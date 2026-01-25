Новый раунд переговоров России и Украины запланирован на 1 февраля

Следующий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Об этом в субботу, 24 января, сообщил американский чиновник во время телефонного брифинга для СМИ, выступая на условиях анонимности.
По его словам, состоявшиеся ранее в Абу-Даби первые прямые контакты между российской и украинской делегациями стали «крупным шагом». Как отметил представитель США, стороны продемонстрировали взаимное уважение и нацеленность на поиск решений. «Мы дошли до мельчайших деталей. И следующее воскресенье, если Бог даст, станет еще одной встречей, на которой мы продвинем эту сделку к ее окончательному завершению», — приводит его слова агентство AFP.
Эту оценку позже подтвердил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В сообщении в соцсети Х он написал, что переговоры прошли «очень конструктивно», а также сообщил о планах продолжить обсуждения на следующей неделе в Абу-Даби, передает DW.
Американский чиновник также прокомментировал встречу представителей США с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 22 января в Москве. По его словам, переговоры с участием Стивена Уиткоффа, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума продолжались около четырех часов и были «очень, очень продуктивными». В ходе дискуссии, как утверждается, обсуждались оставшиеся нерешенные вопросы.
По итогам московской встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в ходе переговоров было вновь подчеркнуто значение территориального вопроса. «Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — сказал он.
Двухдневные переговоры представителей России и Украины при посредничестве США прошли в Абу-Даби 23 и 24 января в закрытом режиме. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, также в переговорах участвовал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Российскую сторону представляли чиновники министерства обороны во главе с начальником главного управления Генштаба Игорем Костюковым.
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил итоги встречи. «Многое успели обсудить и важно, что разговоры были конструктивными», — написал он в соцсетях. По его словам, обсуждение было сосредоточено на возможных параметрах окончания войны и необходимых для этого гарантиях безопасности Украины. Зеленский добавил, что при готовности двигаться дальше, которую, по его словам, демонстрирует украинская сторона, возможны следующие встречи уже на следующей неделе.
Переговоры в Абу-Даби стали первыми с начала войны прямыми консультациями представителей России, Украины и США по мирному плану, предложенному американской стороной. Незадолго до их начала Москва вновь подтвердила требование о выводе украинских войск со всей территории Донбасса, включая районы, ранее не находившиеся под контролем России. Украина категорически отказывается принять это условие. После первого дня переговоров Россия нанесла очередной масштабный ракетно-дроновый удар по Украине, и в Киеве заявили, что эти атаки направлены, в том числе, против мирного процесса.
