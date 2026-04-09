  • OMX Baltic−0,12%315,19
  • OMX Riga0,31%875,24
  • OMX Tallinn0,79%2 097,28
  • OMX Vilnius0,05%1 400,17
  • S&P 5000,00%6 782,81
  • DOW 300,00%47 909,92
  • Nasdaq 2,8%22 634,99
  • FTSE 100−0,26%10 581,69
  • Nikkei 225−0,73%55 895,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,93
  • 09.04.26, 12:26

Закон о климате, вероятно, не примут до выборов

Депутаты Рийгикогу признали, что Закон о климате, скорее всего, не будет принят до парламентских выборов, поскольку на это остается слишком мало времени. По словам министра энергетики Андреса Суття, политическое решение о дальнейшей судьбе законопроекта правительство планирует принять в течение апреля, после завершения работы над дорожными картами для разных секторов экономики.
По словам Суття, для него важнее всего понять, сможет ли Эстония достичь климатических целей 2040 и 2050 годов, одновременно сохранив конкурентоспособность экономики. «Лично я считаю, что мы сможем добиться этих целей и без закона, но важнее всего проведение детального анализа», – сказал он ERR. При этом министр не исключил, что правительство все же направит проект в Рийгикогу.
Председатель комиссии по экологии Йоко Алендер заявила, что закон о климате не стоит «продавливать» через парламент без более широкого согласия, поскольку это может вызвать обратную реакцию после выборов. В то же время глава фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо считает, что работу над законом нужно продолжать и у парламента еще есть возможность принять его на осенней сессии.
Законопроект фактически готов с ноября, однако до сих пор официально не представлен общественности. Одновременно министерства завершают подготовку шести отраслевых дорожных карт, от содержания которых теперь во многом зависит дальнейшая судьба закона.

Похожие статьи

Глава Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Лаури Таммисте.
  • 24.11.25, 16:18
Эксперт: без Закона о климате мы останемся без крупных инвестиций
Закон о климате крититуют как предприниматели, так и защитники окружающей среды. По словам министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, это означает, что разрабатывается хороший закон.
  • 20.11.25, 18:40
Сторонники Закона о климате обвиняют работодателей в демагогии
Министр окружающей среды Андрес Сутть смягчил некоторые положения Закона о климате, но Центральный союз работодателей утверждает, что их к обсуждениям привлекли недостаточно.
  • 19.11.25, 11:39
Союз работодателей рекомендует правительству отказаться от Закона о климате
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

Самые читаемые

1
Новости
  • 08.04.26, 10:57
Банк Эстонии: безработица снижается, потому что люди уходят с рынка труда
2
Новости
  • 07.04.26, 18:39
Таллинн хочет заполучить в собственность города бывшее здание министерства
3
Новости
  • 07.04.26, 18:22
Эксперт: в Таллинне пустует каждое десятое офисное помещение
4
Новости
  • 08.04.26, 06:00
Налог в Кохтла-Ярве вырос в два раза, но предприниматели этого не заметили
5
Новости
  • 07.04.26, 06:00
Охота за дешевым топливом: как заправки устанавливают цены
6
Новости
  • 07.04.26, 11:03
В Раквере горит производство саун

Последние новости

Новости
  • 09.04.26, 14:59
В Виймси закрывается пляжный бар. Владелец обвиняет в этом волость
Новости
  • 09.04.26, 14:24
Шведская компания вывела 7,5 млн евро дивидендов из эстонской AQ Lasertool
Инвестор Тоомас
  • 09.04.26, 13:42
Инвестор Тоомас: легенда учит побеждать на рынках и в казино
Новости
  • 09.04.26, 12:26
Закон о климате, вероятно, не примут до выборов
Новости
  • 09.04.26, 12:18
Прошлый год оказался для Таллиннского аэропорта одним из самых успешных
Эпицентр
  • 09.04.26, 12:16
Последняя соломинка для бизнеса, проработавшего 30 лет. «Прекратить дело всей своей жизни непросто: надеешься до последнего»
Новости
  • 09.04.26, 11:25
Партнер девелоперской компании: роковым для Prisma стал Lidl
  • KM
Content Marketing
  • 09.04.26, 11:10
Андреюс Трофимовас и Aventus Group: как финтех-компания из Балтии масштабировалась на глобальные рынки

Сейчас в фокусе

Экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар.
Новости
  • 08.04.26, 10:57
Банк Эстонии: безработица снижается, потому что люди уходят с рынка труда
Газозаправочная станция в Эстонии.
Новости
  • 08.04.26, 10:16
Стоимость природного газа в Европе резко упала
Промышленный пейзаж Кохтла-Ярве.
Новости
  • 08.04.26, 06:00
Налог в Кохтла-Ярве вырос в два раза, но предприниматели этого не заметили
Иллюстративное фото.
Новости
  • 07.04.26, 18:22
Эксперт: в Таллинне пустует каждое десятое офисное помещение
Глава совета Eesti.ai и основатель Bolt Маркус Виллиг видит в искусственном интеллекте решение проблемы нехватки рабочей силы в Эстонии и возможность повысить эффективность. По его словам, в Bolt искусственный интеллект ежедневно используют более 90% сотрудников.
Новости
  • 08.04.26, 18:30
Eesti.ai запускает 15 проектов: Эстония хочет научить 100 000 человек работать с ИИ
«Эскалация конфликта между США и Ираном и сохраняющаяся инфляция привели к падению индекса S&P 500 в марте и резкому росту цен на нефть. Несмотря на турбулентность и сохраняющуюся угрозу торговой войны, эстонские инвесторы Lightyear остались верны своей стратегии», – заявил Мартин Сокк, соучредитель и генеральный директор брокера Lightyear.
Биржа
  • 08.04.26, 15:19
Самые массовые сделки инвесторов в марте: какие акции больше всего покупали и продавали?
Председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла пояснил, кто будет решать судьбу круглосуточных магазинов.
Новости
  • 07.04.26, 17:53
Рохтла о покупке Prisma: судьба круглосуточных магазинов под вопросом
Андреюс Трофимовас.
  • KM
Content Marketing
  • 09.04.26, 11:10
Андреюс Трофимовас и Aventus Group: как финтех-компания из Балтии масштабировалась на глобальные рынки

