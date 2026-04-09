Назад 09.04.26, 12:26 Закон о климате, вероятно, не примут до выборов Депутаты Рийгикогу признали, что Закон о климате, скорее всего, не будет принят до парламентских выборов, поскольку на это остается слишком мало времени. По словам министра энергетики Андреса Суття, политическое решение о дальнейшей судьбе законопроекта правительство планирует принять в течение апреля, после завершения работы над дорожными картами для разных секторов экономики.

Министр энергетики Андрес Сутть.

По словам Суття, для него важнее всего понять, сможет ли Эстония достичь климатических целей 2040 и 2050 годов, одновременно сохранив конкурентоспособность экономики. «Лично я считаю, что мы сможем добиться этих целей и без закона, но важнее всего проведение детального анализа», – сказал он ERR . При этом министр не исключил, что правительство все же направит проект в Рийгикогу.

Председатель комиссии по экологии Йоко Алендер заявила, что закон о климате не стоит «продавливать» через парламент без более широкого согласия, поскольку это может вызвать обратную реакцию после выборов. В то же время глава фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо считает, что работу над законом нужно продолжать и у парламента еще есть возможность принять его на осенней сессии.

Законопроект фактически готов с ноября, однако до сих пор официально не представлен общественности. Одновременно министерства завершают подготовку шести отраслевых дорожных карт, от содержания которых теперь во многом зависит дальнейшая судьба закона.