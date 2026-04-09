Закон о климате, вероятно, не примут до выборов

По словам Суття, для него важнее всего понять, сможет ли Эстония достичь климатических целей 2040 и 2050 годов, одновременно сохранив конкурентоспособность экономики. «Лично я считаю, что мы сможем добиться этих целей и без закона, но важнее всего проведение детального анализа», – сказал он ERR
. При этом министр не исключил, что правительство все же направит проект в Рийгикогу.
Председатель комиссии по экологии Йоко Алендер заявила, что закон о климате не стоит «продавливать» через парламент без более широкого согласия, поскольку это может вызвать обратную реакцию после выборов. В то же время глава фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо считает, что работу над законом нужно продолжать и у парламента еще есть возможность принять его на осенней сессии.
Законопроект фактически готов с ноября, однако до сих пор официально не представлен общественности. Одновременно министерства завершают подготовку шести отраслевых дорожных карт, от содержания которых теперь во многом зависит дальнейшая судьба закона.