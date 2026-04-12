США и Иран не смогли достичь соглашения о прекращении войны
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье заявил, что его переговорная команда покидает проходившие в Пакистане мирные переговоры, поскольку после 21 часа переговоров достичь соглашения не удалось.
Американскую делегацию на прошедших в столице Пакистана Исламабаде мирных переговорах между США и Ираном возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс (справа), которого сопровождали спецпосланник Стив Уиткофф (слева) и зять главы США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Израиль нанес массированные авиаудары по Ливану, после чего поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» заявила о новых ударах по Израилю. По данным министерства здравоохранения Ливана, погибли не менее 182 человек. Генсек ООН осудил атаку и предупредил, что эскалация ставит под угрозу перемирие между США и Ираном.
США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня менее чем за час до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон приостанавливает «бомбардировки и нападения на Иран» на две недели после консультаций с Пакистаном при условии, что на тот же срок будет обеспечен беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив.
