
Попытка сэкономить на пароме для Сааремаа обойдётся государству в миллионы
Биржа
  • 25.01.26, 12:25
Каарел Отс: индекс Таллиннской биржи обгонял S&P 500 последние 30 лет
Новости
  • 25.01.26, 11:46
Новый раунд переговоров России и Украины запланирован на 1 февраля
Новости
  • 24.01.26, 16:07
СМИ: США обсуждают возможность морской блокады Кубы
Новости
  • 24.01.26, 15:59
«Инвестором года» стал Пааво Сийманн
Биржа
  • 24.01.26, 14:48
Коппель и Кадаяне: почему традиционные стратегии больше не работают
Один тренд только набирает обороты

Сейчас в фокусе

Стройки встали, должники ждут денег, с санацией, похоже, покончено.
Эпицентр
  • 23.01.26, 08:39
Cтроительная компания катится к банкротству. Decora требует крупнейший в своей истории долг
«Это очень грустная для всех история»
Осенью SensusQ, Nortal и южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания новой системы боевого управления. В центре – сооснователь и член правления Sensus Septima Вилликo Нурмоя.
Новости
  • 23.01.26, 17:34
Привлекшая миллионы оборонная компания ходатайствует о санации
Пааво Сийман благодарен за возможность позитивно влиять на жизнь людей.
Новости
  • 24.01.26, 15:59
«Инвестором года» стал Пааво Сийманн
Последствия пожара в ресторане Tbilisi на улице Пикк в Старом Таллинне. Из-за возгорания в системе вентиляции пострадали крыши двух старинных зданий.
Mнения
  • 21.01.26, 13:00
«К ресторанам в Старом Таллинне хочется приставить человека с дубиной»
Основными факторами, сдерживающими продажи, остаются высокий уровень цен и осторожность покупателей. Фото иллюстративное.
Новости
  • 24.01.26, 11:38
Продажи новых квартир остаются слабыми, но свет в конце тоннеля уже виден
«Самую крупную рыбу часто ловят в мутной воде», — с улыбкой заметил руководитель инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтер Коппель.
Биржа
  • 24.01.26, 14:48
Коппель и Кадаяне: почему традиционные стратегии больше не работают
Один тренд только набирает обороты
Электрические автобусы TLT. Компания придерживается позиции, что создать автобусный парк, работающий исключительно на электричестве, в нынешних условиях невозможно.
Новости
  • 24.01.26, 13:06
Глава TLT хочет включить пригороды в единую транспортную систему Таллинна
«Красная майка и российский гимн — в прошлом»
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026