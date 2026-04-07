Назад 07.04.26, 18:22 Эксперт: в Таллинне пустует каждое десятое офисное помещение По данным международной консалтинговой компании в сфере недвижимости Colliers, по состоянию на конец прошлого года в Таллинне пустовало примерно каждое девятое–десятое офисное помещение. По словам руководителя отдела кредитного анализа корпоративного банкинга Luminor Романа Райвета, проблема отсутствия арендаторов в первую очередь касается более старых офисных площадей.

«Проблема не столько в офисах класса А, куда компании переезжают, сколько в более старых помещениях, которые зачастую уже не соответствуют ожиданиям и потребностям бизнеса по качеству. По данным Colliers, по состоянию на конец последнего квартала прошлого года в Таллинне пустовало 11–12% офисных площадей – это примерно на 4 процентных пункта больше, чем в 2022 году, и этот показатель постепенно растет. В офисах класса А вакантность несколько ниже», – отметил Райвет.

По его словам, давление на рынок, особенно в сегменте старых площадей, усиливают также постоянное строительство новых офисов и по-прежнему слабая экономическая среда. В настоящее время в строительстве находится около 100 000 квадратных метров новых офисных площадей, которые должны быть завершены в ближайшие годы: «Правда, в большинстве случаев такие проекты не являются спекулятивными – у застройщиков уже есть якорные арендаторы, которые занимают значительную часть строящихся площадей. Поэтому я бы не стал сильно беспокоиться из-за объемов нового строительства – банки не финансируют спекулятивные проекты».

Владельцы старых офисов все чаще ищут альтернативные способы их использования. Он отметил, что уже некоторое время наблюдается тенденция, когда долго пустующие офисные помещения перестраиваются, например, в жилые или объекты размещения. Это нередко касается старых зданий, которым сложно найти арендаторов, но которые расположены в хороших местах.

Похожая тенденция заметна и в сегменте торговых площадей, где наряду с традиционной розничной торговлей растет доля различных услуг. «Торговые центры уже давно перестали быть исключительно местом для покупок – там появляются, например, медицинские услуги, предприятия общественного питания и различные возможности для проведения досуга», – пояснил он.

По оценке Райвета, адаптация офисных помещений под жилье как альтернативный вариант не окажет существенного влияния на рынок недвижимости. «Если оценивать объем вакантных площадей, теоретически их можно было бы перестроить примерно в 2000 квартир, однако по сравнению с общим объемом рынка это небольшое число, и такие объекты будут выходить на рынок в течение длительного времени. Безусловно, часть нынешних пустующих офисов все же найдет новых арендаторов», – пояснил он. Кроме того, из-за законодательных требований не всегда целесообразно переоборудовать офисные помещения в стандартные квартиры – проще адаптировать их, например, под арендные дома, краткосрочное размещение или другие услуги.

Успех реконструкции, по словам Райвета, зависит от ряда факторов. «Важную роль играют, например, местоположение, планировка здания, требования законодательства и техническая пригодность. Одни здания можно относительно быстро и с разумными затратами адаптировать под жилье, в то время как в других случаях процесс может занять годы, и экономическая целесообразность становится сомнительной», – отметил он.