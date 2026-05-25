«Жилье стоит нам жизни»: в Мадриде прошли массовые протесты арендаторов

В Мадриде в воскресенье, 24 мая, прошла массовая акция протеста, организованная местным Союзом арендаторов на фоне ухудшения ситуации на рынке жилья. По оценке организаторов, на улицы вышли от 80 000 до 100 000 человек. Власти сообщили о 23 000 участниках, пишет газета El Pais.
Акция в Мадриде должна стать началом серии протестов, которые в июне пройдут в 24 городах Испании.
Шествие началось у вокзала Аточа и прошло под лозунгом «Жилье стоит нам жизни. Снизим цены». Участники акции требовали вернуть бессрочные договоры аренды, снизить стоимость жилья, а также повысить минимальную зарплату и пенсии для жителей города до 1500 евро, передает DW.
По данным организаторов, за последние пять лет аренда жилья в Мадриде подорожала более чем на 50%, а средняя стоимость аренды квартир в регионе превышает 1500 евро в месяц. В Союзе арендаторов Мадрида утверждают, что из-за этого некоторые семьи вынуждены тратить на жилье более 70% своих доходов. Ответственность за происходящее активисты возлагают на владельцев недвижимости, инвестиционные фонды, агентства и власти, которые, по их мнению, позволяют такой системе существовать.
Акция в Мадриде должна стать началом серии протестов, которые в июне пройдут в 24 городах Испании, отмечает El Pais. Доступность жилья остается одной из острых проблем в стране. Ситуацию дополнительно осложняет рост туристического потока: владельцам жилья часто выгоднее сдавать квартиры на короткий срок, из-за чего местным жителям становится сложнее найти жилье для долгосрочной аренды.

Представитель Союза арендаторов Мадрида Алисия дель Рио во время акции призвала к гражданскому неповиновению как способу борьбы с тем, что она назвала «диктатурой арендного бизнеса». По ее словам, испанское законодательство защищает спекуляции на рынке жилья, а профсоюзы должны добиваться проведения в стране всеобщей забастовки. «Все права, которыми сегодня пользуется общество, когда-то казались невозможными и были достигнуты через неподчинение», – заявила активистка.
Правящая коалиция в испанском парламенте признает проблему роста арендных цен, однако рассматривает ее как часть более широкого вопроса – массового притока туристов в Испанию. При парламентской Комиссии по промышленности и туризму создана специальная группа, которая разрабатывает новые ограничительные меры в этой сфере.
В Барселоне, в частности, предлагается к 2029 году полностью прекратить размещение иностранцев в «туристических квартирах». Мэрия Мадрида также пообещала сократить число таких квартир. В ряде регионов Испании уже повысили туристические сборы и штрафы за нарушения, характерные для туристов.
При этом туризм остается крупнейшей отраслью экономики Испании, отметил в беседе с DW профессор экономики Мадридского университета Хорхе Рамирес. В 2025 году страну посетили 97 млн туристов, что почти вдвое больше численности ее населения. Поэтому, по мнению эксперта, «сворачивать» эту отрасль, как требуют депутаты от левых партий, власти не будут. Скорее, туристический поток попытаются перенаправить из самых популярных городов на другие направления внутри Испании.
